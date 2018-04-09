蚂蚁金服史上第二次人事大调整 阿里创始人彭蕾卸任

原标题：这是蚂蚁金服“史上”第二次人事大调整！彭蕾卸任，过去9年马云发过6封这样的信，每次都有新变局

作者：段久惠

“长江后浪推前浪，前浪方可闲庭信步，这是人才队伍上最大的成功”，这是今天马云在蚂蚁金服“换帅”公开信中的一句经典台词，没错，今天上午刷屏的内容之一蚂蚁金服彭蕾卸任，而这也是蚂蚁金服成立以来第二次大的人事调整。

彭蕾被称作阿里创始十八罗汉之一，2016年10月，彭蕾卸任蚂蚁金服CEO，由时任总裁井贤栋接任；2018年4月9日，彭蕾卸任蚂蚁金服董事长，由CEO井贤栋兼任该职。

马云内部信评价称，“这是蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。长江后浪推前浪，前浪方可闲庭信步，这是人才队伍上最大的成功。”

蚂蚁金服此次人事调整有何深意

彭蕾是马云创业历史上的重要合作伙伴，阿里巴巴18名创始人和合伙人之一，多次被任命攻坚克难。在蚂蚁金服的诞生中，扮演重要角色，2010年1月份起兼任支付宝CEO；2013年起，领导筹备成立阿里小微金融服务集团（即蚂蚁金融服务集团的前身），出任蚂蚁金服董事长兼CEO。2016年10月，蚂蚁金服成立两周年之际，彭蕾卸任蚂蚁金服CEO，由井贤栋接任。

业界猜测，此次人事调整或将与蚂蚁金服上市有关，有二十余年财务和运营管理工作经验的井贤栋被认为更符合职业经理人定位。马云称，“合伙人和董事会深信，继往开来，这次蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。

井贤栋2007年初加入阿里巴巴集团之前，先后任职于太古可口可乐和百事可乐；此前在阿里巴巴集团先后担任资深总监、副总裁，主要管理财务和运营工作。2009年9月，井贤栋加入支付宝，担任首席财务官。2014年10月，蚂蚁金融服务集团正式成立，井贤栋担任蚂蚁金服首席运营官。从2015年6月以来，井贤栋曾担任蚂蚁金服总裁、浙江网商银行董事长、天弘基金管理有限公司董事长等职。

以下为井贤栋表态全文：

感谢Lucy创立了今天的蚂蚁和蚂蚁发展的愿景和格局，让每一个蚂蚁人为之激情奋斗！感谢Lucy培养了一支世界级的团队，一群理想主义的实干家，这是蚂蚁实现愿景的最大保证！

对我来讲，Lucy早已是我的家人一样，对我的辅导、帮助、关心、包容、和信任，帮助和鼓励我不断成长，让我受益终身，我深深地感激，也感到非常幸运，人生中有这样一位导师、亲人、领路人！

感谢马老师、Joe、老逍和全体合伙人给予我的支持和信任！加入阿里是我人生最好的缘分，而有机会在马老师和大家的指引、培养、帮助下成长，并参与这样一个事业，是我人生最大的幸运！每想及此，我心中充满了感恩、感动和激情！

我会全力以赴，向着蚂蚁的愿景和梦想，不畏困难，坚持创新，坚定前行！不辜负所有阿里人，包括蚂蚁小伙伴的期待和信任。未来的日子，希望能一直得到大家给我的指引、帮助和支持！

蚂蚁金服离A股IPO更进一步？

今年2月份以来，蚂蚁金服动作不断，均引发对其IPO推测：

2月1日晚间，阿里巴巴宣布通过一家中国子公司入股收购蚂蚁金服33%的股权。2014年8月，阿里巴巴发布的招股书中公开披露，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；此次股权收购完成后，相应的知识产权将同步转让给蚂蚁金服，且上述分润安排同步停止。

由于证监会的规定，拟上市公司应股权清晰，在A股上市过程中不允许存在类似于可能改变公司股权结构的安排。此次安排将明确蚂蚁金服股权归属，被认为有助于铺平其A股上市之路。

仅仅过了一周，外媒路透社援引知情人士称，蚂蚁金服集团计划通过发行新股融资最多50亿美元，对该公司的估值可能超过1000亿美元，被认为将令蚂蚁金服离首次公开募股上市（IPO）更进一步。

彭蕾去向：专注投入东南亚电商Lazada

马云内部信透露彭蕾新去向，“彭蕾不仅为蚂蚁的过去负责，也一直在为蚂蚁的未来担当。在兼任Lazada董事长之后，彭蕾告诉我，井贤栋已经堪当大任，她觉得是时候卸下担子，让蚂蚁的新领导团队更快成长了。”

2016年4月12日阿里10亿美金控股原来Rocket Internet下属服装电商集团旗下Lazada，在东南亚六国铺开电商业务，从当时收购披露信息来看，Lazada在2014年营收达到1.54亿美金，2015年为2.75亿美金，GMV在2015年超过10亿美金，移动端下载超过3千万次并且贡献了接近60%的营收。

根据2016年阿里与Rocket的收购协议阿里有权在收购完成18个月内收购剩余的全部股份。今年3月20日，阿里巴巴集团宣布向其绝对控股的东南亚电商Lazada追加20亿美元投资，由彭蕾出任Lazada的CEO。马云在内部信中表示，彭蕾将通过Lazada响应执行和探索国家“一带一路”的倡议，同时还会继续延续之前在女性和儿童权益保护方面的工作，唤醒这个世界更大的善意。

过去9年，马云发过6封同等份量的信

这早已不是阿里的第一次人才交棒。

过去9年，马云一共发出了6封和今天这封同等份量的信：

2009年9月10日

18罗汉辞去创始人职位，马云宣布阿里进入合伙人的时代

2013年1月15日

马云宣布辞去阿里集团CEO一职

2013年3月11日

阿里集团董事局任命陆兆禧担任阿里巴巴集团CEO

2015年5月7日

张勇接任陆兆禧任阿里巴巴集团第三任CEO

2016年10月8日

井贤栋接任彭蕾任蚂蚁金服CEO

2018年4月9日（今天）

井贤栋接任彭蕾任蚂蚁金服董事长，兼任CEO

彭蕾的职场方法论

作为上榜2017年胡润百富榜的阿里系43位股东之一，彭蕾可是一位实打实的中国最具影响的商界女强人。自1999年加入阿里巴巴以来，彭蕾在阿里已有19个年头，通过在阿里巴巴、小微金服、蚂蚁金服等不同历史阶段，因地制宜、因时而异地提出了不同的职场方法论：

1“三力说”：心力、脑力、体力

2010年，在支付宝五周年年会上，彭蕾说：“……所以我要义无反顾，一往无前，和所有的支付宝人一起往前冲。在这个冲的过程当中，我们需要什么？心力、脑力、体力，一个都不能少。其中，‘心力’是指每个人心里都要有理想之光，有使命之光，要有互相感应、互相激发的力量，尤其是管理人员。‘脑力’，指的是方法、智慧、理性、工具、流程、机制。‘体力’，则是指执行力。只有心力、脑力、体力三力均衡，团队才会有强大的能量。”

2“新三力说”：理解客户需求的能力、团队内部的协同能力、思辨的执行力

2014年5月9日的小微金服年会上，彭蕾再次强调了阿里文化和小微金服文化的核心：理解客户需求的能力、团队内部的协同能力、思辨的执行力。她认为，对于客户价值的坚持，包括理解客户需求的能力，一切要以客户价值出发；协同能力，指的是整合资源，更有效率地实现客户价值；思辨的执行力，则是实现真实、完整的客户价值。

3“非凡人以平常心做非凡事”

2015年8月，在阿里巴巴合伙人团队会议上，彭蕾提出：将此前倡导的“平凡人做非凡事”，改为“非凡人以平常心做非凡事”，这是对企业人才衡量标准、组织状态和工作方式的新解读——“非凡人”，指的是：聪明、乐观、皮实、自省；“平常心”，指的是保持平凡人的心态；“非凡事”，指的是创造客户价值、做有价值、有意义的事。

彭蕾，毕业于浙江工商大学企业管理专业901班，毕业后，在浙江财经大学当过四年老师，彭蕾加入阿里是因为1997年和师兄孙彤宇（淘宝网创始CEO）结婚，于是彭蕾从学校辞职入伙成了“随军家属”。

1999年加入阿里巴巴。彭蕾是阿里巴巴创始人即“阿里十八罗汉”之一，历年来带领过市场、服务和HR等多个部门，打造出了一套具有阿里巴巴特色的电商组织文化体系，在提升客户满意度及维持企业文化方面拥有丰富的经验。

2010年1月份起兼任支付宝CEO，她开始立志努力把支付宝打造成全球最领先的支付平台。

2013年3月7日，阿里巴巴集团宣布将筹备阿里小微金融服务集团 （即蚂蚁金融服务集团的前身）；根据业务发展需要，彭蕾将出任小微金融服务集团CEO。2015年6月，任蚂蚁金服董事长兼CEO，主要负责集团战略制定和人才管理。

根据福布斯2015年年度全球100名最具权势女性排行榜，中国女性人物排名最高的是彭蕾，位列全球第33位。2016年9月，彭蕾在《财富》全球50大最具影响力女性中排第16名。2017年10月26日，《2017胡润女企业家榜》发布，彭蕾排名第6。