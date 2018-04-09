摩拜卖给美团后，谁将撑起共享单车的未来？

作者：圈圈君 / 秦朔朋友圈ID：qspyq2015

这是秦朔朋友圈的第1919篇原创首发文章

卖给美团，摩拜最终没能等来真正属于自己的春天。随着美团正式入场，共享单车新的战局会走向何方，对ofo有何影响？这成为人们关心的新话题。

大变局？

虽然亏损严重，但摩拜卖了37亿美金估值的高价，再次证明了共享单车平台的巨大入口价值。

众所周知，摩拜与ofo已经占据共享单车行业90%的份额，摩拜市场地位稳固。极光最新数据显示，共享单车市场已趋于稳定格局状态，摩拜与ofo稳居行业两强：ofo市场渗透率为4.86%，摩拜为4.56%，旗鼓相当。

独立分析师唐欣认为，“美团收购摩拜之后，共享单车行业不会有太大的市场变化。内部整合和管理关系的理顺也需要一定时间来完成。这个时候可能反而是ofo和滴滴的机会。”

有媒体爆出滴滴也想收购摩拜，虽然滴滴否认，但从滴滴此前曾一度想掌控ofo可看出，滴滴对补全出行最后一公里版图的极度渴望。不过ofo最终博弈成功，联盟阿里，保持了独立发展。

美团收购摩拜后，其大出行版图变得更加清晰。而对滴滴来说，ofo的价值进一步凸显。滴滴扶持的小蓝、推出青桔均明显受制于“禁投令”，市场份额无法抗衡摩拜，一个可行的路径是与ofo联手，才能有效抵御“美团+摩拜”的整合。

由于美团收购摩拜的背后还有腾讯坐局，这也使ofo对于阿里的不可代替性进一步增强。此前，阿里已痛失网约车的移动出行版块，从其两轮领投ofo，也能看出阿里不能再失守共享单车的决心。另外，阿里虽然也在加持第二梯队的哈罗单车，不过哈罗单车与摩拜相差6倍的体量，在主赛道上并无太大竞争优势。仅ofo一家的免押金用户，就占阿里芝麻信用全行业免押用户的70%，可见ofo对阿里的巨大流量价值。

唐欣分析称，美团完成对摩拜的收购，会反向印证市场领先的ofo平台价值，资本可能会有新一轮举措。无论是阿里，还是滴滴，必须重新考虑加码ofo，否则短途出行第一入口的位置可能永远错失。

就连王兴也阐述了共享单车这方面的商业可能，“摩拜单车是城市三公里出行最便捷的工具，将成为美团到店、到家、旅行场景的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大地丰富了用户的消费场景。”

以ofo为首的共享单车加快了城市大众生活出行节奏的同时，也更高效更紧密地连接了餐饮、休闲娱乐、生活消费等城市各类消费场景，所以具备较大入口流量变现的商业潜力。

关于共享单车行业未来的想象

“亏损严重”、“高运营成本”、“难实现盈利”，或许是摩拜股东们认为“摩拜难独立发展需卖身”的根本原因。

根据蓝鲸TMT公布的摩拜财务报表显示，截至2017年12月，摩拜每月运营支出超过4亿元，2017年12月单月营收为1.1亿元人民币，按照摩拜800万辆单车计算，每车日周转仅为1次。另外，摩拜还欠款供应商10亿元，挪用用户押金60亿元。

可见，美团接手的摩拜，战略意义很大，而在眼前也是一块烫手山芋。

对美团来说，摩拜作为其大出行版图中的入口，有助于提高其估值。据彭博社援引知情人士消息称，美团近期正在讨论最早于2018年年内在香港IPO，估值高达600亿美元。

据《2017年中国独角兽企业发展报告》中的行业头部企业估值数据显示，滴滴2017年的估值超560亿美元、美团为300亿美元，摩拜的估值为近40亿美元。

按照美团600亿上市估值计算，除去目前的业务，摩拜能为其抬高50亿美元，剩下的250亿美金则要靠新拓展的网约车业务（美团想抢占30%的网约车市场份额）。所以，摩拜对于美团的整体估值贡献，相比网约车业务来讲要小很多。

也就是说，在美团筹备上市、聚焦网约车的背景下，摩拜的作用，更像是美团上市整体拼图的工具。

而对ofo来说，刚刚完成新一轮8.66亿美元的融资，独立发展的目标也更加明确：“高效运营降本增效”以及“做全球最大的共享出行平台”。

共享单车的运营复杂程度远超外卖行业，除涉及线下运营、车辆维护，还要深入供应链的上下游。而ofo一直被认为在成本控制和运营效率提升方面，比摩拜更有优势。在单车使用率和骑行单价相同的情况下，ofo单车的投资回收周期要比摩拜快。在运营效率提升方面，ofo对城市运营的“网格化管理”策略和对物联网技术的应用，一直走在行业前列。市场增量方面，据CheetahLab最新发布的《共享单车全球发展报告》显示，ofo在中国和海外市场均稳居行业第一，《报告》同时预测，共享单车的海外市场，未来将有10倍的增长空间。

资本永不眠，当看到共享单车的增长空间，仍会加注这个行业，也会为ofo带来更多未来想象空间。