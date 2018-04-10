P2P网贷验收备案最终期限或延长，严控标准是备案核心

澎湃新闻记者 周炎炎

4月10日，澎湃新闻获悉，已有省级金融办接到通知，P2P网贷验收备案将延期，备案核心是“严控标准、把握节奏、步调一致”。

接近金融监管人士告诉澎湃新闻，监管部门于4月9日采用电话吹风的方式通知各地金融办，由于P2P整改验收工作量大、难度大、进度滞后，将向后调整网贷备案最终期限，目前最后期限还没有确定，需要等下一步通知。

“主要精神是严控标准、把握节奏、步调一致，”上述接近人士表示。

另一位西部经济发达省会城市金融办相关负责人对澎湃新闻表示，目前工作还是以清理整顿、防范系统性金融风险为主，加强监管是趋势。

去年12月，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文），要求各地在2018年4月底之前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成。

但一直到目前，各地备案出现了迟滞，也尚未出现备案完毕的公司。除了厦门、合肥、聊城等地开始接受备案申请之外，大多数省市还是按兵不动。

一位东部沿海省市的规模较大的P2P网贷公司创始人告诉澎湃新闻，之前该省金融办给过一份包括专项审计报告、律师尽职调查、申请报告三项资料在内的申请材料的样本参照，但是截止到目前还没有给出最终申请材料的格式。考虑到之前监管部门要求4月底之前基本完成主要P2P机构备案，这位创始人表示，网贷备案应该是要延期了。

“目前听到的说法是，全国近2000家P2P最终能备案的只有几百家，所以大家都人心惶惶。那些做现金贷的，现在都开始降费率，改变粗放的催收模式，但也有‘破罐子破摔’的，想要在监管把它们筛出去之前狠狠赚最后一笔钱，因此费率还有年化200%，”上述创始人表示。

目前来看，备案的确存在难度。澎湃新闻获悉，一些交易量大的知名平台反而备案难，原因是没有按照监管要求，在整改期业务规模不能增长、存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务。

而在3月底，“互金资管新规”出炉，更是加码了对P2P代销资管产品业务的监管。互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于3月末下发了《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》（下文简称《通知》），要求依托互联网公开发售资产管理产品，须取得中央金融管理部门颁发的资产管理业务牌照或资产管理产品代销牌照，否则视作非法金融活动。