掌阅文学公布2017年成绩：全年发放稿酬超3亿

掌阅科技联合创始人、掌阅文学负责人王良

新浪科技讯 4月9日晚间消息，今日A股上市公司掌阅科技（603533）旗下的掌阅文学公布2017年成绩，全年发放稿酬超过3亿元人民币，年电子收入过100万的作家超40位。

“三年前我们成立掌阅文学的时候，行业里的同行会说掌阅没有基因，掌阅文学没有未来。”掌阅科技联合创始人、掌阅文学负责人王良说道。掌阅文学是由掌阅科技在2015年投资成立的网络原创文学平台，目前，掌阅文学旗下有掌阅小说网、掌阅漫画、掌阅自出版、红薯中文网、趣阅小说网、神起中文网、iCiyuan轻小说、有乐中文网、喵阅读等品牌，作者5.5万名，作品7万余本。

据介绍，去年掌阅主要是在四个方面布局，第一，内容层面，举办了第二届的文学创造大赛，加强内容的海外输出，尝试内容新形态，包括开通了有声频道，引入了实时付费产品。

第二，在品牌层面，继续加大掌阅、掌阅文学的品牌宣传，包括签约青年偶像王俊凯等。

第三，在产品层面，除掌阅ireader的独立阅读App之外，继续研发阅读器；今年年初发布了独立的漫画品牌。

第四，在资本层面，2017年9月掌阅科技登陆上证主板，成为公众公司。

王良说，公司在发展和布局中，也发现了一些行业内存在的问题，第一，好的内容少。“虽然我们有大量的优秀内容，但是对于行业的需求，真正的优质内容还是太少。”

第二，好的内容往往做不好。“有很多好的内容在开发过程当中，在它的商业化的闭环当中往往遇到很多的问题。”

王良分析说，好内容少的原因是，内容永远是围绕商业的模式在不断变换，十几年前，好的内容更多的是为出版服务，出版是内容创作者最大的变现方式和商业模式；5年前、8年前电子销售是优秀内容最好的一个商业模式；但今天好内容的标准已经发生了变化，今天优秀的内容一定要符合全平台开发的需求，它才是一个好的内容。

至于好的内容为什么做不好，王良认为有两个主要的原因，第一个是团队的专业性。“很多的事情不是让专业的人做专业的事，所以让好的作品开发的过程中，一些版权的拥有方团队的不专业性导致项目在开发过程中遇到很多问题。”另外，内容的各个衍生板块的专业制作团队在协同工作视也容易出现问题。掌阅文学希望在2018年，在这些方面能发力解决行业内的问题。

据介绍，2017年，掌阅文学的业务包括网络文学、漫画、出版、有声、IP孵化等，2018年初，掌阅科技联合创始人、掌阅文学负责人王良表示掌阅文学将升级为掌阅内容集团。2017年，掌阅文学《婆娑行》《九宫夜谭》等47本签约作品出版实体书，2018年掌阅文学的目标是出版160本；2017年，掌阅文学将487部作品改变成有声读物，2018年掌阅文学的目标是50000小时；2018年，掌阅文学还将与60多家漫画工作室、近30家漫画公司达成合作，预计将改编超过150部动漫作品。

此外，在影视方面，通过IP销售加自有开发，掌阅文学2018年将打造至少十个高质量的影视项目。

除了对已有作品的强化衍生，进行新内容扩展外，掌阅文学在2018年的一个重要任务是培育新人，发掘90后、95后甚至00后新锐作者，为此，将继续举办文学大赛，另外，将与北京大学打造“北大网络文学研究论坛-掌阅文学 原创人才基地”，与中国传媒大学联手打造“中传&掌阅 IP研究基地”。（宵寒）