今日头条凤凰网易天天快报4款应用今起下架

原标题：已核实！今日头条、凤凰、网易、天天快报4款应用今起下架

来源：北京日报

4月9日消息，据国内几家应用商店厂商反馈称，已接到有关部门下发指令，要求将今日头条等四款新闻资讯类App进行下架处理，下架时间从今日15时起。

记者第一时间与有关部门联系，已核实此事。同时，有关部门要求各家应用商店在下午3点以前将通知执行完毕，要求内容是“为依法规范传播秩序，各互联网应用商店暂停今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报四款移动应用程序的下载服务”。

今日头条、凤凰、网易、天天快报4款应用暂停下载的期限分别为：

暂停“今日头条”下载服务3周，时间从4月9日15时起至4月30日15时止；

暂停“凤凰新闻”下载服务2周，时间从4月9日15时起至4月23日15时止；

暂停“网易新闻”下载服务1周，时间从4月9日15时起至4月16日15时止；

暂停“天天快报”下载服务3天，时间从4月9日15时起至4月12日15时止。

另据国家广播电视总局官方微信公众号此前消息，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，总局立即会同属地管理部门严肃约谈了两家网站主要负责人，并责令两家网站整改。

据称，经查，两家网站除上述问题外，长期无视法规训诫，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。