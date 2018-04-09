彭蕾卸任：8年来她如何带着支付宝逆袭的？

彭蕾卸任：8年，她如何带着支付宝逆袭的？

文/华商韬略

今天一早，马云向员工发出了一封内部信宣布，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。

在此之前，彭蕾为蚂蚁金服奋斗了八年。这期间，蚂蚁金服从“随时会死”的支付宝，成长为估值750亿美元的独角兽。

【随时会死的支付宝】

2010年1月23日，当1000多名支付宝员工兴冲冲赶来参加年会时，没有迎来欢喜沸腾的舞乐，却在一片黑暗中，沉默地听着一段段充斥着用户抱怨、批评、唾骂的客服电话录音……“烂，太烂，烂到极点。”马云的怒斥更是把时任支付宝总裁邵晓锋当场骂哭。

就是这时，作为“技术小白”的彭蕾，被任命支付宝CEO，扛起了打造“支付神器”的重任。在接手支付宝之前，彭蕾在阿里管人力资源、事务、行政、市场。。。。。。做得最久的是首席人才官，是阿里员工“亲切的家人”，守卫圣城的“雅典娜”。但接受支付宝后，这位守护女神却要身披战甲，开疆扩土。

支付宝于2003年下半年上线，主要目的是为了解决网购支付的信任难题。刚开始时，支付宝团队配置比较简陋，客服只有两个外线电话。

但支付宝生而逢时。2004年，中国银行业开始搞网银，苦于没应用。支付宝一步步与各大银行对接，跌跌撞撞折腾7年，才有了用户2.7亿、日交易量12亿的辉煌成就。此外，作为网购的“必备品”，随着阿里购物平台、淘宝的成长，支付宝发展也一日千里。

随着这款应用的发展，问题也越来越多。网络支付是一个很有前景的行业，但涉及金融的业务既敏感又要保证绝对安全。支付宝越壮大，马云和团队越发如履薄冰。马云还曾主动表示：支付宝随时可以献给国家。这个姿态无奈又玄妙，却给企图扼杀支付宝的人莫名吃了颗定心丸，为发展赢得了时机。

即使如此，彭蕾接手时，支付宝也已经是“内忧外患”。

除了内部要解决的技术性问题，支付宝也已是“十面围城”，电信运营商、互联网巨头和金融机构都看清了支付市场的前景，纷纷闯入要分一杯羹。

当然，支付宝有淘宝、阿里巴巴这些固若金汤的“护城河”，守成求稳不足虑，但开拓进取则极难。尤其是2010年，央行发布第二代网银，“国家队”强势加码，有人觉得支付宝的好日子到头了。

【日拱一卒】

不料，对于这些，彭蕾表示热烈赞成、坚决拥护。

然后，她转头开始双管齐下，一边在技术方面下功夫，不断完善支付宝网购功能；一遍开疆扩土，默默地带着团队将业务拓展到公共事业缴费。

彭蕾这步棋走得很接地气，更接用户的。

彼时，金融机构越强大，越不愿意干这件“脏活累活”——将所有城市、所有基础设施的支付系统全部打通：供水、供电、供气、通讯、网络等等。并不是他们没资金、没技术、没能力，而是这事吃力不讨好。

可彭蕾不管那么多，指引着团队将这件事做到了极致。每座城市、每个管理部门，一家家谈合作，一个个改系统，与支付宝衔接、测试、运转……

日拱一卒，支付宝不间断地干着这件巨大的“小事”，直到今天。因为付的是“小钱”，所以根本没利润。彭蕾把这事干到了底，这番扎实的苦功无人超越。加上淘宝购物平台交易额年年翻着往上涨，支付宝早已征服了亿万国人的心。

【曾被传接班人】

2012年，彭蕾接任支付宝的第3年，发生了几件大事：

5月，支付宝获基金第三方支付牌照（为推出余额宝做准备）；

6月，完成对香港上市公司私有化；

9月，引入国开行和中投，完成对雅虎持有的76亿美元股份回购（为在美国重新上市做铺垫）。

几番大手笔，彭蕾在其中居功至伟，成为马云完成史诗级战略目标的神助攻。

2013年1月，马云宣布要辞去CEO、委任接班人时，坊间还一度热传，彭蕾会成为接班人的不二人选。不过随后答案揭晓，马云交棒陆兆禧，彭蕾出任阿里小微金融服务集团CEO，承接再造阿里的重任，继续攻城略地、开拓新边疆。

【支付宝的一次劫难】

人们也无限期待着“女版马云”创造新奇迹。但突然之间，“对头”杀上了门。2014年3月，中国四大银行（中农工建）宣布，全面下调快捷支付额度，以“保护用户资金安全”。

但谁都知道，这是支付宝的一次劫难。果然此后不久，工行便断然关闭了支付宝所有快捷支付接口（浙江分行除外）。

而这个劫难的因果要从2008年，阿里计划做余额宝说起。

当时全球闹金融危机，马云说过句霸气侧漏的话：“如果银行不改变，那我们改变银行！”而改变的切口是余额宝。

支付宝创立多年，被用户诟病最久的是：钱在支付宝上为什么没利息？这事其实阿里有点冤，支付宝不是银行，当然没有利息。但实际上，银行会给支付宝利息。于是彭蕾觉得不公平、不地道，琢磨着要把“利息”给用户。恰好此后阿里有了基金第三方支付牌照，于是捣鼓出余额宝。

2013年6月，支付宝找到当时连年亏损、决意创新的天弘基金，合作推出了余额宝。余额宝投资标的是货币基金，收益比储蓄略高。以前的投资门槛在1000元以上，余额宝将其降到了1分钱。

这不是多大的创新，却迅速横扫了金融市场。

彭蕾的运气好到爆。余额宝刚上线，就赶上了百年不遇的“大钱荒”。当月，金融机构本指望流动性释放，哪知道“央妈”性情大变，搞起了教训商业银行的“压力测试”，货币市场饥渴难耐、利率飙升，余额宝年化收益率突破6%。老百姓奔走相告，银行存款蜂拥涌入余额宝，又从余额宝进入货币市场，结果又以更高的利率被银行借走。

银行欲哭无泪。本来钱就不够，这些原本“属于”银行的存款在货币市场转了个圈后，又以更高的利率回到银行，让过惯了好日子的银行极其窝火。

当然，上述这些老百姓不管，用余额宝能多些零钱收益，何乐不为？仅一年多，天弘基金咸鱼大翻身，用户破1亿，成了中国基金行业老大。

余额宝爆发的威力，让金融界为之震惊，监管部门也很快踏破了支付宝的门槛，央行、证监会、审计署等部门鱼贯而入，一周一回。

金融业务很敏感，也要绝对安全，所以监管并不喜欢爆发和意外，因为这意味着风险不可控，危机不可知。但监管Party搞了40多次，没啥大问题，监管当局也整明白了余额宝咋回事。

于是，借着有人炮轰余额宝是“吸血鬼”的话茬，央行行长周小川明确表示：“央行不会取缔余额宝。”

余额宝没问题，商业银行更担心。

彭蕾却知道，银行家们究竟担心啥。她迅速对余额宝的定位做出了解释：余额宝不是阿里的战略级产品，它从来不是为了颠覆谁或打败谁而生。银行才是金融体系的主动脉，互联网金融只是毛细血管。有争议，理性沟通完全能解决。

明面上，彭蕾给足了银行大佬们面子；沟通中，彭蕾则用数据说话。余额宝总量看着大，但跑出来的存款只占存款总量的1%，对银行来说毛毛雨；余额宝人均投资才5000元，这说明，跑出来的本来就是银行懒得招呼的小客户。

银行这才渐渐明白过味来，支付宝和银行抢的，根本不是一碗饭。而去年，蚂蚁金服还曝光了股东阵容，其中包括社保基金、中投海外、建信信托、中国人寿、中邮集团、国开金融、等一系列“国字头”机构。

这世界不怕冷静的人，也不怕疯狂的人，怕的是又冷静又疯狂的人。在疯狂纷乱的变局中，彭蕾柔软冷静的力量，化解了一场突如其来的危机，还铺好了后路。

【估值堪比百度等巨头的独角兽】

2014年9月19日，阿里巴巴在纽交所成功上市时，被不少投资家门惦记的、最具想象力、最神秘的资产——却已从上市公司中剥离，交到了彭蕾手里。

一个月后，这个筹建了19个月的金融集团正式成立，人们称其为蚂蚁金服。截止那时，它旗下包括：支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷、网商银行等。

而真正的力量，则爆发于无与伦比的云计算和大数据平台：接驳着200多家金融机构，每天支撑着10亿次天量支付，每秒能承受8.59万笔的峰值交易，成为全世界支付力最强平台。

但，这仍然是冰山一角。

树大招风，在黑暗的角落，蚂蚁金服还承受着世界上最恐怖的互联网攻击，有数据统计，蚂蚁金服每天要受到数亿次的黑客、恶意程序攻击。

面对这些，作为“技术小白”的彭蕾，只能硬扛。

据说，团队那些绝顶聪明、逻辑性强的技术男，经常把彭蕾说得哑口无言，但她还是要遵循直觉做指导。错了，就认怂；对了，就要照目标走下去，坚决干到底。

此前，彭蕾极力推动蚂蚁金服“去IOE”化（即去掉IBM的小型机、Oracle数据库、EMC存储设备，代之以自主在开源软件基础上开发的系统）。但技术人员看来，这不是胡扯吗？那是世界上最顶尖的数据库软硬件搭配。自己搞，怎么搞？

彭蕾自然不知道怎么搞，她就知道这事必须搞、找大牛搞、坚持不懈搞……而最终，技术团队真的搞出来了。

有了强大的技术支撑，金融业务更安全，而彭蕾再说出“金融的本质是数据”，便让人服气。当然，彭蕾更关注的还是用户体验，付小钱是不是方便、存余额有没有风险。为保证体验良好，她常年猛刷各种体验帖，有不爽就要去改，要的就是小创新带来的幸福感。

如今，那个曾内忧外患的支付宝，已经发展成用户数亿，估值堪比百度等巨头的独角兽。去年开始，更有市场传言，蚂蚁金服已经在筹备单独上市。虽然时至今日，还没有具体明确的计划，但今天其如此重大的人事变动，却被不少人看作是它上市前的准备动作。

据内部信透露，未来，这位曾业内震惊的女战神，将通过Lazada参与全球化业务，同时继续在女性和儿童权益保护方面的工作。

不知此后，彭蕾还会创造怎样的奇迹？

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