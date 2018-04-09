YouTube被指非法收集儿童数据 或被罚款数十亿美元

新浪科技讯 北京时间4月9日晚间消息，由20多家儿童保护机构、消费者和隐私权益组织组成的联盟周一向美国联邦贸易委员会(以下简称“FTC”)投诉谷歌旗下视频网站YouTube，称其非法收集儿童数据。

该联盟称，YouTube收集13岁以下儿童用户的数据，这违反了美国的儿童保护法。为此，该联盟要求谷歌调整其管理儿童用户数据的方式，并请求FTC对YouTube处以数十亿美元的罚款，因为后者利用儿童的在线浏览习惯牟利。

该联盟称，YouTube收集了大量13岁以下儿童用户的数据，包括电话号码和地理位置等信息；然后追踪他们在许多网站的浏览习惯，并在没有获得许可的前提下，利用这些信息提供精准广告服务。这违反了美国的《儿童网络隐私保护法案》(COPPA)。

该事件正值Facebook用户信息泄露事件曝光之际。该联盟成员“数据民主中心”(CDD)负责人杰夫·切斯特(Jeff Chester)称：“和Facebook一样，谷歌也专注于利用所收集的大量资源来获利，而不是保护用户隐私。”

对此，谷歌称目前尚未接到该投诉，但保护儿童及其家庭一直都是公司的头等要事。而YouTube一发言人称：“我们会认真阅读这份投诉，并评估是否有可进一步改进之处。”

YouTube主网站主要面向13岁及以上年龄用户；对于13岁以下用户，YouTube会将其定向到专为儿童设计的YouTube Kids应用。(李明)