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40%景区网上订票来自“90后”

40%景区网上订票来自“90后”
2018年04月09日 00:25 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 肖玮 王莹莹）如今“90后”主导的清明旅游市场已经变得更加年轻化。4月8日，中国旅游研究院等联合发布数据显示，从部分OTA平台的预订情况来看，“90后”预订景区门票游客中占比最高，达到40%，其次是“80后”，占比为37.3%，“90后”已经成为出游主力军。

　　根据公开数据显示，步入家庭生活的“90后”、“80后”喜爱群体出游，以两天一晚、三天两晚的亲子游、家庭游以及亲友结伴游为主。此外，年轻人景区游玩说走就走的特点突出。据驴妈妈相关负责人介绍，越来越多的年轻人喜爱通过旅游App端预订门票，景区门票在线预订的渗透率稳步提升。提前1-2天预订的达60%，28%游客选择当天随订随玩。在门票票种的选择上，成人票占比最高，家庭票、情侣票等个性化票种也越来越受游客喜爱。

　　事实上，清明节各种踏青赏花游升温的同时，采茶游也成了今年新的流行主题。据了解，由于清明前后正值春暖花开之际，包括毛尖、普洱、龙井、白茶等在内的新茶正是采摘的季节，因此伴随着人们出门踏青的需求，各种采茶游也人气飙升。北京商报记者从驴妈妈旅游网了解到，黄山、杭州梅家坞茶山、苏州太湖洞庭山、西双版纳南糯山、安吉、雅安蒙顶山、信阳五云两潭一寨、庐山云雾茶场、六安大别山和武夷山风景区是今年采茶游的十大热门目的地。从游客群体来看，“80后”和“90后”群体为采茶游主力游客，占比分别为37.2%和28.9%，而亲子家庭及情侣也成了游客的重要组成部分。

　　此外，自驾游也成为“90后”出行的主要方式。广州某汽车租赁公司的负责人指出，七座以下的车型基本上客户都是“90后”，路线多为一线城市向四周辐射的往返程。在清明节前一周，小型车预约量达75%，其中日租在300元以下的经济型汽车最受热捧。

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