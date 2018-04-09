传四款资讯类App下架 今日头条：也在了解情况

来源：36氪

4月9日，据搜狐科技报道，为依法规范传播秩序，有关部门下发指令，要求各互联网应用商店暂停今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报四款新闻资讯类App的下载服务。同时，有关部门要求各家应用商店在下午3点以前将通知执行完毕，四大App下架的具体时间如下：

从上述截图来看，四大应用的下架时间3天-21天不等。其中，今日头条的下架时间最长，达到3周。36氪就此求证今日头条，对方回复称：“我们也在了解情况中。”36氪同时求证腾讯方面，对方还未就此事给予回复。

从过往的监管来看，对新闻资讯App以及短视频的管制越来越严。最近，快手和火山小视频就因涉嫌未成年人内容，而被要求整改。

4月1日，央视曝光火山小视频、快手等存在未成年孕妇、未成年妈妈和未成年二胎妈妈主播。4月4日，国家广播电视总局约谈了这些短视频平台负责人，要求依据《互联网视听节目服务管理规定》整改，并要求停止新增视听节目上传账户，网站节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模，确保未经审核的节目不得播出。

随后快手和火山小视频进行了一系列的整改。

就快手而言，CEO宿华在微信公众号发表道歉文章《接受批评，重整前行》。他还表示，对于未成年用户，将用专门的策略限制内容展现和设置相应的社区权限。

随后，快手又推出7大重点整改措施，包括暂停新增视频上传账户；控制每日短视频上传总量，超过总量将关闭当日短视频上传功能等。在这之后，快手App从安卓应用商店下架。快手还宣布，公司面向全国招聘内容审核编辑3000人。

与此同时，4月4日，今日头条发布《今日头条视频产品整改声明》，并且从4月5日起开展持续5天的清查。

4月6日，今日头条方面发布通报称，旗下火山小视频、西瓜视频等短视频平台共计下架问题视频10318条，重置封禁问题账户4864个，增加视频审核相关词库敏感词1700余条，目前已经落实多项整改举措，并在视频社区大力推荐社会正能量内容。同样，火山小视频也从部分安卓应用商店下架。

从频频发力的监管政策来看，各大新闻产品以及视频产品想要获得快速发展，首先要迈过监管的门槛。