Facebook再推新举措 扎克伯格能否“过关”？

美国Facebook公司定于9日起向个人数据可能遭窃用的用户发送提示，提醒更多用户查看哪些第三方软件或网站使用他们在Facebook的信息。

用户信息遭“窃用”曝光后，这家互联网企业多次为保护用户隐私推出新举措，外界始终不买账。Facebook首席执行官马克·扎克伯格定于10日参加美国国会听证会，不少民主、共和两党议员誓言要他“好看”。

8700万用户数据或遭窃用

Facebook说，自9日起，用户如果个人数据遭英国剑桥分析公司非法获取和利用、或可能遭窃用，将收到关于这一事件的详尽提示。

这一用户群体大约8700万，远高于媒体3月报道的5000万，其中超过7000万用户住在美国，菲律宾、印度尼西亚和英国各有超过100万用户。

Facebook同时将向全部22亿用户发送主题为“保护你的信息”提醒，附带链接，供用户查看自己用Facebook账户登录过哪些应用软件和网站、与这些软件共享哪些个人信息。用户可选择卸载软件或禁止第三方共享软件获取个人信息。

剑桥分析公司共同创始人、2014年离职的克里斯托夫·怀利8日告诉美国全国广播公司，Facebook用户数据遭窃用是一场“真正的危机”。这些数据有可能几经转手，流入世界各地。

在他看来，没人敢确保遭窃用数据已经彻底删除，受波及用户可能超过8700万。

美联社报道，对Facebook及其用户而言，个人数据究竟属于谁，不好回答。Facebook从未给出清晰解释。受这起自创立以来最严重隐私危机影响，Facebook进入“全面危机处理模式”。

Facebook3月中旬被曝用户信息遭窃用，可能用于2016年美国总统选战。这家企业随后宣布多项“亡羊补牢”举措。3月底，Facebook决定逐步终止与多家大数据企业合作，同时全面更新网站隐私设定选项。

扎克伯格10日赴国会参加听证

扎克伯格定于10日参加美国国会参议院司法委员会听证会，11日参加众议院能源和商务委员会听证会。媒体推断，如何保护个人隐私政策、防止外国人利用社交媒体干预美国政治可能是听证会焦点。

路透社报道，扎克伯格定于9日与多名国会议员会面，其中一些人是上述两个委员会成员。Facebook对这篇报道未作回应。

受邀前往司法委员会作证的还有美国谷歌公司首席执行官孙达尔·皮柴和“推特”公司首席执行官杰克·多尔西。

不少国会议员主张，对Facebook等企业的隐私政策必须“强硬”应对，防止诸如英国剑桥分析公司等实体利用社交网络操纵他人。他们建议美国政府借鉴欧洲联盟5月生效的《通用数据保护条例》，立法监管Facebook等企业。

民主党籍马萨诸塞州联邦参议员爱德华·马基6日在“推特”写道：“对类似Facebook网站的清算日即将到来……我们需要美国人民足以依赖的隐私权利法案。”

共和党籍路易斯安那州联邦参议员约翰·尼利·肯尼迪8日告诉哥伦比亚广播公司记者，Facebook无法以一己之力打消外界有关隐私政策和外国宣传的质疑，那些疑问对这家社交媒体企业而言“太大”。

迫于各方压力，Facebook6日一改往日立场，表态支持国会去年10月提出的《诚实广告法》。这一法案尚未通过，旨在防止外国人利用社交媒体影响美国政治，要求社交媒体企业披露政治或竞选广告买家的身份。

Facebook先前主要着眼自我监管措施。

据新华社