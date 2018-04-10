滴滴携小蓝、青桔推0元骑行 巨头较量共享单车下半场

摄/唐俊

来源：界面新闻

共享单车领域最近大事不断。ofo在3月份拿到阿里17.7亿元的抵押借款后，随即又完成了新一轮8.66亿美元融资，同样是阿里领投；而4月4日，美团宣布收购摩拜单车，摩拜正式站队腾讯。烧钱大战也已暂停，共享单车两大巨头似乎正要进入调整期，但滴滴并不给他们机会。在托管小蓝单车、推出自有品牌青桔单车之后，滴滴最近开始用0元骑行来抢夺用户。

摄/唐俊

近日，界面新闻记者在北京地铁望京南站附近看到，几名地推人员拿着二维码在推广一种蓝色的单车，车身上写有“免押骑行”、“滴滴APP扫码”，用户扫码注册可领取十张1元骑行券。仔细观察，这些蓝色自行车正是之前退不出用户押金的小蓝单车，只是车身上加了“滴滴”的字样。

小蓝单车2016年底在深圳首发，后进入多个城市，被网友称为最好骑的单车。根据易观的数据，在2017年8月，小蓝单车月活跃用户达到了行业第三，哈罗单车紧随其后。但在去年底，拖欠供应商款项、拖欠员工工资、用户无法退押金等负面消息接连爆出，后公司宣布解散。滴滴于今年1月与小蓝单车达成业务托管合作，小蓝单车的品牌、押金和欠款等各项事务仍归属于小蓝公司，小蓝单车App用户押金、特权卡及充值余额可转换为等值的滴滴单车券和出行券。

3月初，曾有媒体报道，在北京北五环顾家庄附近的一处空地，停有近6万辆小蓝车。如今，这其中的一部分经过修整后，正逐步返回北京市场。滴滴目前不愿透露单车的运营情况，但界面新闻记者走访发现，小蓝单车在望京区域铺车较多，且多集中在地铁口。在望京、望京南、阜通地铁站口，均可看到大量的蓝色单车，同时也有工作人员向过往路人进行推广。

北京地铁阜通站口的小蓝单车。摄/唐俊

在地铁望京南站，记者通过扫描推广人员手上的纸质二维码注册为新用户，得到了20张1元单车券，再扫描滴滴的推广二维码，又获得了10张单车券。推广人员告诉记者，她并非滴滴正式员工，而是过来做兼职的，并表示现场的地推活动已经进行好几天了。

北京地铁望京南站，不时有三轮车及卡车运来小蓝车。摄/唐俊

此外，地铁望京站附近的工作人员告诉记者，10张单车券的有效期为一周，但用户每周都可以扫码领取，至于活动会持续多久，该名工作人员表示并不清楚。而在滴滴的手机应用中，用户近日也发现新增了10次每次1元的单车优惠券，青桔、小蓝单车专用。

免费单车券加上免押金，这意味着用户不花钱就可以骑车。

去年7月开始，ofo和摩拜曾相继推出1元/2元月卡，相当于免费骑车。免费骑行没有给公司带来收益，反而因单车使用频率的上升而增加了运维成本。持续数月后，两家公司均面临资金吃紧的情况，甚至被传出挪用用户押金消息。直到去年底，ofo和摩拜均又将月卡售价提升到了20元，但哈罗单车依旧保留了2元月卡的活动。

也是在去年底，ofo和其大股东滴滴的矛盾公开化，滴滴系高管出走ofo。滴滴想要主导ofo的愿景落空，但又不想放弃出行市场“最后三公里”这一重要场景，不得不另寻出路。于是便有了2018年1月9日滴滴与小蓝单车的托管合作，紧接着于1月25日，滴滴在成都上线了其自有单车品牌“青桔单车”，后拓展到其他城市。

由此，滴滴App内已可扫码骑行三种品牌的共享单车——ofo、小蓝单车、青桔单车。滴滴对界面新闻表示，青桔单车已在成都、佛山、东莞、合肥、南昌、无锡等地运营，小蓝单车在北京、成都等地运营。滴滴出行高级副总裁付强表示，推出共享单车平台，是希望升级短途出行战略，为“最后三公里”用户提供更丰富的出行选择、更良好的出行体验，并以此不断完善滴滴的一站式出行平台建设。共享单车在滴滴出行闭环生态战略中，是重要且不可或缺的一部分。

小蓝单车在北京展开推广，青桔单车在成都也正进行推广。

3月底开始，青桔单车在成都的几个凯德广场举行游戏活动推广骑行，还组织了熊猫骑行队在成都的街头骑行宣传。青桔单车目前也是免押金骑行，用户也可领取免费的单车券，一次领取60张，有效期一个月。

界面新闻记者领取到的30张小蓝单车券和60张青桔单车券

青桔单车在成都的业务开展的比较顺利，在成都政府部门的“互联网自行车停放秩序检查考核”中还排到了第一名，但在其它城市的扩展之路并不顺利。

3月17日凌晨，滴滴在深圳投放了青桔单车，但因违规投放仅一天即被叫停。深圳市政府部门认为深圳现阶段主要区域车辆投放基本饱和，热点地区均存在车辆过度投放且规模超过了环境设施承载能力，在此情况下暂不新增投放。3月23日下午，武汉市交委等三部门联合对青桔违规投放的数百辆单车进行了收缴。3月30日上午，郑州执法部门也对违规投放在郑州的青桔单车进行了暂扣。

青桔单车扩张受阻主要受投放新规影响。目前，上海、广州、深圳、北京、南京、郑州、武汉、福州、南宁、扬州等城市均已暂停共享单车新增投放，短期内青桔单车无法进入。滴滴要想进入这些市场，只能依靠在这些城市已有的存量单车，这也是滴滴接手小蓝单车的重要原因。小蓝单车在倒闭前已在北上广深、南京等大城市铺车运营，对于滴滴来说，接管小蓝也是进入这些城市的便捷途径。

但小蓝单车的数量并不能与ofo和摩拜抗衡。小蓝单车CEO李刚在去年11月发表的公开信中曾提到，“半年的时间，累计投放了60万台车”。这与ofo和摩拜的投放量差距甚远，目前两者总共投放的单车数量已超过千万。另据36氪报道，滴滴计划在2018年投放约600万台单车，不过由于许多大城市禁止新增投放的限制，预计这些单车大部分会流向二三线城市。

随着一系列融资、收购、托管事件的发生，排名前四的共享单车品牌纷纷找到自己的站位。ofo投入阿里的怀抱，同时阿里还有哈罗单车；摩拜被美团收购后，加入腾讯阵营；滴滴手握小蓝单车和新品牌青桔两张牌；由此，共享单车彻底成为三大巨头之间的游戏。

新入局者滴滴为了进入市场争夺用户，再度上演去年摩拜和ofo持续数月的免费骑行。另外两个巨头并不缺钱，是否会跟进免费骑行从而再次引发烧钱大战？滴滴想在共享单车市场形成三足鼎立态势，仍面临不少挑战。