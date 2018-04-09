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原来微信还能这么玩，很多人不知道！

原来微信还能这么玩，很多人不知道！
2018年04月09日 14:49 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：手机教授

　　很多朋友都知道微信的收藏功能，也都在用。但大部分人用得比较“初级”，看到好文章，点个收藏，哪天想看的时候，就去翻收藏夹……

　　其实，微信收藏这个功能非常强大，今天小编就和大家来分享一下，微信的收藏功能有哪些隐藏的玩法~

　　拼长图

　　平时聊天、工作，免不了要分享一些有趣好笑或者很有用的图片给好友、同事，不过要是信息量太多，就需要一张一张地分享，这不仅麻烦，也让人感觉到累。

　　虽然现在有很多拼图软件，但是如果小编说只用微信就能搞定，你信吗？方法其实很简单。

　　打开微信收藏功能，点击右上角的[+]，再选择左下角的图片按钮，插入图片，然后点击右上角的竖杠，在弹出来的选项中选择[保存为图片]。

　　好，接下来找到你的手机相册，就能发现这张长截图了，是不是很赞？

　　当然，这样的长截图会有边边角角，可能不是你理想中的状态，你可以自行选择修剪。

　　分享长视频

　　现在很多人除了在朋友圈分享照片、也会分享一些视频，不过我们都知道朋友圈的视频时长实在不给力，只有短短的10秒。而利用微信的收藏功能，就再也不用受到限制了，想发多少视频到朋友圈都行。具体怎么做呢？

　　打开微信收藏功能，点击右上角[+]，还是选择左下角的图片按钮，插入拍好的视频，然后点击右上角的竖杠，在弹出来的选项中选择[分享到朋友圈]。

　　这样你的朋友就能在朋友圈见到你的N多视频了。

　　支持文字创作

　　对于一些喜欢文字创作的人来说，微信收藏这个功能很有用。你可以随时随地在里面写点感想或者诗歌，不用再特意去下载相关的笔记软件。

　　而如果你使用微信的电脑版，它的收藏功能会更加强大。比如可以加粗、斜杠、字体大小、划横线……这完全就是一个简易版的Word文档啊！

　　更重要的是，你在电脑版上输入的文字、图片、视频等内容，就相当于在使用微信的云端空间，同时也能在手机版微信上看到、或者再继续编辑。简直不要太方便！

　　直接插入地址

　　还有一个不为人知的功能，就是微信收藏里可以直接插入地址，发送给别人后，对方点击地址即可定位、导航。

　　这个功能你可能觉得没什么，但想象一下，假如你出去旅行、出差，在制定旅行攻略的时候，你直接插入旅游景点的地址，然后把这份攻略发给别人，别人直接点击地址就能知道位置，而不是复制文字再去地图软件搜索。这样大大简化了步骤。

　　协助日常安排

　　这个又有什么用呢？顾名思义，这个功能能帮助我们制定一些流程安排。比如当你需要处理的事项太多，你怕记不住，此时你可以在收藏的笔记功能里写下来，每完成一个任务就打上勾。这样是不是很清晰明了？

　　标签功能

　　这个功能虽然看着没什么用，但假如你收藏里的笔记越来越多，用上这个标签就能一目了然，非常方便。

　　总结一下：

　　微信收藏的玩法有：

　　1。 拼长图

　　2。 分享长视频

　　3。 支持文字创作

　　4。 直接插入地址

　　5。 协助日常安排

　　6。 标签功能

　　觉得有用，就点赞鼓励小编一下吧

微信收藏功能
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