白云峰:希望好未来数语英三科共进 今年大推双师模式

好未来 集团总裁白云峰 集团总裁白云峰

新浪科技 王上

K12在线教育看似一片红海，实际上竞争还远远不够，未来这个领域会越来越热闹。

好未来为什么要推VIPX？

在博鳌亚洲论坛上，好未来宣布将发布在线英语全新品牌VIPX。好未来集团总裁白云峰在接受新浪科技专访时指出，K12的市场目前还处于初始化阶段，是供给侧改革，供给远远小于市场需求，催生新的产品和公司都是正常的。

根据白云峰向新浪科技介绍，好未来过去10年定义在理科，数学是比较有影响力的品牌，而今后，好未来希望数学、语文、英语这三科目都能齐头并进。

根据国家统计局的数据，K12的规模2017年整个市场份额在4200亿左右，好未来+新东方的市场份额不到8%，前三家市场份额不到10%。正是基于此，白云峰判断，“整个市场还处于初始化的阶段，加上目前中国基础教育学生的需求是多元化的，既有学科类学习的需求，也有素养的需求，也有轻学习轻付费类似的需求，所以，这个市场可以足够海纳百川。”

在白云峰看来，最终公司能走多远取决于公司的品质和厚度。“从这点来说，好未来是有充分的信心，因为好未来从2013年开始都是以研发驱动产品升级，有足够厚度和深度的学科教学教研人才，也有产品研发技术的人才，所以我们对产品的持续升级，有充分的把握和信心，来满足学生和家长对高品质的需求。”

少儿在线英语市场虽然已经有VIPKID、哒哒英语、tutorabc等活跃公司，但是，好未来不惧行业对手。

好未来对未来发展的思考

在基础教育行业，好未来是一家技术和科技驱动的公司，今后，好未来将继续围绕科技驱动、全球视野以及普惠教育发展。

在技术方面，好了未来经历了长时间的探索，比如2009年已经有学而思网校，到现在，学而思已经有600万学员和用户，覆盖了58个地方和国家的学生。

白云峰指出，在好未来对科技的探索过程中，实际上经历了互联网+教育和AI+教育两个阶段。

互联网+教育能够触达到地面上覆盖不到的区域，但在个性化教育方面有局限性。在白云峰看来，未来教育的变迁，可能在消费升级产品升级的大趋势领导下，最值得探索的是如何利用数据+学习场景相结合的方式，实现千人千面，实现个性化的分发和引导，实现因材施教。这就使AI+教育变成一种可能。

“AI+教育能通过课前课中课后学习数据的抓取，有机会让每一个孩子根据初始化学习数据的不同，有不同的分发路径，不同作业的布置。而传统的学校教育不能达到这种需求，因为他们的模式是一样的，布置的作业也是一样的，实际上，这不太符合学习长期发展的路径。”白云峰指出。

对此，好未来还在去年和今年年初分别推出了人工智能实验室以及脑科学实验室。

在全球化方面，白云峰指出，好未来从2013开始走出去，因为教育和文化行业需要一带一路，每年去美国、以色列、英国等国家去看他们的，产生了很好的投资或者并购，让课程体系反哺，更好地服务中国的学生。

比如，在英语首相访华期间，英国剑桥大学出版社与好未来签订合作协议，在师资培养方面进行合作，包括全套的课程体系，教师资源的培训和开发。白云峰指出，像这样优质的版权或者IP，应该引进为中国所用。

关于普惠教育，好未来从2014年开始探索“双师课堂”,2015年开始小范围试水“双师课堂” 。白云峰介绍，双师模式是线上线下相结合的模式。核心价值是在符合标准的情况下让更多的学生受益，放大单体教师的长宽高。

白云峰透露，“去年下半年，我们发现在学生学习闭环的数据上已经接近面收的标准，今年将大面积推广双师的模式。”（王上）