携程回应王志安质疑:说明酒店评级逻辑 称存改进空间

新浪科技讯 4月9日下午消息，资深媒体人王志安近日在网络表达对携程的质疑，认为其酒店分类不合理。对此，携程方面做出回应。

王志安于4月3日发布微博，称不小心中招住进了一家非常脏非常差的酒店，并认为原因在于用了携程App。

“携程的分类里，五星和豪华分到一个档次，但所谓的豪华，根本就是个主观标准。不排除携程有意将山寨版的酒店强行塞进这个序列，收取高额提成的可能。不明就里的消费者，就会上当受骗。”

王志安附上截图，表示订的酒店价格一点都不便宜，“每天750，五星级酒店的价格，但连快捷酒店都不如。”

王志安微博配图

今日早些时候，王志安在微信公众号发布文章，对遭遇事件做进一步梳理。王志安指出，携程的酒店分类 “就是备受诟病的竞价排名。”

据文章所述，在携程上搜索酒店，并不是按照知名度，服务水平进行推荐，而其推荐的“五星级”酒店很多都闻所未闻，住过的客人评价也很低。

文章指出：“事实上，携程自己的酒店搜索系统，并不是按照客户的需求参数进行推荐，而是看谁给自己返佣比例更高，也就是说，谁花的钱多就推荐谁。所以才会有纽宾凯这样的垃圾酒店，混迹在携程的五星豪华酒店名目里。”纽宾凯即为王志安入住后发现问题的酒店。

对王志安的质疑，携程方面刚刚做出回应，对文章所述情况进行说明。

携程表示，纽宾凯是按照携程上8000余名用户的真实评分，（其中好评和差评均有明显展示），和其他综合因素，按评级规则为4.5钻，点评分4.5分，因此显示为“豪华型”。同时在其他酒店预订平台上，该酒店评级分别为“点评4.6分，豪华型”；“点评4.7分，高档型”。

同时携程公布对王志安入住房间的调查结果，称地毯有磨损 ；床尾凳有个别污渍。已将该问题反馈酒店方面。

关于对酒店评级的质疑，携程表示：按携程相关数据统计，目前国内酒店数量超过40万家，而国家挂牌的星级酒店不到1万家，超过97%的酒店无法让用户获知等级信息做为参考。鉴于此，携程推出酒店“钻级”体系。

此评级主要综合考虑酒店综合设施设备、客户入住点评等因素，参考国家挂牌标准。同时，在外部显示中，明确区分“国家挂牌”和“携程评级”。例如，国家挂牌“五星级”，外网则显示“五星级”；携程评级4.5-5钻，外网则显示“豪华型”。

携程表示，此次事件中王志安所反映的问题，“说明我们还存在改进空间。” 同时，携程在回应中向王志安致歉。（李楠）