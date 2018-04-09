抛弃同龄人？还是一分没得到？再看摩拜收购案

Bianews报道 美团收购摩拜单车的交易落定后，出现了两篇刷屏文章。

一篇《摩拜创始人套现15亿背后，你的同龄人，正在抛弃你》称，摩拜创始人胡玮炜拥有摩拜9%股份，据此计算，此次收购其可套现15亿人民币以上，并称“你的同龄人正在无声无息的抛弃你”。

而另一篇《摩拜创始人套现15亿？！这屎尿般的屁话听不得！》则指出套现15亿的说法漏洞百出，美团收购摩拜的交易适用于优先清算权，后轮投资人先分得利益。

创始团队实际上没拿到什么钱，若不是此次交易，胡玮炜还可能因债务问题承担法律责任。

都说资本市场冷酷，舆论场也如此，头顶联合国“地球卫士”奖，中国出海“新四大发明之一”的独角兽项目被收购后，让围观者议论不断的是交易背后的利益纷争。

那么在这场交易里，创始团队究竟最终得到多少？如果没有美团接盘，胡玮炜真的会被追究责任吗？

按优先清算权，胡玮炜可能空手而归？

据此交易的公开信息介绍，美团最终是以35%美团股权，65%现金完成的收购，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金股权退出。

创始团队、各方股东、投资人最终如何分利退场所达成的协议并未披露，因而坊间产生了诸多猜测。

据市场公开的摩拜单车融资信息显示，摩拜至今共完成了12轮融资，超过20家投资机构参与投资，融资额超过23亿美元。

投资人和创始团队退出套现有两种方式，按股份比例分配，按优先清算权分配。

在创始团队比较强势，占股极多的项目中，可能出现不分先后，所有股东按照股份比例进行分配的退出方式。但摩拜经过多轮融资创始团队股权稀释后，这种退出方式可能性不大。

那么按照VC市场普遍的退出方式，优先清算权方式，并购退出一般情况下等同于清算。

如果收购价格大于公司融资总数，那么投资人和创始团队才有利可分，投资人从后向前一轮轮退出，瓜分本金、利息、股息等，之后创始团队、股东最后才能按照股权比例拿钱。

有业内人士指出，如果将市场上常出现的虚报融资信息、等值资源兑换投资以及投资尚未全部到位的情况计算在内，此次交易进行优先结算的不会有20亿美元以上。

并且达成的交易条件要求是创始人团队和早期投资人全部退出，早期投资额少但占比并不低，因而创始团队分的钱不会有15亿那么多。

但摩拜的投资方中，包括腾讯在内有许多也是美团的投资方，按照市场所传，腾讯大力推动此次收购正是为美团增加砝码以对抗滴滴进而对抗阿里系，那么腾讯等资方很可能并不会就此退出。

这也保留了部分“蛋糕”，意味着创始团队仍可能套现不少。

创始人会因为债务问题承担责任？

在创投圈，依靠烧钱运营的项目并不鲜见，共享单车行业也一直因为没有循环盈利模式而被指是资金黑洞。摩拜也正因为烧钱而背负10亿美元巨额债务，面临崩盘危险。

《摩拜创始人套现15亿？！这屎尿般的屁话听不得！》一文指出正因为美团接盘了摩拜的债务，填补了窟窿，让胡玮炜免于“在班房里度过她的青春”。

但有网友认为，胡玮炜作为公司创始人、法人代表，对于公司债务本就承担有限责任，即便摩拜因债务危机崩盘，也不会被追究刑事责任。

但据披露的报表以及媒体信息称，摩拜的十亿美金债务包括挪用保证金60亿人民币，供应商欠款10亿人民币。

公司债务是一回事，挪用用户保证金是另一回事，后者是否超出民法范围，需令公司创始人、法人代表承担刑事责任呢？

就此问题Bianews向法律从业者进行求证，对方表示，有关债务，创始团队、法定代表人在刑事方面的风险并不大，没有过错存在，仅是因为经营不善，可以申请破产清算。

如果破产后依然偿还不了，股东、法定代表人也不会有刑事风险。

但如果是挪用保证金，就触犯了有关法律规定，法人代表会受刑事处分，承担相应刑事责任。挪用资金数额巨大的，可能处三年以上十年以下有期徒刑。

创业不易 套现多少并非衡量成败唯一标准

外界盛传，在股东同意美团接盘前，滴滴与软银也在与摩拜接触，希望能投资摩拜。实际上，最需要摩拜的正是滴滴。

据QuestMobile去年11月的统计数据，摩拜日订单量达到2988万，可以说是相当高了，对于滴滴来说，如果能利用摩拜作为流量入口，无疑为滴滴提升订单量加分，再获筹码与美团对抗。然而，滴滴未能如愿。

不开心的不只有滴滴，事实上，对于摩拜几轮投资人来说，这样的结果也并不十分圆满。

除了摩拜创造的订单量让其已是世界罕见的高频应用外，摩拜共享单车模式本身是中国自创并远扬世界，成为“中国新四大发明之一”，这作为创业项目无疑是值得尊敬的。

这样的明星项目却最终成为巨头对垒布局下的砝码，回报不合预期，不免失望。

但说回摩拜、胡玮炜，早期，摩拜单车资金短缺，胡玮炜一度靠借高利贷来维持摩拜自有自行车生产工厂的建设。

再到之后商场上的斡旋博弈，荣光和质疑具存，都证明创业除了要背靠资源，创始人一路所倾注的心血与智慧，要承受的心理压力也一定超出预期。

创业本身是九死一生的事，对于真正的创业者而言，套现获利多少并非衡量创业成败的唯一标准。(安琪拉)