神奇少女王凯歆代投疑卷款跑路 涉及金额1.5亿

来源：链虎财经

王凯歆决定跑路。

看着微信界面不断跳出的声讨讯息和语音来电，这个98年出生的代投少女拨了拨凌乱的短发，烦躁地按下了手机关机键，她快速地收拾好行李离开房间，没有人知道她去了哪里。据链虎财经调查，受害者报案后在派出所最后一次定位到她的手机信号，是在南京地界，之后，王凯歆便开始玩起了人间蒸发。

王凯歆这个名字在线下的币圈是个不能踩的“雷点”，一度被圈内人视为“骗子”“欺诈”的代名词，前有假借徐明星发行OK币之名大肆募集ETH，后有开撕石一又被狠狠打脸的ICO维权闹剧。

王凯歆，从神奇百货的“昙花一现”到沦为人人通缉的“代投骗子”，中间还穿插了无数或大或小的闹剧，整个堕落之旅只花了短短三年的时间。这位曾经心比天高的“神奇少女”，终于尝到了深陷泥沼却连一根救命稻草都抓不住的滋味。

OKcoin创始人徐明星发表在朋友圈的声明

DotC创始人石一发表在朋友圈发文控诉王凯歆

01

“我朋友被她坑了八百多个ETH，你觉得她跑得了？”

吴青（化名），机缘巧合之下，在一个名为“三点钟直播平台”的微信群里结识了王凯歆，帮朋友牵线搭桥，中间没有抽取一分利润。

“她在圈子里的名气挺大，还上过节目，好歹是个公众人物”，抱着这样的心态，今年3月中旬，吴青将810个从朋友那里募来的ETH转给王凯歆用于OK币的买入，谁知道OK币最后成了一地鸡毛， “我一直在找王凯歆退以太币，但她改了微信名，状态改为“休假中”，现在人也联系不上了，这些ETH是朋友的，我夹在中间真的进退两难。”

不止吴清，90后矿主嘉南（化名）也是受害者之一，今年三月初，嘉南通过朋友牵线认识了王凯歆，一次性将700个以太币打到了王凯歆的钱包，现在却找不到人，“王凯歆觉得她跑得了？她死定了，现在很多人都想抓她。”说起王凯歆，嘉南一脸忿恨。

除了OK币的大乌龙，链虎财经（ID:Chainhoo）了解到，不少投资者通过王凯歆还投资了另一个名叫SAY的项目 —— 有东南亚支付宝之称的SpherePay发行的代币SAY，在投资人将手中的SAY换成了新的代币SPH后，SPH上线后价值归零，而现如今，投资方却陷入了与“上家“王凯歆失联的尴尬局面。据知情人士透露，王凯歆拿了SAY项目的总代投，募到了大量ETH，但最后，她把SAY退回的ETH私自挪用，剩下的根本不足以还给散户。

王凯歆是个很会紧跟风口的人，什么领域火她就对什么感兴趣，“神奇百货“和微商创业就是例子。实际上，做币圈代投跟做微商的商业逻辑有类似之处，“如果能掌握最新风向，拿到币圈的’的总代理’，然后再发展二级代投赚差价，就凭区块链和数字货币火爆的程度，那么这个绝对是个油水丰厚的美差。”

与王凯歆打过交道的人这样分析王凯歆的赚钱逻辑。

在这个资本家云集的新圈子，王凯歆有着媒体和风投想要的所有标签：“辍学”、“女性”、“创业”、“95后”，借助这些标签赚来的眼球和流量，王凯歆快速打入内部，结识了不少“币圈大佬”，在朋友圈也时常会晒出跟有名望的人聚会的照片。有知名大佬背书，王凯歆迅速为自己聚集了超高的人气和信任度，这成为她转行做代投的重要砝码，当然，也为她这次的彻底陨落埋下了隐患。

02

曾经的趾高气扬：“我要让你们赚够所有95后的钱”

说起王凯歆，大多数人对她的印象还停留在2015年1月，王凯歆顶着一身十分“95后“的二次元装扮带着神奇百货项目参加了北京卫视的创业真人秀《我是独角兽》，以一句霸气十足的“让你们赚够95后的钱”，引得现场五个资本大佬争抢。一个月后，这家成立不到一年的公司便获得了来自经纬中国领投、真格基金、创新谷跟投的2000万A轮投资。

一时之间，年仅17岁的王凯歆成为媒体和商界的双料宠儿，有人说她是“鬼才少女”、“商业天才”，风头一时无二，人们也记住了这个剪着波波头，脸上还带点婴儿肥的机灵少女，她的人生，也在这次参加节目之后，被按下了快进键。

新浪 微博 王凯歆 图片来源：王凯歆

拿到投资后的王凯歆身价估值上亿，成为了95后创业者中的一颗闪耀的新星。当时，她也对员工说过这样的豪言壮语，“明年我们要站在纳斯达克交易所敲钟！”然而事实却是，一年之后的王凯歆并没有站上纳斯达克，相反，却身陷挪用公款逃税漏税丑闻，亲手将一手好牌打得稀烂。

03

员工集体爆黑料、币圈大佬封杀：你不可能永远17岁！

2016年，神奇百货前员工发了一条吐槽公司悄悄搬家不告知员工的朋友圈，由此牵扯出一系列关于神奇百货的负面新闻，在5月16日《GQ》杂志中文刊发布一篇题为《17岁CEO王凯歆：风口少女的神通与孤独》特稿中，从神奇百货在职和离职员工、投资人等多方信源对王凯歆提出了质疑：运营数据造假、欺骗辱骂员工、言而无信、作风奢侈、不善管理等等，这一切都将王凯歆推上了舆论的风口浪尖，神奇百货的多位员工也纷纷实名揭发王凯歆的斑斑劣迹，一时之间，王凯歆的名声低到了谷底，神奇百货在内忧外患的双重夹击下，终成为一现的昙花。在“神奇百货”只剩下十多号员工水深火热的时候，她甚至还在朋友圈晒照畅游以色列：

我们本以为，这个被媒体追捧了一年，还作为“双创代表”得到全国政协副主席万钢的接见的激萌少女，在遭受如此大的打击之后，定会学会慢慢沉淀，但王凯歆却从来都不是一个安分的人。

2017年数字货币和区块链大火，王凯歆嗅到了商机，在微商创业仅三个月就失败之后，她转身投入到炒币的大潮，摇身一变成为了币圈的羊毛头子。

“性格决定命运”这句名言，也许从来没有出现在王凯歆的词典里。身在币圈的王凯歆早就忘记了神奇百货的前车之鉴，她在这片充满欲望的淘金场中，开始暴露出浮躁的性格，由于对自我的高度认知和盲目自信，在金钱的诱惑面前，王凯歆似乎稀释了这个年龄段的女孩子对世界应有的敬畏与善意。

“这个神奇少女王凯歆就是个骗子，请大家立即报警“！OKcoin创始人徐明星在朋友圈点名道姓的怒斥。

“这个98年的小姑娘真是无理取闹，自己是个骗子还要像疯狗一样公开诋毁我，建议各位投资人远离！” Dotc创始人石一也罕见地在朋友圈发文谴责王凯歆，一夜之间，王凯歆成为众矢之的，她也因为自己的肆意妄为、傲娇任性换来了一纸可能永远不会翻盘的币圈封杀令。

“她不可能永远17岁，她必须要为自己的行为负责”。吴青心疼打水漂的800多个以太坊，同时也为年纪轻轻的王凯歆感到遗憾。失了民心又丧失信誉度的王凯歆，这一次，是真的栽了？

04

仍在频繁交易以太坊，王凯歆意欲何为？

在王凯歆的以太交易记录里，她的ETH交易频率异常频繁。

“她是在做量化交易。”知情人士告诉链虎财经分析过交易记录之后称。王凯歆频繁买进卖出的动作实际上就是一种赚钱的手段，“占用别人的资产做风险投资，不符合商场的游戏规则，迟早有一天，她会被反噬掉。”

在王凯歆的以太坊数字钱包中，目前还剩下3万多个以太币，“当时王凯歆募ETH的时候，对应人民币的单价是将近4500，也就是说当时3万多个ETH总价值近一亿五千万。但就现下的市场情况来看，3万多个以太币总价值缩水至八千多万人民币。

05

代投、散户、项目方多面围堵：“神奇少女”结局几何？

在王凯歆失联的十几天里，遭受惨重损失的代投、散户和项目方们并没有放弃对王凯歆的“通缉”，他们找到王凯歆的母亲和继父，发现她并不是之前圈内盛传的富二代，“房子是租的，家里还有个60多岁的奶奶。”去过王凯歆家的代投无功而返，“我们不知道她躲在了哪里。”

人一出生，就从一个国度逃开，有记忆之初，我们就在书写，一笔一划都动辄得咎，一步一举都可能引发蝴蝶效应。

几年前，她是创业大潮中的幸运儿，年纪小，脑袋灵光，敢想敢做，获得上千万融资，所有的光环加在她身上，让时年17岁的她过早地体会到了功成名就的感觉，但有时候，年龄真的和稳重二字成正比，带王凯歆入行的林劲峰，从一开始就不满意情节的走向。

“我其实很不同意高中就去创业。我跟她说，那是骗她的，她老不信。我分析过：‘第一，你年轻；第二，你是女性；第三是你高中没读书。”这三点恰好是将普普通通的创业者推向神坛的必备要素。

可以说，王凯歆的钱是大风吹来的，在2015年的创业浪潮中，她刚好站在了风口，靠这三个卖点硬生生把自己包装成了天才，根基不稳的她被媒体、被家人同学捧得太高，摔下来的时候，必然会添一身伤。

王凯歆 图片来源：王凯歆新浪微博

《朱子治家格言》有言：“伦常乖舛，立见消亡；德不 配位，必有灾殃”。高一辍学的王凯歆，显然对这些古训没有太大的体悟。神奇少女王凯歆已经不再神奇，我们甚至不知道神奇少女现已身在何处，但唯一可以确定的是，年近20岁的王凯歆，已经具备了承担法律责任的所有条件，她看轻了这个圈子的重量，完全忽视“90后创业者”余佳文、尹桑之流的前车之鉴，游戏他人低看他人的后果往往是搬起石头砸向自己的脚。毫无疑问，这个98年的少女正面临着人生的多方危局，且避无可避。

也许，是无数个推波助澜的操纵者快进了她的人生，也许，是因为她的个性又太过特立独行，又或许从来都不曾有过什么特立独行的一代，涌动的只是那些十几岁的荷尔蒙和害怕承担后果的青涩无措，一代又一代，不断重复着历史而已。