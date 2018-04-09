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传扎克伯格与美国立法者会谈 讨论数据泄露一事

传扎克伯格与美国立法者会谈 讨论数据泄露一事
2018年04月09日 10:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月9日上午消息，两名美国国会助理周日接受媒体采访时表示，本周一，Facebook CEO扎克伯格将会与一些美国立法者会谈，周二时，扎克伯格将会参加国会听证会，就政治咨询公司使用客户数据一事接受质询。

　　不愿意透露姓名的助理说，按照计划，会议将会在国会山（Capitol Hill）举行，一直持续到周一中午，委员会的一些立法者将会参加会议，在听证会上，扎克伯格需要在委员会面前给出证词。

　　Facebook对此消息拒绝置评。

　　由于英国政治咨询公司Cambridge Analytica以不当手段获得大量Facebook用户的数据，涉及8700万Facebook用户，大多用户来自美国，此事曝光之后，Facebook招来不少批评，承受很大的压力。

　　周日时，一名Facebook新闻发言人表示，从周一开始，公司将会通知受影响的用户。一名不愿意透露姓名的知情人士称，在作证之时，扎克伯格可能会告诉大家，他已经意识到Facebook需要承担责任，对于有多少人受到影响，最开始时公司估算失误，未能正确理解。

　　上周，扎克伯格通过电话接受了媒体的采访，他说数据泄露导致自己饱受批评，他接受这种批评，提出批评的有愤怒的用户、有广告主、还有立法者，扎克伯格还强调说，他自己仍然是领导公司的正确人选。(星海)

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