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一嗨租车2017年净利润1880万美元 同比增长269%

一嗨租车2017年净利润1880万美元 同比增长269%
2018年04月09日 21:16 新浪科技
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一嗨租车2017年净利润1880万美元 同比增长269%
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　　新浪科技讯 北京时间4月9日晚间消息，一嗨租车(NYSE:EHIC)今日发布了截至12月31日的2017年财报。整个2017财年，净营收为人民币27.395亿元(约合4.211亿美元)，与2016财年相比增长29.9%。净利润为人民币1.222亿元(约合1880万美元)，而2016财年净利润为人民币3310万元。

　　2017财年业绩：

　　净营收

　　净营收为人民币27.395亿元(约合4.211亿美元)，与2016财年相比增长29.9%。营收同比增长主要受租车服务和汽车服务净营收所长所推动。

　　租车服务营收为人民币21.965亿元(约合3.376亿美元)，与2016财年相比增长32.0%。汽车服务营收为人民币5.431亿元(约合8350万美元)，与2016财年相比增长21.9%。

　　营收成本

　　营收成本为人民币18.803亿元(约合2.89亿美元)，同比增长24.1%。营收成本同比增长主要因为折旧费用和劳动力成本增加所致。

　　2017年，一嗨租车处理了13,870辆二手车，另有936辆已签署出售协议。这些二手车为公司计入人民币2420万元(约合370万美元)的收入。

　　毛利润

　　毛利润为人民币8.592亿元(约合1.321亿美元)，与2016财年相比增长44.7%。毛利率为31.4%，而2016财年为28.1%。

　　销售和营销开支为人民币1.390亿元(约合2140万美元)，与2016财年相比增长43.1%。该部分费用同比主要由于一嗨租车加强了广告宣传和品牌推广。

　　总务和行政开支为人民币2.707亿元(约合4160万美元)，同比增长7.4%。这部分费用同比增长主要因为薪水和福利开支出现增长。

　　运营利润为人民币4.532亿元(约合6970万美元)，与2016财年相比增长77.8%。

　　利息费用为人民币2.806亿元(约合4310万美元)，同比增长24.7%。

　　净利润

　　净利润为人民币1.222亿元(约合1880万美元)，而2016财年净利润为人民币3310万元。净利润率为4.5%，而上年同期为1.6%。

　　每股摊薄收益

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币1.76元(约合0.27美元)和人民币1.75美元(约合0.27美元)，而2016财年每股美国存托股基本和摊薄收益均为人民币0.48元。

　　不按照美国通用会计准则，调整后的EBIT(息税前利润)为人民币4.727亿元(约合7270万美元)，与2016财年相比增长73.6%。EBIT利润率为17.3%，而上年同期为12.9%。

　　不按照美国通用会计准则，调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为人民币12.278亿元(约合1.887亿美元)，与2016财年相比增长30.6%。EBITDA利润率为44.8%，而上年同期为44.6%。

　　资产负债表

　　截至2017年12月31日，一嗨租车所持现金、现金等价物和限制性现金为人民币12.835亿元(约合1.973亿美元)，而截至2016年12月31日为人民币7.866亿元。

　　私有化

　　2017年11月26日，中国投资基金Goliath Advisors Limite提议以每股美国存托股(ADS)13.35美元(相当于每股普通股6.675美元)的价格收购一嗨租车的全部在外流通的普通股股票。

　　今年1月2日，一嗨租车宣布接到一份更新后的、初步的、非约束性私有化要约。这份私有化要约来自安博凯香港有限公司的附属公司，以及公司董事长兼CEO章瑞平及其附属，提议以每股美国存托股13.35美元(相当于每股普通股6.675美元)的价格收购一嗨租车的全部在外流通的普通股股票。

　　Goliath Advisors Limite已经向一嗨租车证实，新私有化提议将取代去年11月26日的私有化提议。(李明)

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