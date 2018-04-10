央行官员：强化虚拟货币监管 遏制境外发币行为

Bianews 4月10日消息，央行货币金银局局长王信在《第一财经》撰文称，为维护国家货币发行权，保障市场交易秩序和金融稳定，我国货币当局应结合加密货币领域乱象频发、投机盛行，互联网积分支付手段属性日益显著等实际问题，采取有效措施，切实强化对各类虚拟货币的监测监管。

文章特别提到境外发币的问题：目前，市场中出现不法人员在境外发行加密代币，吸引境内人员参与集资和交易的行为。这类行为绕过境内监管开展离岸交易和非法集资，造成了极其恶劣的影响，应采取措施及时予以遏制。

一是应在明确加密代币管理相关法律适用性的基础上，尽快制定加密代币管理法律法规，提高处罚标准和惩戒力度，强化震慑作用。

二是借助技术手段，加强信息监测，组织大型社交软件提供商开展监测工作，排查、发现、清理和解散加密代币交易群组和公众号等，并将相关线索移交公安机关处置。

三是加强跨境支付监测，排查、发现可疑商户、可疑交易、可疑虚拟货币交易场所，一旦发现可疑行为，有针对性地进行清退商户、拦截交易、停止转账服务。

四是强化风险提示和公众教育，将正确看待虚拟货币、理性投资、控制风险等观念纳入反假货币宣传中，对投资者进行风险提示，引导社会公众树立正确的货币观念和投资理念。

五是推动加强国际政策协调。加密货币的运营主体可以快速地从一个司法管辖区转移到另一个司法管辖区，各国监管政策的较大差异，只会使虚拟货币的运营主体从一国转移到另一国。针对加密代币的跨境使用和ICO等跨境违法行为，应积极推动国际社会加强国际政策协调，评估采取多边应对措施。

文中还指出，互联网积分有商家增强客户粘性的合理因素，但管理仍存在较大空白，社会上出现了个别跨平台、跨行业、普遍认同、广泛使用的互联网积分产品，如果任其发展，将对人民币流通秩序造成较大影响。鉴于此，应积极研究建立管理框架，开展监测监管工作。

第一，明确互联网积分管理的“三条底线”。一是禁止挂钩人民币，绝不能和人民币进行双向兑换；二是控制使用范围，互联网积分的使用范围须在平台内部，一些平台上参与交易的不同法人主体之间不能通用，消费者之间不能相互转让；三是限制持有收益，虚拟货币自身不可附加任何利息。

第二，建立持续监测框架。对于互联网积分产品，相关部门应以“严密监测、鉴定属性、分类指导、穿透监管”为原则，密切跟踪发展态势，对互联网积分运行进行有效监控。应在摸底调研基础上，合理设计监测指标，制定动态监测方案，建立监测管理体系。

第三，探索制定管理规范。相关部门应结合互联网积分发放企业所属行业特点，建立监管指标，对积分规模和使用范围进行合理限定。

应明确互联网积分的价值基础和资金来源，杜绝相关企业和互联网平台不以实有营销费用为锚，虚发、超发互联网积分，杜绝同一集团以跨企业补贴为手段发放互联网积分。

应明确互联网积分的交易对象，将其限定在客户、商户与平台的单向交易当中，避免商户以互联网积分结算，限制客户之间的互联网积分转让行为。

相关部门应尽快研究建立互联网积分管理制度并严格落实，对存在个别违规行为的，应会同有关部门停止其业务，责成尽快整改；对于突破底线、违规发行的，要坚决禁止。