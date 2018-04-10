太原共享电单车已消失 市政府去年明确不发展该行业

太原共享电单车已从街头消失，市政府去年已明确不发展该行业

太原发布

本文原标题：《＠太原人，再次提醒：5月1日起电动车上牌才能骑！另外，共享电动车已从街头消失……》

4月2日，太原街头崭新的“共享电单车”引起市民关注。然而，太原市政府曾明确规定，不发展电动自行车作为共享单车。近日，在接受媒体采访时，太原市交通运输局表示，这批新的单车属于违规投放，或将清退，并将清退情况汇报太原市政府。

现在在太原街头通过软件找寻共享电单车，已难觅踪影。

租骑站点已没了共享电单车

8日14时许，记者打开“叮当出行”App查看，发现许多黄色站点P处显示的车辆数量为0，有零星的几个地方还标着1、2、8等数字，代表该地的单车数量，地图上显示正确吗？

14时10分，在迎泽大街青年路口，按照“叮当出行”App显示，该处为租骑共享电单车的站点之一，但记者在现场并未看到车辆。14时15分，记者再次打开App，发现地图上显示在太原五中站点有8辆电单车，选择查看“车辆”按键，还分别有这8辆单车的编号与电量信息，可是等到14时30分记者赶到太原五中后，沿着学校走了一圈，也没有见到一辆电单车。

为什么在App上查看到黄色站点P有共享电单车，到了实际位置却找不到，针对这一问题，记者向客服人员进行询问。当客服人员知道记者所在的是太原后回答道：“因为公司刚刚在太原市进行投放，投放的车辆较少，有可能会出现找不到车辆的情况”。记者进一步询问“叮当单车被清退”的真实性，客服人员表示并没有接到相关通知，倘若接到通知，会第一时间告诉用户。

市政府曾规定不发展共享电单车

据了解，“叮当出行”公司事先并未与太原交通主管部门进行过沟通。“叮当出行”市场部工作人员告诉记者，目前众多媒体报道的“共享电单车被勒令退出太原一事”，他并不清楚具体情况，只是从网上看到一些传言。公司相关领导和投放项目部已经着手处理这件事情了，还没有出台具体方案。

据悉，2017年，太原市政府曾发文要求，太原市要对共享单车总量进行控制，并明确“不发展电动自行车作为共享单车”。按照《太原市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的意见并政发〔2017〕73号》第二条中规定，“依据群众出行需求、城市空间承载能力、停放设施资源和企业管理服务能力等情况，建立车辆投放机制，引导互联网租赁自行车运营企业合理有序投放车辆，实现全市规模调控，总量不超过16万辆。本市不发展电动自行车作为共享单车。”

结合太原市政府部门此前所公布的数据，目前太原市共享单车总数已达16万辆上限，而此次“叮当出行”在市区投车，明显违反了政府规定，共享电动自行车也违背了规定内容。公安部交通管理局之前也明确表示，主要考虑到电动自行车普遍不符合《电动自行车通用技术条件》标准要求，一旦发生交通事故会带来较大伤害和损失。

8日15时至17时，记者多次拨打太原市交通运输局办公室和综运处办公电话，接线人员均表示，相关领导正在开会，暂不能对此事作出回应。不过，在此前接受媒体采访中，太原市交通运输局综运处相关负责人曾表示：“这批新的单车是违规投放，现已约谈企业负责人，限期清退。同时会将情况汇报市政府，企业逾期未处理将对车辆进行收缴。”

电动自行车下月起上牌才能骑

如此看来，“昙花一现”的共享电单车市民恐怕是骑不上了。然而，个人自己买的电动自行车，从5月1日起，也将迎来新的规定。

从5月1日起，《太原市电动自行车管理条例》正式实施。届时，骑行电动自行车需满足：电动自行车实名登记上牌照，驾驶人应当年满16周岁等诸多条件。

《条例》明确，条例所称电动自行车是指以蓄电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑行、电动或电助动功能，符合国家安全技术标准的非机动车。电动自行车车辆所有人应当自车辆购置之日起30日内，向居住地所在辖区公安机关交通管理部门申请办理登记上牌手续，并提交以下证明、凭证：车辆所有人身份证明；购车发票或者车辆其他合法来源证明；车辆出厂合格证明。

记者了解到，在该条例实施前购买的电动自行车，在规定期限内登记的，免收号牌、行驶证工本费。条例实施后购买且符合登记条件的电动自行车，初次登记的，免收号牌、行驶证工本费。

值得注意的是，《条例》对驾驶电动自行车上路，也作出了要求：要求驾驶人应当年满16周岁；按照规定安装号牌和随身携带行驶证；成年人驾驶电动自行车可搭载一名12周岁以下儿童；不得在城市快速路行驶；不得醉酒后驾驶；不得牵引动物；骑行时不得以手持方式接打电话；载物高度自地面起不得超过1.5米，宽度不得超出车把0.15米，长度前端不得超出车轮，后端不得超出车身0.3米等。

来源：山西晚报