FB数据丑闻爆料人：泄密用户数据可能存储在俄罗斯

新浪科技讯 北京时间4月9日下午消息，Facebook数据泄密丑闻爆料人克里斯多夫·威利（Christopher Wylie）上周日表示，受到此次事件影响的用户总数可能超过8700万，而这些数据可能存储在俄罗斯。

威利表示，通过心理测试应用收集Facebook用户数据的剑桥大学教授亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）可能允许把这些数据存储在俄罗斯。科根经营的Global Science Research在没有经过用户允许的情况下，将这些数据分享给备受争议的政治数据分析公司剑桥分析（Cambridge Analytica）。

“我认为，真正的风险在于，这些数据可能已经被很多人使用，而且可能存储在世界各地的不同地方，包括俄罗斯。原因在于，收集这些数据的教授当时在英国和俄罗斯之间往来，他当时效力于一个俄罗斯资助的心理学项目。”威利接受NBC采访时说。

他补充道：“我不能告诉你有多少人使用过这些数据，这最好由剑桥分析来回答，但我可以说，有很多人都曾接触过这些数据。”

Facebook和剑桥分析均未对此置评。科根也没有作出回应。

威利认为，受到此次事件影响的人数可能超过Facebook上周公布的8700万人。《观察家》和《纽约时报》最初的报道认为这一数字约为5000万人。剑桥分析曾经表示，他们通过Global Science Research获得的Facebook用户数据不超过3000万。(鼎宏)