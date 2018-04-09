比特币一季度价格腰斩 全球投机者中国人或超过一半

■胡金华

在比特币诞生9周年里，刚过去的三个月可能算得上是史上最“惨”季度了。

CoinMarketCap的数据显示，作为过去几年中一直备受虚拟货币市场追捧且最具标志性的虚拟数字货币比特币的价格已经从年初的17533美元高点一度暴跌至4月8日的6000美元左右，跌幅超过65%，其蒸发的市值几乎是特斯拉市值的三倍，约为Twitter市值的5.5倍。

是什么样的情况，让这一基于区块链技术衍生出来的附属物竟然会出现如此大的波动？而又是什么样的环境，让全球的虚拟数字货币市场风雨飘摇。

“全球数字货币的投机者有超过半数以上是中国人，但是中国金融监管层对于这一事物明显不支持；而美国自今年推出比特币期货以来，成为最大的做空工具。可以说，在整个一季度，虚拟数字货币市场遭遇了戴维斯双杀。”一位虚拟数字货币市场资深研究员张洁（化名）告诉华夏财富君。

比特币3个半月下跌75%

华夏财富君统计发现，从3月25日到3月30日，比特币出现“六连阴”，如果以人民币计价从最高点5.67万元跌至4.23万元左右，跌幅接近20%；而在整个3月，比特币出现了三次阶梯式下跌，从最高处7.43万元跌幅超过40%。

如果从去年12月17日历史高点13.28万元计算，比特币在三个半月内，跌幅超过75%。其间出现连续三天以上的跌幅超过7次。

张洁指出，每一次下跌似乎都是资金在出逃，尤其是今年2月6日之后出现的那波反弹，也是出货迹象严重。目前比特币的价格距离前低只有一步之遥，跌破极有可能是大概率事件。

与此同时，从2017年4月到2018年3月，比特币在谷歌（1007.04，-20.77， -2.02%）上的关键词搜索热度与其价格呈现相似的走势。当前比特币热度已较去年高峰时暴跌八成，相关指标已经跌至16%，与去年10月保持同等水平。

但是另外一方面，整个虚拟数字货币市场在一季度面临的负面消息可谓接连不断。

在3月27日，由路透社报道称，Twitter将加入Facebook（157.2， -2.14，-1.34%）和Google的阵营，在其社交媒体平台上禁止ICO及加密货币的广告。此消息一出，比特币跌破8000美元整数位心理关口。除了比特币，数字货币集体下跌。以太币大跌7%，瑞波币大跌6.61%，比特币现金大跌7%。莱特币跌9.5%。

3月29日，央行举行了全国货币金银工作电视电话会议，央行副行长范一飞表示，要开展对各类虚拟货币的整顿清理，密切与相关部门的沟通协作，大力整治现金流通领域的乱象。尽管央行此前已经多次发布对于虚拟货币市场的监管措施，但是在今年两会之后，央行新行长易纲接棒周小川后，范一飞副行长的表态已经预示着中国金融监管部门对于虚拟货币市场的打击力度会越来越强。

“从消息面来看，3月最后一周虚拟货币市场承受的压力非同小可，甚至从整个3月来说，负面消息接连不断。以3月29日央行官员的表态来说，对于全球数字货币市场的打击还是很大的，这意味着很多虚拟货币都将被清理掉。”上海一位圈内资深投资者表示。

4月行情难指望

全球虚拟货币市场走到今天，“黑三月”的行情显露无遗，而接下来市场如何走，对于业界来说，并不难测。现货市场的走势指明不了方向，芝加哥比特币期货市场则显示了与现货市场正相关的走势。

根据数据显示，3月29日，CME比特币期货BTC 5月合约收跌15美元或约0.19%，为连续第六个交易日收跌，报7900美元。CBOE比特币期货XBT 5月合约收平，此前连跌两天，报7890美元。CME比特币期货BTC 6月合约收跌约0.19%，报7900美元；CBOE比特币期货XBT 6月合约收涨约0.13%，报7905美元。

3月30日，CME比特币期货BTC 5月合约收跌565美元，跌幅超过7.15%，为连续第七个交易日收跌，报7335美元，较2月28日收盘价跌超31.22%；CBOE比特币期货XBT 5月合约收跌650美元，跌约8.24%，报7240美元，3月份累跌约30.32%。

然而，从某种迹象上来看，比特币的下跌正是在2017年12月28日芝加哥期货交易所正式推出比特币期货开始。

华夏财富君了解到，北京时间周一（2017年12月18日）清晨7点，美国芝加哥商业交易所集团 （CME，“芝商所”）旗下的比特币期货产品正式上市交易，主力近月合约（2018年1月到期）高开至20650美元，但是也就是那时候，比特币现货和期货市场同步下跌。

在业内人士看来，美国推出的比特币期货已经成了名副其实的做空工具！

对于目前的市场情况，Coindesk的首席分析师Omkar Godbole表示，虽然比特币价格走势下行会证实“死亡交叉”形态出现，但近期的比特币超卖情况仍然暗示，不能排除比特币价格还有下行空间的可能性。

“若比特币价格下跌至7240美元，就会证实出现了‘死亡交叉形态’，比特币价格有可能进一步下跌至6600美元，但届时技术分析指标RSI可能会显示比特币出现了超卖情况。不过，要注意的是，一旦比特币价格跌至6600美元下方，则不排除将进一步抛售至6000美元。” Omkar Godbole称。

值得关注的是，在虚拟货币数字圈，尽管中国监管层已经将各大交易平台关闭，不过以火币网为代表的几家大型数字货币交易所都纷纷将服务器移至海外，并且一直“不死心”想取得海外政府的合法牌照。在3月24日，火币网通过官方微博（113.6， -2.53， -2.18%）正式宣布，火币美国（HBUS）已经在美国获得MSB牌照，这意味着HBUS可以在美国的大多数州开展币币交易，而另外一家名为币安的交易所想在日本获取交易牌照。