“互金女王”卸任，她是马云麾下最得力的拓荒者

如今，执掌蚂蚁金服四年的彭蕾似乎又回到了八年前，在一个新的领域再次开疆拓土。

记者 | 刘景丰 编辑 | 赵力

“我向大家通报，自2018年4月9日起，彭蕾卸任蚂蚁金服董事长，专注全球化发展。井贤栋（Eric）接任蚂蚁金服董事长的同时，兼任CEO。”

这是马云9年来发布的第六封内部信的开头。

前五次分别是：2009年9月10日18罗汉辞去创始人职位，马云宣布阿里进入合伙人的时代；2013年1月15日马云辞去阿里集团CEO一职；2013年3月11日阿里集团董事局任命陆兆禧担任阿里巴巴集团CEO；2015年5月7日张勇接任陆兆禧任阿里巴巴集团第三任CEO；2016年10月8日井贤栋接任彭蕾任蚂蚁金服CEO。

1998年，在浙江财经学院教了四年书的彭蕾作为“随军家属”跟随丈夫孙彤宇入伙马云的创业团队，成为阿里巴巴十八位创始人之一。如今，她成为马云的“左膀右臂”，被称为全世界互联网公司中最重要的三位女性高管之一。

尽管外界对彭蕾担任阿里巴巴CPO（首席人才官）的故事盛传已久，比如操刀阿里的文化建设，执掌阿里人力资源部，挑选了阿里巴巴早期核心团队，现任菜鸟网络总裁童文红便是被她发掘，成就了一段前台小妹到亿万富豪的传奇故事。

然而彭蕾真正在事业上的高光时刻，还是在她执掌蚂蚁金服期间，伴随整个中国互联网金融发展，将一个只有短短几年历史的公司打造成全球估值最高（750亿美元）的非上市公司。甚至一提起互金，首先想到的就是蚂蚁金服。

人力主管救急支付宝

如果不是因为2010年那次年会上，马云对支付宝发了火，企业管理专业出身的彭蕾可能还继续担任着阿里巴巴人力资源大管家。

在阿里巴巴集团，彭蕾曾经掌管人力资源、事务、行政、市场等核心部门，被阿里巴巴内部人称作是文化建设的操盘及维护者。网上经常流传着这样的说法：每当阿里的员工有心事，首先想到的就是找彭蕾倾诉。阿里内网上，同事们对彭蕾置顶的评价是“女神”，此外评价最多的标签还有“率真”、“聪慧”、“真性情”。

2010年1月23日，1000多名支付宝员工兴冲冲赶到阿里总部参加年会。与往常不同，会场没有欢喜喧闹的舞乐，却在一片严肃中，播放着一段段充斥着用户抱怨、批评、唾骂的客服电话录音……“烂，太烂，烂到极点。”马云咆哮起来。甚至一度把警察出身的支付宝总裁邵晓锋当场骂哭。

成立于2003年的支付宝，一直是马云最为看重的业务之一。正是在这次年会上，彭蕾被从HR的岗位上调来，兼任支付宝CEO，邵晓锋向彭蕾汇报。

在外界眼中，彭蕾是一个没有技术基础、此前工作与金融并无关联的人，以这样的身份掌管一家电商巨头的交易核心环节，可谓艰难。

但是在市场部、人事部、服务部多年的历练让彭蕾对用户体验有着出色的把握。一名支付宝员工曾回忆，接手支付宝后，彭蕾天天泡贴吧，搜集大家对支付宝的看法，一有好的点子，即便是一个很小的用户体验感受，彭蕾也会发到企业内部的高管群，让相关业务负责人尽快解决。

这些问题中包括付小钱是不是方便、存余额有没有风险。

短短三年，她把支付宝做得风生水起，在支付的基础上大做文章，在支付宝页面里推出各种生活服务。不管是出门在外还是闷头在家，打开支付宝就能搞定所有衣食住行。不但缓解了马云的焦虑，更奠定了支付宝在阿里的底牌地位，使其影响力从中国一二线城市蔓延到全国各地甚至海外，注册用户突破8亿。

打造余额宝，开启“互联网金融元年”

2013年被称为“互联网金融元年”，和一件事不无关系。

2013年2月25日，支付宝团队在杭州西溪宾馆举行年度战略会，主要讨论新一年工作目标。通常这种会，马云是不参加的，以至于他出现在现场，所有人都感到惊讶。

马云关心的，并不是支付宝当前发展得多好，而是有着另外一个构想。据由曦所著《蚂蚁金服》一书写道，马云在现场讲了小微金服（蚂蚁金服前身）的初心是要打造更加开放透明的金融体系，也让大家不要老想着支付业务。在讲话快结束时，马云话锋一转，说了很多令人不解的话：“你们尽管去做，如果我们做的事情是为了客户利益，如果要坐牢，我去。”

三个多月后，余额宝正式上线发布。上线第四天，余额宝以国内首只互联网基金的称号登上了央视新闻联播。上线不到六天，用户数已经突破100万。大半年后，它已经强大到触碰商业银行的利益，甚至遭到多家银行联合围剿。

余额宝的出现，也让中国互联网理财市场出现遍地开花景象，各种“宝宝”类理财产品竞相出现，互联网金融一时出现前所未有地繁荣景象。正因为如此，很多从业者将余额宝视为金融科技开始崛起的标志性事件，彭蕾也在金融界声名鹊起。

此后余额宝甚至发展成为全球最大的货币市场基金，截至2017年9月，余额宝拥有超过1.5万亿元人民币（约合2280亿美元）的资产。

2014年9月19日，阿里巴巴在纽交所成功上市。全世界将目光聚集在马云喜乐张扬的脸上，而彭蕾则一袭黑裙，身伴侧旁。

伴随着这次上市，支付宝剥离阿里巴巴的争议曾引起轩然大波。在一些投资家眼中，阿里最具想象力、最神秘的资产，被从上市公司中剥离，交到了彭蕾手里。一个月后，筹建了19个月的蚂蚁金服正式成立。

“最难过的时刻”

但彭蕾带领下的蚂蚁金服互金路，走得并非一帆风顺，在发展中也不断失策。实际上风口浪尖之时，就算“女王”也要低头认错。

最近一次是今年1月初的支付宝年度账单事件。在生成年度账单时支付宝为用户默认勾选协议，允许其收集用户的信息。一时间个人信息泄露的不安情绪快速扩散。1月3日晚，芝麻信与支付宝先后发布道歉声明，声称：“初衷没错但用了非常傻逼的方式，愚蠢至极。”

再往前3个月，2017年9月，支付宝因一组以“年纪越大，越没有人会原谅你的穷”为口号的海报引发大量吐槽。随后让支付宝背了“黑锅”的蚂蚁财富终于站出来发声，承认主导该组广告。

而让互联网圈难以抹去的一次事件则是2016年11月28日，支付宝“圈子”风波。彼时支付宝上线圈子功能，引来大量不雅图片出现在“校园日记”和“白领日记”两个圈子里。这种以打桃色擦边球形式做社交的方法遭到舆论质疑。蚂蚁金服董事长彭蕾亲自出面道歉“救火”，并在内部信中称，“错了就是错了，这是我到支付宝七年以来，最难过的时刻”。

如今，执掌蚂蚁金服四年的彭蕾似乎又回到了八年前，在一个新的领域再次开疆拓土。蚂蚁金服这艘金融科技巨船的接力棒正式交到井贤栋手中。

在外界看来，曾任支付宝CFO，并带领蚂蚁金服走过3年，确立了科技、责任、全球化3大战略，完成了B轮融资，井贤栋无疑是一位最合适的接棒者。这或许也意味着，传言已久的蚂蚁金服上市之路越发临近。