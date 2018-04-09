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vivo沈炜：肯定保护每个人用户隐私 不会让它商业化

vivo沈炜：肯定保护每个人用户隐私 不会让它商业化
2018年04月09日 16:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月9日下午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜出席并参与讨论【未来通信】论坛。谈及用户隐私问题，沈炜指出，vivo作为一个手机制造商来说，要进入每一个国家，都要尊重每一个国家的法律。vivo肯定会站在保护每个人用户隐私的角度，不会让它商业化。

　　谈及IDC的投入，沈炜指出，未来的5G和AI对数据要求是非常高的，vivo布局里面未来这块还是非常大的，就是云端的计算能力要求大量的投入。

　　以下为沈炜观点实录：

　　关于用户隐私问题，我同意葛总的观点。用户隐私的需求不分国界，没有人想把自己的数据曝露在公众面前。但刚刚主持人问全球有没有统一的标准，我觉得挺难做到的。vivo作为一个手机制造商来说，我觉得首先要进入每一个国家，都要尊重每一个国家的法律，这是毫无疑问的。但是我认为要达到全球一致的标准，我想每个国家政府想得也是不一样的，所以我们来讲，我觉得毫无疑问的，我们肯定会站在保护每个人用户隐私的角度，不会让它做商业化。

　　在5G的发展过程当中，伴随着IDC数据中心的发展，请问IDC的投入份额比例占多少？而这个中间IDC最关键的技术又是什么呢？

　　沈炜：未来的5G和AI对数据要求是非常高的，毫无疑问，因为5G可以实现低时延的快速连接，未来AI的能力不仅仅是借助于手机终端本身的能力，还通过5G迅速把云端的能力共同结合在一起，才能实现大量的数据处理，和更加智慧的学习能力。 所以我认为您提的IDC，在我们的布局里面未来这块还是非常大的，就是云端的计算能力要求大量的投入。

　　比如说我们做的图像算法，可以根据每个人的喜好拍出更好的照片，但是这个只是根据个人，但是我们没有把它针对别人用，别人也未必喜欢。 其实消费者并不关心这些技术，永远关心的就是你的应用场景，和你的应用能给我带来什么价值。所以，我觉得AI本身，未来每个厂家最终在转换成消费者的应用方面，我觉得路径应该是不同的，每个企业目标人群重度的应用都是不一样的。

　　所以，AI目前来讲，全球没有统一的路径。AI全球来讲都是处于初期，更像你的人还很像一个幼儿，我们可以慢慢通过大量的数据，训练它，学习它，明年我们才是刚刚进入婴儿时期。 当然可能每个婴儿擅长的东西还不一样，比如说有的机器拍照方面很厉害，有的机器帮你打游戏方面很厉害，可能路径是不一样的，这是我的理解。

沈炜用户隐私
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