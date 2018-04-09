马云对话IMF总裁拉加德：贸易战绝不是问题解决办法

对话会现场，马云和IMF总裁拉加德交流

新浪科技讯 4月9日晚间消息，参加博鳌论坛的阿里巴巴董事局主席马云对话国际货币基金组织总裁拉加德，双方就中国改革开放、创新发展和中美贸易等议题交流。

在回顾改革开放40周年的历程时，马云说，和平与发展是当今世界的两大主题，“过去四十年中，中国打开了市场，无论是国内和国际市场的开放。没有改革开放政策的话，就没有今天的我们。”

针对主持人提出美方近期主动挑起的贸易争端，马云表示，贸易不仅仅是产品和商品，贸易是要尊重大家的文化，没有人可以停止全球化的进展。“如果规则不好的话我们要改善，但是不能够乱来。贸易是磋商，并不是讨价还价，所以我认为如果贸易停止了，那这个世界就会停止。”

马云表示，在改革步入深水区之时，我们也面临很多挑战，要利用创新把挑战变成机遇。“我们的世界面临很多的挑战，无论是贫困的挑战，环境的挑战，技术的挑战，但是怎么样迎接这些挑战，就是通过创新，我们不能够用老办法解决昨天的问题，这样的话就会妨碍我们追求发展的希望，创新可以说是解决当今世界问题的唯一途径。”

在谈及持续推进改革的动力时，马云说，“我们有很大的愿景和理念”。过去40年，我国帮助数亿人口脱贫，要让人民有更好的生活，这就是推动改革的驱动力。“我非常有信心，中国将会更加开放。”

对于如何持续推进改革，拉加德在对话中打了一个形象的比方——“要在阳光灿烂时候修屋顶”。“改革是艰难的，财政状况想要保持良好也不易，我的建议，每个人要像金融危机期间做的那样，无论是财政、金融还是货币政策，要做好准备、未雨绸缪。其次，需要结构性改革，解决贫困问题。”

马云指出，在中美双方的贸易往来中，中国获取了收入，美国获取了利润，不可否认的是，世界上最大的两个国家之间会遇到问题和分歧，但贸易战争绝不是解决办法。“我们不能够用赢得贸易战争的方式去解决昨天的问题，我们要找到创新的方式来解决明天的问题。”

拉加德在互动中呼应，“贸易应该遵循玩家们自己制订的规则，比如WTO这样的多边贸易机构。有任何问题，违反了相应的规则，都有相应的争端解决机制来解决。”

在她看来，要理解目前的贸易争端，需要向历史学习。在一战之前，闭关锁国带来了很多问题，随后出现的全球化贸易，则为世界带来了利好。“比如说，在19世纪中期，世界极端贫穷的人口占90%，今天的数据，是10%左右。贸易是主要的改善因素之一，让人们从贫穷中解决出来。”