“掠夺者”宏碁的电竞新战事

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加注电竞，是否能让宏碁电脑业务继续增长，眼下仍需要检验。

来源：界面新闻 彭新

宏碁应该要感谢自己的眼光。

从2016年起，在《英雄联盟》世界大赛上，观众们通过转播，总能见到电竞选手们酣战的屏幕背面，印有硕大的“Acer”字样。或者在赛事进行时，每隔两分钟，就会出现宏碁电竞品牌“Predator（掠夺者）”的广告。

而当2017年末《英雄联盟》全球总决赛（S7）吸引到所有人的眼球后，电子竞技的前景豁然开朗。在大小参与者们迫不及待要入场时，这家台湾老牌电脑生产商已经早早留下了自己的位置。最高峰时共吸引了1. 62亿人观看直播的S7，同样是由宏碁提供的专业电竞显示器。

“在《英雄联盟》项目上，连续三年，我们都是唯一显示器提供商。”宏碁全球消费产品总经理侯永辉对界面新闻表示，“宏碁在电竞市场已经是全面投入，不仅仅是笔记本、主机，还会在VR、相关配件等方面进行投资。”

这种投入是值得的，以S7为例，在全球的转播上大概每两分钟会有30秒宏碁品牌和“Predator掠夺者”的露出。

PC是宏碁的第一大业务，根据其最新财报显示，宏碁去年度营收为2372亿元新台币（约合510亿元人民币），较前一年增长2%，也是6年来第一次营收增长。其中PC业务收入为1851亿元新台币（约合398亿元人民币），占总收入的78%。根据市场研究公司IDC的数据，PC市场上，宏碁2017年第四季度排名全球第六。宏碁称，电竞PC，以及宏碁目前主推的二合一笔记本产品，带来了久违的收入增长。

这个增长与市场境况也不无相关。IDC调研数据显示，在过去的一年中，商业模式的升级与需求的改变促进了第四季度PC出货量的增长，在这一季度全球出货量达到了7060万台，同比增长0.7%，也是自2011年以来，全球PC出货量首次在第四季度实现增长。

但PC产业已经高度成熟，纵观目前市场中各品牌的产品线，从外观到规格配置同质化严重，在市场竞争中容易陷入价格战。宏碁也深受其苦，“以往的PC市场，有一段时间创新不够，你会发现当时市场（平均）售价在往下滑。”侯永辉说，“但是这两年，市场的平均售价在往回升。从目前的高端市场来看，平均价格在799美金以上的产品，在比例上已经增多了，高端市场的增长速度非常快。”

电竞是宏碁的产品方向之一。“在电竞上，我们不仅是只有几款笔记本、显示器或者周边产品，而是在整个电竞产业链都非常关注。” 宏碁中国区副总裁暨产品业务总经理丁剑晖对界面新闻说。

2015年，宏碁推出电竞品牌Predator，最初主打电竞类笔记本，随后又扩展至台式电脑，显示器以及电竞配件等。公开数据显示，电竞产品占宏碁2017年第三季度整体营收的一成，同比增长达到168%。“我们今年1月在游戏设备上的收入已经增长了一倍。”宏碁CEO陈俊圣曾对彭博表示。

电子竞技是一个正在疯狂增长的行业。据游戏咨询公司Newzoo的数据，预计到2020年，电子竞技收入将平均每年增长32％以上，达到15亿美元。 同时，Newzoo估计2017年有3.85亿人观看电子竞技。

在这样的背景下，电脑厂商早已将电竞视为一个绝佳的营销机会，更是将它看作一个巨大的利润来源。并不是只有宏碁在参与这场游戏，相较于它的同行，宏碁也不是第一个看到电竞市场潜力的公司。在台湾，华硕、技嘉、微星等厂商早已先后布局。国际市场上，持有高端电脑品牌“外星人”的戴尔，向电竞领域发展更为自然。而专业电竞品牌雷蛇，更是凭借电竞设备的积累上市。事实上，2015年挤入电竞市场的宏碁已经是后入者。

宏碁亦有举办自有电竞赛事。

竞争是全方位的，从电竞鼠标、键盘甚至耳机，微星、华硕均有对应产品与宏碁竞争，甚至一些传统上更注重商用及消费市场的品牌，如惠普和明基，也推出相应的电竞品牌。彭博评论称，在竞争如此激烈的市场实现增长，其势头可能源自于宏碁的“价格竞争力”。

不过，宏碁并不同意如此说法，丁剑晖认为，配置、性价比并非此类产品的全部。“客户需求差异非常大，对于极致性能的产品，要求非常高。而且他们不光只是看CPU或者显卡等配置，也很关注不同品牌之间的差异。”

2017年，宏碁推出21英寸曲面屏笔记本掠夺者Predator 21X，被称为“怪兽级笔记本”，在中国区卖到人民币79999元，市场普遍认为其主要是宏碁在制造实力上的宣示。

掠夺者Predator 21X。图片来源：Expert Reviews

另一个被宏碁津津乐道的例子是掠夺者Predator Triton 700，这款将触摸板置于键盘上方的锐薄笔记本同样售价不菲，顶配版价格高达人民币25999元，对该电脑的销量，宏碁表示满意。

不过，在科技媒体Engadget看来，宏碁虽然在市场上推出了一些性能强大且性价比优秀的游戏笔记本产品，并乐于使用新技术，如英伟达的Max-Q轻薄高性能笔记本设计方案和AMD的Ryzen显卡，但仍存遗憾，“在设计、键盘以及屏幕上，宏碁并非行业顶级”。

“我们在电竞笔记本部分一直在学习，也一直尝试在引入新的技术。”侯永辉说。

Predator 15。

在宏碁内部，有一个涵括了研发部门，产品经理，以及玩家的电竞委员会，以定期聚会的方式探讨从游戏到产品概念再到和用户结合的各种议题；作为一个跨国性企业，这个团队里并不只有来自台湾总部的同事，还包括专业玩家也会受到邀请。宏碁称，他们从“设计思维”角度出发，广泛听取意见，进而设计产品。

比如在材料运用上，笔记本外壳应用最广泛的材质是ABS工程塑料，高端笔记本方面，镁铝合金、碳纤维、钛合金是普遍的应用方案。宏碁采用了镁锂合金制成笔记本外壳，用在旗下的最新款蜂鸟Swift 5笔记本上，在重量上，该笔记本仅为970g，约等于两杯咖啡。

S7结束后，华硕的玩家国度（ROG）于2017年底通过资质评估，加入下赛季英雄联盟联赛LPL，并成立战队RW。

抢滩电竞的竞赛还在继续，对于PC生产商来说，这是一个谁都能想象到前景的市场：从电脑到周边衍生、教育，甚至有品牌亲自下场。

华硕显得尤其坚决。此前，他们赞助了《英雄联盟》战队SKT。S7结束后，华硕的玩家国度（ROG）于2017年底通过资质评估，加入下赛季英雄联盟联赛LPL，并成立战队RW。“S7半决赛的时候，RNG对阵SKT。我心里很纠结，SKT是我们赞助的战队，但是我不能支持他。全场在喊 RNG，我就在想会不会有一天他们喊的是ROG。”RW俱乐部负责人兼ROG产品总监乐可登曾如此对外解释。

这很容易让人想到三星。本届S7的总冠军韩国队SSG令人印象深刻的，除了他们完成逆袭战胜了三连冠的SKT战队，还有被解说员喊了无数次的战队名：Samsung Galaxy（三星银河）。

戴尔不甘示弱，旗下外星人已经与多家电竞俱乐部签约，更是与新兴电竞赛事联盟——NBA 2K联盟签订协议，成为独家设备供应商。NBA 2K联赛是由NBA联盟与Take-Two联合组织成立，基于游戏公司2K的篮球游戏《NBA 2K》。对于该合作，NBA 2K联赛常务董事Brendan Donohue曾评价称：“与戴尔的合作将能利用最先进的设备改善玩家的观赛体验”。

NBA 2K联赛是由NBA联盟与Take-Two联合组织成立，基于游戏公司2K的篮球游戏《NBA 2K》。

宏碁讲述的故事则是电竞教育。2017年，中国传媒大学新开‘数字媒体艺术专业（数字娱乐方向）’专业，按照传媒大学解释，该专业主要培养游戏设计人才，包含电子竞技教育内容。

宏碁看中机会，抢先与传媒大学接触，得以加入，“我们在总部支持下，在传媒大学设立电竞实验室，包括掠夺者Predator 21X、Triton 700，Orion 9000等设备都在实验室中，学生们可以体验最新的设备，还可以借助实验室组织相关电竞赛事。“丁剑晖说，”这不是培养游戏高手，他们是未来产业链里的专业人才，如何举办电竞赛事是他们需要积累的。”

合作同样为宏碁的产品研发提供了帮助，据介绍，传媒大学20个数字媒体艺术专业的学生都是宏碁的信息提供者。宏碁总部的设计中心（Acer Design Studio）负责人也会参与到传媒大学的研究中，包括定制什么样的主题，如何更了解消费者的使用习惯和行为，宏碁应该对产品要有什么样的改变。

加注电竞，是否能让宏碁电脑业务继续增长，掠夺者相对于其他电竞电脑品牌的市场接受度如何，眼下仍需要检验。但宏碁需要警惕的是，在笔记本电脑领域，已经有的新的玩家杀进来，比如华为和小米。曾经的手机公司们，跨界进入笔记本领域。3月27日，小米首款游戏笔记本正式亮相，市场策略正是宏碁曾经擅长的性价比。

除了谨慎地表示欢迎竞争外，宏碁更强调自己作为电脑生产商的专业性。“不专业的厂商进入这个产业还是要慎重，希望大家抱着专业的态度真正去关注产业的积累、技术的积累、专业的积累，消费者的需求，才能真正健康的促进这个产业的发展，没有竞争，产业终将失去活力。”丁剑晖对界面新闻表示。