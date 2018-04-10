新浪科技> 互联网> Facebook数据滥用丑闻曝光专题 > 正文

Facebook再推新举措 扎克伯格能否“过关”？

Facebook再推新举措 扎克伯格能否“过关”？
2018年04月10日 01:16 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　Facebook再推新举措 扎克伯格能否“过关”？

　　美国Facebook公司定于9日起向个人数据可能遭窃用的用户发送提示，提醒更多用户查看哪些第三方软件或网站使用他们在Facebook的信息。

　　用户信息遭“窃用”曝光后，这家互联网企业多次为保护用户隐私推出新举措，外界始终不买账。Facebook首席执行官马克·扎克伯格定于10日参加美国国会听证会，不少民主、共和两党议员誓言要他“好看”。

　　8700万用户数据或遭窃用

　　Facebook说，自9日起，用户如果个人数据遭英国剑桥分析公司非法获取和利用、或可能遭窃用，将收到关于这一事件的详尽提示。

　　这一用户群体大约8700万，远高于媒体3月报道的5000万，其中超过7000万用户住在美国，菲律宾、印度尼西亚和英国各有超过100万用户。

　　Facebook同时将向全部22亿用户发送主题为“保护你的信息”提醒，附带链接，供用户查看自己用Facebook账户登录过哪些应用软件和网站、与这些软件共享哪些个人信息。用户可选择卸载软件或禁止第三方共享软件获取个人信息。

　　剑桥分析公司共同创始人、2014年离职的克里斯托夫·怀利8日告诉美国全国广播公司，Facebook用户数据遭窃用是一场“真正的危机”。这些数据有可能几经转手，流入世界各地。

　　在他看来，没人敢确保遭窃用数据已经彻底删除，受波及用户可能超过8700万。

　　美联社报道，对Facebook及其用户而言，个人数据究竟属于谁，不好回答。Facebook从未给出清晰解释。受这起自创立以来最严重隐私危机影响，Facebook进入“全面危机处理模式”。

　　Facebook3月中旬被曝用户信息遭窃用，可能用于2016年美国总统选战。这家企业随后宣布多项“亡羊补牢”举措。3月底，Facebook决定逐步终止与多家大数据企业合作，同时全面更新网站隐私设定选项。

　　扎克伯格10日赴国会参加听证

　　扎克伯格定于10日参加美国国会参议院司法委员会听证会，11日参加众议院能源和商务委员会听证会。媒体推断，如何保护个人隐私政策、防止外国人利用社交媒体干预美国政治可能是听证会焦点。

　　路透社报道，扎克伯格定于9日与多名国会议员会面，其中一些人是上述两个委员会成员。Facebook对这篇报道未作回应。

　　受邀前往司法委员会作证的还有美国谷歌公司首席执行官孙达尔·皮柴和“推特”公司首席执行官杰克·多尔西。

　　不少国会议员主张，对Facebook等企业的隐私政策必须“强硬”应对，防止诸如英国剑桥分析公司等实体利用社交网络操纵他人。他们建议美国政府借鉴欧洲联盟5月生效的《通用数据保护条例》，立法监管Facebook等企业。

　　民主党籍马萨诸塞州联邦参议员爱德华·马基6日在“推特”写道：“对类似Facebook网站的清算日即将到来……我们需要美国人民足以依赖的隐私权利法案。”

　　共和党籍路易斯安那州联邦参议员约翰·尼利·肯尼迪8日告诉哥伦比亚广播公司记者，Facebook无法以一己之力打消外界有关隐私政策和外国宣传的质疑，那些疑问对这家社交媒体企业而言“太大”。

　　迫于各方压力，Facebook6日一改往日立场，表态支持国会去年10月提出的《诚实广告法》。这一法案尚未通过，旨在防止外国人利用社交媒体影响美国政治，要求社交媒体企业披露政治或竞选广告买家的身份。

　　Facebook先前主要着眼自我监管措施。

　　据新华社

我要反馈
相关专题： Facebook数据滥用丑闻曝光
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有