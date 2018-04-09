“扫黄打非”办开展“净网”“护苗”“秋风”行动

来源：扫黄打非办公室官微

按照2018年“扫黄打非”行动方案和第三十一次全国“扫黄打非”工作电视电话会议部署要求，从年初开始，各地“扫黄打非”办公室和网信、公安、文化、新闻出版广电等成员单位迅速行动，聚焦网络文化环境问题，组织开展集中整治，严格市场监管，取得了阶段性成效。近日，为推进“净网2018”“护苗2018”“秋风2018”等专项行动深入开展取得更大成效，全国“扫黄打非”办公室作出专门部署，要求各地各部门即日起至11月，围绕打击非法有害出版活动、淫秽色情低俗信息、新闻“三假”和侵权盗版等重点任务，抓住人民群众高度关心的问题，紧盯网上网下重要传播渠道，精准发力，重拳出击，持续净化社会文化环境。

全国“扫黄打非”办公室强调，开展“净网2018”专项行动，将集中力量专项整治问题多发的五个领域：一是严厉打击利用云盘、APP应用商店传播有害信息活动，及时处置相关有害信息、淫秽色情低俗信息。二是查处违法违规网络直播平台，及时取缔地下网络直播平台，从严打击传播淫秽色情信息的平台和违法直播聚合软件。三是规范整治违法违规网络游戏，坚决下架未经审批上线运营的网络游戏，处置含有害和不良信息内容的网络游戏，打击淫秽色情、赌博类等网络游戏。四是大力整顿非法网络群组，严打通过群组贩卖色情信息的不法分子，对相关案件一查到底，摧毁整个犯罪网络。五是深入清理非法弹窗广告，严查登载含淫秽色情等有害内容广告的网站，严惩为淫秽色情网站提供资金或费用结算服务的网络联盟，斩断淫秽色情信息传播利益链条。

开展“护苗2018”专项行动，重在构建集政府监管、企业自律、基层参与为一体的“护苗”综合安全体系。组织开展中小学校园周边文化市场环境、涉未成年人网络有害信息两个专项整治，一是集中清查校园周边出版物及文化用品经营等场所，重点打击无证销售出版物、销售盗版少儿出版物和销售含有淫秽色情、暴力恐怖等内容的少儿出版物活动，确保校园周边文化环境规范有序；二是及时发现清理网上涉少儿非法有害出版物及信息，重点清查存在问题较多的网络游戏、网络直播、短视频、教育类APP等领域，确保网站、互联网应用软件等不传播防害未成年人健康成长的内容。坚持打防并举，组织开展“绿书签”系列宣传教育活动，引导青少年绿色阅读、文明上网，自觉远离和抵制有害出版物和信息。

开展“秋风2018”专项行动，重在规范新闻出版广播影视传播秩序。一是严厉打击假媒体、假记者站、假记者及新闻敲诈勒索行为，坚决整治不法机构设立编辑部、假冒学术期刊发文牟利的黑色产业链条；二是坚决查处各类侵权盗版活动，包括利用网站、微店销售侵权盗版出版物、学校内部及其周边复印店侵权盗版行为。三是规范整治电子商务平台销售出版物行为，从严查处不严格履行主体责任、问题整改不力的电商平台，严肃追究销售非法出版物店铺经营者的责任。四是整治非法编辑出版图书报刊问题，收缴各类非法报刊，彻查编印发环节，打击违法犯罪分子，对违法违规的出版单位，积极会同有关部门坚决依法依纪处理。

全国“扫黄打非”办公室负责同志介绍，今年“扫黄打非”工作部署早、行动快、开局好。年初，“扫黄打非”部门针对违法违规网络直播、网络游戏、邪典“动漫”视频等问题展开整治，取得明显效果，社会反响良好。在前期工作基础上，此次推进，强化研判、突出重点，着重明确各个专项行动的重点任务、时间步骤、方法举措，以及组织领导、案件查办、督导检查等具体要求，以推动专项行动抓实抓细抓到位，取得更好成效，大力营造积极健康的社会文化环境。