解密GGV投资江湖：团队成员不同背景构成其强大基因

一年57笔新投资，三次大并购。在过去两年互联网投资及整合震荡中，这支基金发挥了重要作用。

文 石海威

编辑 刘建强

何小鹏没有想到，自己的人生轨迹被一通电话改变了。

2017年2月16号上午，他第一次抱起刚出生的儿子时，接到了GGV纪源资本（以下简称GGV）管理合伙人符绩勋打来的电话。

符绩勋恭喜何小鹏喜得贵子，然后说，汽车制造领域以自动驾驶和智能网联为核心竞争力的新赛道正在打开，不管是政策还是行业，供应链还是全球市场，这种机会前所未有，他希望何小鹏不再以投资人身份参与这场“运动”，而是全力投身其中。

当时，何小鹏的身份还是小鹏汽车的投资人。符绩勋和他相识多年，GGV曾是UC早年紧密合作的投资方之一。

看着眼前的新生儿，回想刚刚结束的谈话，何小鹏感受到一种强烈的冲击。“因为当时小朋友刚出生，我突然有一种很强烈的感觉，就是将来他问我‘爸爸是干什么的’，我希望能有一些故事讲给他听，能让他将来觉得这个爸爸挺酷的。”

此前，何小鹏已是一位成功的创业者和投资人，但当真正以管理者身份投入小鹏汽车时，融资问题还是让他感觉到压力。很重要的一点是对投资方的选择。

“该拿谁的钱和不该拿谁的钱，以及拿到钱之后怎样合作才能产生更大的价值，这是我要思考的。”

这些时候，何小鹏习惯和符绩勋交流，寻找答案。在与众多投资机构有过交集之后，何小鹏依然认为符绩勋身上有着不同于其他投资人的特质。

“作为一个投资人，除去现金之外的帮助，他了解各行各业的信息。” 何小鹏说，符绩勋看过很多的公司，也是很多公司的董事，他会将这些被投企业的信息进行有方法论的归纳和阐述。

2017年的两次业内大并购，符绩勋和GGV是幕后推手。

2017年10月，哈罗单车与永安行合并，成为共享单车行业的首起并购。

2017年11月，运满满和货车帮宣布战略合并。更早之前，美丽说与蘑菇街、携程去哪儿、优酷土豆的整合中，符绩勋也是关键角色。

作为一家进入中国18年的基金，符绩勋和GGV早已获得了足够多的赞誉。符早年曾是百度的早期投资人之一，也是撮合交易的高手。他告诉创业家&i黑马，推进适时并购也是体现投资价值的路径之一。

2016年1月，携程与去哪儿宣布合并，符绩勋记得，2015年四五月份，他和家人去济州岛度假，整个长假他都在电话上，双方高管中不乏对合并抵触的情绪激动者。

符绩勋说，没有最后“签字画押”之前，大家都是竞争关系，而竞争会导致很多不同的情绪，也会产生信任危机，所以此时投资方的谈判很关键。

“当时正是双方在业务上战势胶着的阶段，让庄辰超放弃他CEO的位置，同时也让他的高管放弃血拼出来的位置，肯定要给他们一个交代。这里面就有他们未实现的期权如何实现，如何保证他们在未来两年三年的时间退出并得到合理的回报。”符绩勋说。

不管是在投资还是撮合交易过程中，符绩勋始终有一条准则，对LP以及股东负责。“恶劣竞争是没有办法实现股东价值的。价值可以在不同阶段体现，不一定是在早期。”

从优酷土豆、携程去哪儿等案例中，符绩勋总结过，企业合并前后通常会面临的两个问题：

第一是价值认可的问题，也就是双方按怎样的比例合并。

第二是主导权的问题，也就是谁当老大。

货车帮和运满满的合并也遇到类似问题。符绩勋建议运满满天使投资人王刚来当家，因为只有王刚花了最大精力在撮合合并，只有他能服众。

2017年10月，哈罗单车与永安行合并。当时，永安行已与各地政府有着良好的互动，落地政策前景乐观。另一方面，阿里是永安行的股东，在当时的共享单车格局下，摩拜已投靠腾讯，对于其他选手而言，“亲近”阿里也为上策。

合并首先减少了恶劣竞争，恶劣补贴，在原有市场投放的基础上，降低了获客成本，开源节流。

符绩勋认为，企业有了一定市场规模，才有定价权，比如货车帮和运满满合并，成为整个长途运输物流中的绝对老大，就有了定价权，也才有能力去考虑变现。

“合并的另外一个条件是双方在战场上打过仗，没打过仗的企业是不会互相尊重对方实力的。”GGV管理合伙人童士豪告诉创业家&i黑马，在收购GGV投资过的musical.ly前，今日头条在日本、东南亚的尝试已初见成效，证明了其技术能力是世界级的。

抖音的发展则非常快速、猛烈，做法相对更野，砸钱力度更大。童士豪认为，对于头条这样体量的公司而言，这种决心和打法很难得。

“但合并也往往带来很多整合的阵痛。”符绩勋说，合并行为对市场和公司都有正向的帮助，但处理不好也将给对手带来可乘之机，优酷土豆的合并就给爱奇艺带来了机会。

在哈罗单车CEO杨磊的印象中，2017年三四月，哈罗单车曾有过较为艰难的融资时刻，他和团队花了两个多月见了许多投资人，但收效甚微。那时，摩拜和ofo已经融了很多钱，哈罗不被看好。

后来，杨磊找到符绩勋，符很快引荐了GGV的其他合伙人与哈罗团队认识，因为当时“是整个单车行业生死存亡的关键节点”。杨磊带着团队的四位核心成员，在GGV上海办公室内，双方有过一次长谈。

“印象最深刻的是，他们不断挑战我们对于共享单车和共享行业的理解，比如，他们会问我们为什么觉得电子锁好，觉得机械锁不好？凭什么你们会赢？坦白讲，有些问题会刺痛我们，也很难回答，但这些问题逼得我们去想得更深入，促使我们对整个生意思考更成熟。”

杨磊告诉创业家&i黑马，GGV习惯站在用户角度思考问题，强调底层思考和底层逻辑，专注生意本质。他们不擅长问一些高大上的问题，永远围绕用户去构建商业模式和商业世界，他们对用户的理解甚至超出了一些创业公司。

符绩勋是新加坡人，GGV另一位管理合伙人李宏玮则在美国生活了很多年。与其他多数女性投资人不同，李宏玮毕业于康奈尔大学电子工程专业，曾在新加坡航空航天科技部工作。

2002年前后，李宏玮加入当时还处在“创业”初期的GGV纪源资本。他们在上海租借了KPCB的办公室。“早期做基金很艰苦。我记得当时是在淮海中路，我和Jenny（李宏玮）经常去边上的麦当劳，还有康师傅牛肉面，那条街里有什么就吃什么。”符绩勋回忆起当时的情景。

李宏玮和童士豪的结缘也几乎在同一时期，二人曾同为中国博客网的A轮投资人。2006年左右的互联网泡沫之后，随着新浪博客的崛起，中国博客网逐渐淡出人们视野。

“当时我们都知道这个项目可能不会有更大起色，而且会面临裁员，需要做一系列工作来拯救它。后期，这个案子中的大部分投资人已经不出现了，只剩下我和Hans（童士豪）。”李宏玮告诉创业家&i黑马，有一两年时间，开董事会时只有她和童士豪以及CEO，三个人就坐在房间里讨论钱去哪弄，工资怎么发，也就是那段时间，她和童士豪结下了“战友”情谊。

后来，当童士豪离开启明创投，李宏玮第一个邀请他加入GGV。

争论往往是一家基金的常态。2017年，原海纳亚洲董事总经理徐炳东加入GGV，任管理合伙人。他在A轮投资的缤果盒子就是曾经内部具有争议的项目之一。

徐炳东回忆，最近一次激烈的讨论来自于微信生态。在GGV北京办公室内，中美六位合伙人讨论了很久，什么是小程序？小程序是不是一个独立的平台？它为什么能长大？依附于微信生态的公司能独立吗？这些公司能上市吗？

徐炳东说，往往有一两次激烈的讨论，大家的想法都会发生改变，在这里我们每一天都是在学习新生事物。

“我们是否会miss，是每周都会讨论的问题。我们内部一些项目也是曾经错过又追回来的，比如“滴滴”。GGV投资滴滴时，项目估值已经十几亿美金。为什么会投十个亿美金的公司？这已经属于典型的PE投资的规模，但是绩勋投了，就是因为我们当认识到自己可能会Miss的时候。我们又把它拿回来了。”

徐炳东说，敢于承认自己的错误，敢于在更高的价格上入局，需要勇气。

在GGV内部，对于出海项目的选择，曾有过非常大的争论。童士豪投资过多个跨境项目，“应该更多地投出海市场，还是应该相对保持专注，我们几位合伙人会有不同的观点。”

对于童士豪而言，过去一年他在GGV的最大焦虑来源于美国公司的国际化速度不够快，而中国公司的焦虑则是本地化，出海能不能做大。

“我们要有更多的巨无霸。”

作为小米的早期投资人，童士豪说，几年间自己频繁奔走于世界各地，正是在寻找下一个可能伟大的机会。

“每个人要找到适合自己的路线，我会愿意赌大的，赌到一个小米，可能收获比我其他做的项目加起来还值得。”童士豪认为，有人看得更远，有人看得更细。不同背景不同打法的人聚合，才是构成一家强大VC的基因所在。

大约从几年前起，在各种重要的外部会议中，就不难看出童士豪对“出海”二字的热忱。符绩勋说，童士豪热衷于历史，喜欢读各种历史书籍，不止一次对周围人提起，眼下的互联网格局，很有“大航海”时代的味道。

看上去，童士豪更像是一位摇旗呐喊的舵手，容易感到兴奋和焦虑，因为不想错过这次历史性的机遇，常常给人时不我与的紧迫感。他最感兴趣的是那些从边缘地域崛起，最后入主中原，统治天下的故事。

“比如共享单车为何变成现在的局面，滴滴快的为何合并？今天互联网行业的整个变化都和这些历史规则相关。”童士豪说，从历史中往往能参透行业终局。

他向创业家&i黑马回忆，2008年在东京，发现东京13条地铁线路每天要承载3700万人的运力，这令他大为震撼。他突然意识到，中国未来的几百个城市，可能都和东京长的很像。

“每个地铁站间可能相隔几公里，共享单车就是最方便的交通工具。虽然短期之内不赚钱，但长远是跑不了的。按照这个逻辑看事情，你就不会计较单车怎么能赚钱，因为它有战略价值。”童士豪说。

现在，童士豪已经在全球范围内投资了11家独角兽，遍布中国、美国、东南亚，这是鲜少VC能取得的成绩。几年间，GGV成功打进硅谷主流VC圈，童士豪本人也在《福布斯》全球投资人排行榜中位列第19名。虽然同为基金管理合伙人，符绩勋和徐炳东也觉得，“Hans是个一天能排12个会的人，他把自己的时间安排得太满了。”

去年，今日头条与musical.ly合并，让GGV在硅谷名声大噪。GGV是musical.ly的B、C轮领投方，musical.ly也曾被美国VC关注，很多人并不看好。后期，musical.ly在美国市场一举成名，头条的国际化也发展迅猛，很多VC开始后悔了。

”有些项目虽然硅谷VC不看好，但我们看得上，最后项目表现超出想象，他们才会佩服你。”童士豪说。

作为百度、优酷土豆、去哪儿、滴滴的早期投资人，符绩勋有着足够大的格局。“他逻辑清晰，充满想象力，对行业的观察比很多人看远一两步。除去财务支持，他会帮企业把资源落地，而且愿意花力气给建议和帮助。”何小鹏说，自己从前的搭档，UC联合创始人俞永福常讲，福气很重要，他认为，符绩勋就是这样有能力且福气足够的投资人。

尽管是过去多宗大交易背后的核心人物，符绩勋并不习惯于抛头露面。几年前，符绩勋曾和原IDG合伙人章苏阳有过一次交流，符绩勋说，自己和章苏阳有共同的观点，就是要将光环让给创始人。“光环应该属于王刚这些人，我只要退到幕后，思考创始人在哪个位置才能让双方利益最大化，对我而言，结果更重要。”

“高调是一种双刃剑。很多早期鼓吹企业的投资人当面对挑战时往往会选择退出，大家对他会打一个问号。作为投资人，你说的太多，在一个时间的隧道里回过头来会伤害你，所以我要让别人有这个光环。”

这大概和符绩勋早年的工作经历有关。他的第一份工作是在惠普做工程师，负责组装打印机。一台打印机有许多零部件，需要不同团队的协作，符绩勋就开始有意识地将这些团队组织在一起。他那时想：一定要做组长。

在英语流利说CEO王翌的印象中，李宏玮就是那位从不迟到，永远只穿黑色套装的干练女士。相比董事会上很多投资人的沉默，李宏玮每次都会留下特别多的反馈。王翌说，只要有李宏玮出席的会议，她至少会问两三个问题，表达她的质疑，同时她也要求在场的所有人都发表自己的观点。

创业之初，王翌希望英语流利说作为一家以技术为主的教育科技公司存在，而非传统的教育公司，通过技术和产品来改变大家原有的学习方式，提高效率。“Jenny（李宏玮）特别坚决地跟我们站在一起，她认为用技术和产品来降低学生的边际成本，才是未来真正的方向所在。”

王翌回忆，当时市面上有很多类似的公司，并且在外界看来，他们跑得更快，融资节奏也快，但李宏玮并未给流利说过多压力。“迄今为止回看，我觉得她是深刻理解我们这个创始团队和公司基因的人。”

2014年，跨境电商还没有火起来，当时凭借着在电商领域多年投资的直觉，童士豪认为，小红书需要尝试这个领域，并给其创始人毛文超和翟芳介绍了宁波保税区的负责人。

翟芳回忆，虽然当时跨境电商的模式还没有出现，但是童士豪对行业的动态和判断是很准确的。当她和毛文超亲自去宁波保税区和郑州保税区时发现，跨境电商已经在起步阶段，当时他们立刻下定决心要去拿仓。跨境电商真正的爆发是在一年之后。“我们现在复盘，如果不是有Hans这样的行业专家在前引路，那我们可能错失了一个早期的时机，可能会跑得更慢，甚至可能会错过这样的一些历史性机遇。”

现在，宁波保税区是小红书全国最大的仓储所在地。

最近一次见面，童士豪送给翟芳一本厚厚的书，给她很大触动。刚刚好，这本讲述世界宏观经济的书，名叫《世界是红的》。