乐视网三高管一日生变融创系刘淑青任董事长

来源：证券日报

■本报见习记者 李乔宇

孙宏斌走了，但留下了融创系高管刘淑青。

4月4日晚间，乐视网发布的一则关于选举刘淑青为公司第三届董事会董事长的决议公告再次搅动市场风云。至此，由贾跃亭至孙宏斌，再到近期刚刚走马上任的新任董事长刘淑青，乐视网在近一年内已经3次换帅。

随着新任董事长的上台，乐视网正式步入“刘淑青时代”。梳理刘淑青此前的公开发言可以发现，互联网电视业务或为其重点关注的业务之一，而资金问题被其认为是急需解决的问题。

那么，“刘淑青时代”下，乐视网将迎来怎样的转机？《证券日报》记者为此致电乐视网证券部，但公司工作人员以证券部不接受采访为由拒绝回复。记者随后发送采访提纲至乐视网董秘电子邮箱，但截至发稿尚未收到回复。

融创系补缺乐视网董事长

在孙宏斌辞任乐视网董事长后不满一个月，乐视网就迎来了新任董事长。4月4日晚间，乐视网发布公告称审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举刘淑青为公司第三届董事会董事长。

刘淑青何许人？据公开资料显示，此次乐视网董事会选举出的新任董事长同样出自融创系，在融创系任职时间超过10年。据乐视网披露的公开信息显示，刘淑青在2004年1月份至2017年5月份期间，先后担任天津融创置地有限公司财务经理、融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监以及融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理的职位。

事实上在出任乐视网董事长之前，刘淑青已经开始在该创业板上市公司扮演重要角色。据乐视网于去年年末披露的公告显示，公司董事会同意聘任刘淑青为公司总经理，同时变更公司法定代表人为刘淑青。

值得一提的是，董事长换人并非乐视网近期发生的唯一一起高管变动。4月4日晚间，乐视网还同时披露了一则高管变更公告，称近日收到高级管理人员金杰、谭殊的辞职报告，两人分别因个人原因向公司申请辞去乐视网副总经理职务，同时辞去在公司的其它职务，不再担任乐视网任何职务。

将致力恢复智能电视业务

对于乐视网的投资而言，刘淑青并非一个陌生的名字。早在乐视网今年2月份举办的股东大会上，刘淑青曾以乐视网董事、总经理的身份出席，并对乐视网未来的经营战略、资金等问题进行了说明。

互联网电视业务或为乐视网未来致力于恢复的重点业务。刘淑青在股东大会上表示，“公司战略方向上，乐视网坚持提升产品用户体验为核心，发挥过往平台优势，包括终端、用户等，整合用户资源，将聚焦家庭互联网用户，减少对资源依赖度，收缩不良资产等板块，这样可以解决相关资金问题”。刘淑青同时指出，“2017年智能电视受到影响，现在致力恢复相关业务，困难仍在，互联网电视仍是乐视网优势”。

目前来看，乐视网互联网电视业务已有所推进。据乐视网3月30日晚间披露的公告显示，乐视网子公司新乐视智家近期拟与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署《互联网电视合作项目合作协议》，合作双方基于价值创造的共同目标，达成拟在互联网智能电视领域合作共识，为合作终端产品的最终用户提供视频内容服务等。谈及此次合作协议对上市公司方面的影响，乐视网方面表示此次合作进一步丰富超级电视提供的内容产品组合。

此外，刘淑青曾在今年2月份的股东大会上谈到，“乐视网目前还是急需解决资金问题”。据乐视网4月4日晚间披露的《第三届董事会第五十六次会议决议公告》显示，乐视网董事会审议通过关于公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请贷款1.98亿元的议案。此次贷款期限2年，主要用于偿还公司部分即将到期的银行贷款。