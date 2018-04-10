丁香园完成D轮融资迈入“独角兽”行列 IPO无时间表

来源：每日经济新闻

每经记者 谢欣 王敏杰 每经编辑 赵 桥

在经历了一段时间的沉寂之后，互联网医疗似乎在今年初又重获公众的关注。

随着平安集团旗下医疗健康业务平安好医生申请在香港联交所IPO，以及微医集团确认上市意向后，《每日经济新闻》记者近日独家获悉，在去年年底曾借着公开质疑莎普爱思等一系列“神药”而广受关注的丁香园，已经完成了D轮融资，最新一轮估值过10亿美元，丁香园迈入“独角兽”行列。

那么，互联网医疗是否已经走过寒冬？丁香园创始人、董事长李天天对此表示，（互联网医疗）没有风口也没有寒冬，无法用互联网流量的思维来做互联网医疗，从长远来看，这是一个会持续增长的行业，企业应该关注用户的价值，做出好的产品和服务。

悄然完成D轮融资

记者近日独家获悉，丁香园已经完成D轮融资，本轮融资金额在1亿美元以上，融资完成后，丁香园估值达到10亿美元。

按照此前的估值10亿美元为独角兽的标准来看，丁香园正式跻身独角兽公司之列。

上述消息也获得李天天的确认。

此前丁香园已完成3轮融资，其中在2010年1月获得DCM的200万美元A轮投资，并入驻杭州高新区（滨江）获得杭州市政府设立的创投引导基金投资；2012年12月丁香园又获得B轮融资，公司增资至1500万美元，B轮融资由顺为基金领投，DCM跟投，同年丁香园被评为国家级高新技术企业；2014年9月公司又获得腾讯7000万美元战略投资，为C轮融资。

据介绍，丁香园是中国最大的医疗领域连接者以及数字化领域专业服务提供商之一。自从2005年落户杭州成立公司以来，丁香园打造了国内最大的医疗学术论坛及一系列移动产品，并全资筹建了4家线下诊所。

目前丁香园拥有550万专业用户，包含200万医生用户，业务可大致分为医生端、大众/患者端、医疗机构端与商业服务端四个板块。

多家互联网医疗企业获融资

对于在过去两年备受关注后又被认为进入“寒冬”的互联网医疗而言，今年年初不断传出一些积极消息。

今年1月，中国平安发布公告称，集团已提交平安健康医疗科技有限公司（即平安好医生的上市主体）于港交所主板独立上市的申请。这家创立不到4年的企业，凭借1.9亿注册用户、近60亿美元估值的行业领先优势，率先向资本市场发起了冲锋。

平安好医生董事长兼CEO王涛此前表示，公司目前仍处在流量获取阶段。不过仅在2017年前9个月，平安好医生收入就达到10亿元，同比增长2.4倍，但他仍称目前“收入不是重点”。

2016年是平安好医生用户数量剧增的一年，同年5月完成A轮5亿美元融资，全年投入近4亿元推广费。凭借“步步夺金”这一迄今为止互联网医疗领域最出色的运营活动，4亿元的推广费换来的是用户数的快速增长，由3000多万暴涨至1.32亿。

记者亦注意到，招股书显示，2015年、2016年和2017年前9个月，平安好医生的营业收入分别为2.78亿元、6.02亿元和10.16亿元。其中，消费型医疗业务收入在各报告期内占比最高。而对应的亏损净额为3.24亿元、7.58亿元和4.97亿元。排除以股权为基础的付款及外汇盈亏额影响，平安好医生经调整净亏损分别为3.23亿元、9.81亿元和3.3亿元。

平安之后，微医也向IPO发起了冲击。微医集团公开表示正在进行5亿美元的pre-IPO融资。其首席战略官（SCO）陈弘哲对媒体表示如果不出差错，微医集团计划于今年年底赴港上市。

也是在今年1月，医疗影像运营服务商同心医联宣布完成第四轮融资，由中金康瑞医疗产业基金领投。

今年3月28日，此前曾被成为“互联网医疗第一股”的“健康160”（此前名为“就医169”）平台的运营公司宁远科技（834750，OC）宣布拟从新三板摘牌，其董事长罗宁政称明年将启动IPO。

然而，有着庞大用户基础的宁远科技仍面临持续亏损的风险，2015年、2016年公司归属于母公司股东的净利润分别为负7137万元和负1.18亿元。根据公司业绩快报，2017年公司依旧没有实现盈利，但亏损情况有所好转。2017年公司营业收入为1.05亿元，同比增长50%；归属于挂牌公司股东的净利润为负2818万元，同比减亏。

4月3日，据《北京商报》报道，妙手医生近日完成由腾讯领投，鲲翎资本、红杉资本、启明创投联合追加投资的近5亿元C轮融资。

CIC灼识咨询创始合伙人侯绪超对《每日经济新闻》记者表示，上市是这些互联网医疗企业必然的选择，先行者应该会有更好的融资渠道以支撑未来的发展，但是在移动医疗这一块，纯粹的资本支持是无法解决现在的行业痛点，还是需要从模式上和体制上去突破或者创新。

大白安心创始人黄茜则表示，（上述企业上市）对未来格局的影响比较难判断，因为传统医疗是有区域化特点的，互联网医疗领域是否像其他互联网行业，出现几家独大，赢者通吃的局面，仍是未知数。

盈利模式仍是焦点

据灵核网市场研究院预计，2017年我国互联网+医疗市场规模达到290亿元，2017~2021年年均复合增长率约为35.87%，2021年互联网+医疗市场规模将达到989亿元。

可见，市场还有很大的空间。有分析人士表示，当下各类医疗资源短缺，快速占领医疗资源，规模化布局线下流量入口成为各大公司竞争的关键。

当行业内一家家企业在高谈上市敲钟之时，丁香园是否感受到压力，自身的上市计划又会是怎样的？

对此，李天天在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，IPO是企业发展到一定阶段的里程碑，但不是终点，丁香园当然有考虑IPO的计划，但是并不会把它作为工作的中心，目前也没有明确的IPO时间表，整个公司关注的焦点仍是用户需求和自身服务。

对于时下大热的AI、区块链的问题，李天天则表示，“不要总是盯着融资和IPO，不要追逐大数据、AI和区块链的概念，问问用户有哪些痛点，我们能为他们做点什么。”

针对外界有“互联网医疗进入下半场”的说法，李天天的一番话颇有些诗意，“这个行业没有风口，也没有寒冬。这是大海的航行，不是足球的竞技，没有什么上下半场，需要的是耐心和勇气。”

李天天最后表示，此次融资后，丁香园也会考虑并购或投资一些拥有一定用户量和品牌的行业标的。

实际上，在互联网医疗产业的发展过程中，盈利模式一直是市场关注的焦点。

侯绪超则认为，目前行业还处在初期阶段，因为需求摆在那里，只是如何在模式和效率上进行优化，而这些互联网企业上市对行业没啥影响，医疗行业的突破不是单纯资本的力量就能解决的。