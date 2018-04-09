美国参议员:Facebook丑闻可能“很严重” 难自行解决

扎克伯格

新浪科技讯 4月9日早间消息，美国一位共和党参议员于周日警告说，Facebook很可能将受到监管，以应对外界对该公司涉嫌侵犯用户隐私和外国干涉性宣传丑闻。他说，Facebook的问题可能“很严重”，以至于这家社交媒体公司很难独自解决。

参议员约翰·肯尼迪在哥伦比亚广播公司《面向全国》节目中说:“我最担心的是隐私问题，以及我之前提及的宣传问题。这些话题对于Facebook来说都太过庞大（以至于难以自行解决），这是令人恐惧的部分。”

当被问及国会议员是否可能对Facebook采取监管措施时，肯尼迪回答说：“十有八九如此。”

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周二将在美国参议院商业和司法委员会（U.S. Senate Commerce and Judiciary Committee）发表讲话，回答有关他的公司如何处理用户数据的问题。

虽然一些民主党人建议法律对Facebook的数据隐私处理行为进行监督，或是要限制外国在该平台的干涉行为，但肯尼迪所提及的“开放”也是十分重要的，因为共和党人普遍支持自由市场原则，而不愿对美国的企业进行监管。

肯尼迪是美国参议院司法委员会的一名成员，他说自己想在当地时间周二的时候问问扎克伯格：Facebook是否有能力了解在其网站上购买广告的成千上万个实体的身份？

“我并不想伤害Facebook，然而现在问题出现了：我们所承诺的数字乌托邦是存在雷区的。”

Facebook于当地时间上周五支持《诚信广告法案》立法，旨在消除人们对于其它国家利用社交媒体来干预美国政治的担忧。

该立法将扩大现有的选举法，范围涵盖电视和电台，并且适用于付费互联网和数字广告。

该法案于去年十月出台，但目前尚未通过，其意在消除人们对于外国利用社交媒体干预美国政治的担忧。这是对俄罗斯可能干预2016年美国总统大选事件调查的一部分，但俄罗斯已否认此事。

根据该法案的内容，凡是拥有5000万月浏览量以上的数字平台，都将被要求保留其所有涉及到总统竞选内容的聊天信息，以作为公共档案保存。(赛文)