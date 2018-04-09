贾跃亭回国造车还要迈过几道槛

4月8日，法拉第未来（FF）关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司（以下称“睿驰汽车”）以3.641亿元的价格竞拍到广州市一块工业用地，这意味着贾跃亭可能很快会在国内踏上造车之路。由于获得了15亿美元的融资，FF在美国的工厂已经在上月开工，FF中国如今也得以正常运营，接下来就要看能否通过审核拿到地，继续贾跃亭的造车梦。

拍得地块不意味着拿下了

广州市公共资源交易中心发布的信息显示，睿驰汽车以3.641亿元获得此前挂牌出让的广州市南沙区一桩地块。这块地块名为“2018NGY-2南沙区万顷沙保税港加工制造业区块”，面积为40.1万平方米，出让年限为50年，属于二类工业用地，起始价为3.641亿元。该制造业用地于4月8日下午3点开始竞拍，于约5分钟内以底价成交。

事实上，虽然睿驰汽车竞拍得到了上述地块，但还需按照相关部门的要求进行产业布局，此次竞拍才“算数”，对于睿驰汽车来说并不意味就此拿下了这块地。

土地出让公告显示，该块土地对睿驰汽车提出下列条件——睿驰汽车须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目，主要经营范围为车辆工程的技术研究开发、汽车零部件及配件制造销售、汽车销售等。

按照国家规定，新建纯电动商用车项目应符合《新建纯电动乘用车企业管理规定》（国家发展改革委 工业和信息化部2015年第27号令）的诸多要求，并需要向国家发改委提起项目申请并获审批通过。因此，土地出让公告要求睿驰汽车须在项目开工后5个季度内取得纯电动汽车准入的项目核准。

土地出让公告还显示，睿驰汽车须在项目开发建设期间和建成后与广州市南沙区政府通力合作，开展新能源汽车及零部件的研发、制造、销售、进出口等业务，还需与广州市南沙区政府合作建设纯电动汽车的整车生产基地及进出口基地。

事实上，睿驰汽车与贾跃亭创立的FF公司有密不可分的关系。资料显示，睿驰汽车成立于今年2月12日，注册地址为广州市南沙区海滨路171号9楼（仅限办公用途），注册资本为3亿美元。该公司的业务大多与汽车相关，经营范围包含汽车销售、汽车零配件设计服务、汽车维修工具设计服务等。

北京商报记者发现，睿驰汽车惟一股东为SMART MOBILITY。据中国香港企业注册处披露的资料显示，SMART MOBILITY成立于2016年10月20日，该公司属于私人股份有限公司。值得注意的是，此前SMART MOBILITY的名称为FF Hong Kong Holdings Limitied，中文名称为法法汽车生态（香港）有限公司（以下简称“法法汽车生态”）。

值得注意的是，法法汽车生态为法法汽车（中国）有限公司（以下简称“法法中国”）的控股股东，持股比例为95%。这意味着，睿驰智能为法法中国的兄弟企业。据了解，FF官方微博认证的公司正是法法中国，FF发布声明和有关产品消息等渠道也是该微博。此外，法法中国的另外一个股东为法法互联网智能电动车有限公司，该公司于2017年5月24日变更为“乐视汽车科技（北京）公司”。

根据上述关联信息，以及土地出让的要求，睿驰智能将可能执行FF在国内的量产任务。对此，北京商报记者联系到FF中国相关负责人，该负责人表示不予置评。

声称资金充足但资方成谜

关于3.641亿元获得地块的消息，不免会有人产生疑问，这些资金来自哪里。因为在过去两年，FF曾经遇到资金问题，以至于造车的进程停滞不前，多名高管离职，甚至还有外国媒体称“FF很可能即将破产”。

其实，早在今年2月14日，在FF美国加州加迪纳的第一次全球供应商峰会上，贾跃亭就在演讲中透露，FF已成功完成股权融资，融资高达15亿美元，这基本满足IPO之前的全部股权融资需求。据了解，2017年12月，FF收到了此次融资的首笔3亿美元款项，今年2月上旬，该公司再次收到另外的2.5亿美元融资款。当时贾跃亭表示，剩余的融资数目也将陆续到账。

可以看到的是，到目前为止，贾跃亭和FF只宣布了融资数额和进展，并未透露融资方的任何信息，融资方是何许人也至今仍是一个未解之谜，尚待时间揭开资本的面纱。

去年11月，有消息称FF获得了印度塔塔集团9亿美元的融资，占股10%，后被辟谣；之后，又有报道猜测贾跃亭与香港某投资机构敲定10亿美元融资，一度传闻投资方为李嘉诚之子李泽楷，之后再被辟谣。不过，一位接近FF中国的业内人士向北京商报记者透露，FF获得的融资可能来自于国内某知名房地产公司，由于资金充足，FF中国目前的工资发放都很及时，资金运作也正常。

根据FF中国相关负责人的说法，目前FF在北京和上海都有研发团队，近两个月进行了三四批招聘，团队人数不少于几百人，一切运营都很正常。据了解，自2018年1月12日发布第一期招聘启事以来，FF中国官方公众号连续发布5期招聘启事，需求岗位超过210个，这些工作岗位均设置在北京、上海。上述需求岗位分成研发相关、供应链相关、整车制造、行政管理、人力资源、财务、政府事务、法务、监察等大类。

此前曾有报道称，原乐视汽车（北京）有限公司目前在职的员工，已经全部被编至FF中国旗下。

按照土地出让公告的要求，睿驰汽车须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目。尽管FF中国并未对此表态，但依照关联关系，睿驰汽车很可能将执行FF公司的投产任务。

但这件事目前还存在变数。广州南沙国土部门人士表示，睿驰汽车会在两日内提交包括股权关系在内的公司材料用于资格审核，至于贾跃亭作为失信被执行人是否会影响出让结果，具体要看公司提交的材料。

老贾何时回国

既然在广州竞拍到了土地的使用权，那么贾跃亭何时回国便再次成为人们关心的话题，但这个问题目前仍是未知数。据中国执行信息网公告显示，去年12月11日，贾跃亭因违反财产报告制度，未能履行法律规定的义务，正式被列入失信执行人名单，也就是俗称的“老赖”。按照规定，贾跃亭在履行义务前，不得乘坐飞机、高铁、居住星级酒店、购买不动产、旅游度假等消费。在这种情况下，即使公司材料通过审核拿到了地，贾跃亭恐怕也无法亲眼见到动工的那一刻。

在2月的全球供应商峰会上，贾跃亭曾为FF做出一个重要承诺——可售版FF91将作为团队 “重要的里程碑”于今年底前上路。而且，FF将以双主场战略及双品牌策略，确保FF在中美两地获得成功。

在美国，FF已经开始量产的第一步。上个月，FF位于加州的汉福德工厂动工。当时披露的照片显示，已经有部分工人和机械设备出现在工厂中。据悉，位于汉福德的FF工厂占地面积为100万平方英尺，相当于9.3万平方米。此前曝出的消息称，未来FF汉福德工厂全面投产后，将提供1300个工作岗位。

而在中国到底能否顺利开工，还取决于睿驰汽车提交的包括股权关系在内的公司材料可不可以通过资格审核。至于资金问题，建约车评首创人余建约认为，15亿美元对于曾经一度濒临破产的FF而言，应该能够解决公司的燃眉之急，最起码能支撑这家公司的生产。当然15亿美元并不能解决所有问题，FF要想继续发展下去，还需要更多的融资和贷款，这就要看该公司产品的市场反馈情况了。

北京商报记者从接近FF中国人士处了解到，除了双主场战略，FF对于自身的产品定位也分为两种：超高端和中高端。已经露面的FF91定位为豪华电动车，在美国的售价为25万美元左右，在国内的价格将超过200万元。目前，国内新能源车企以及互联网跨界造车者瞄准的领域多是入门级的电动车，但FF91 200万元的售价直接指向超豪华级别，想成为新能源汽车领域的宾利和劳斯莱斯。对此，业内人士分析称，近几年来，高端电动车受到市场青睐，但市场上超过100万元的车还非常稀少，市场发展空间很大。

另外，北京商报记者还了解到，未来FF还会在中国市场发布一些价位在几十万元的中高端产品，与这一价位的品牌竞争。从目前的情况来看，在这一市场，FF对标的就是特斯拉。

实际上，并非只有FF看到高端电动车的广阔市场空间。此前，全球各国相继公布禁售燃油车时间表，新能源汽车已成为未来汽车行业发展趋势，宝马、奔驰等各大豪华汽车品牌纷纷重金投入电动车领域。但是这也意味着，未来FF的竞争对手将更加强大。

全国工商联汽车经销商商会专家顾问颜景辉指出，FF91能否在高端电动汽车市场站稳脚跟，还有待市场检验。同时，FF在国内发售情况会不会受到乐视危机和贾跃亭信誉的影响，目前来看，消费者对于这两者的态度显然已经不像过去那样推崇。

北京商报记者 石飞月/文 张彬/制表