分析师：未来一年扎克伯格或桑德伯格职位肯定有变化

扎克伯格

新浪科技讯 北京时间4月10日晚间消息，投资研究公司Pivotal Research分析师布莱恩·维瑟尔(Brian Wieser)今日称，受用户信息泄露事件的影响，在未来一年内，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)或COO雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)的职位将发生变化。

维瑟尔称：“Facebook管理不善。在未来12个月内，扎克伯格或桑德伯格之中将有一人的职位发生变化。”维瑟尔认为，Facebook存在系统性问题，将来难免会再次出现问题，而投资者不会忍耐太久。

为此，维瑟尔给予Facebook股票“卖出”评级。当前，只有两位分析师给予Facebook股票“卖出”评级。

需要指出的是，扎克伯格辞职似乎是不可能的事情。之前已经有分析师和投资者建议扎克伯格辞职，但扎克伯格表示自己不会辞职，因为他仍是领导Facebook的最佳人选。

至于COO桑德伯格，知名科技投资者詹森·卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)之前曾表示，扎克伯格应该尽早让位于桑德伯格。他说：“桑德伯格是一个更好的沟通者，是一位非凡的领袖，她更了解应该如何管理这些问题。”(李明)