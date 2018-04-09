独角兽WiFi万能钥匙踩坑背后：共享WiFi存变现难题

每经记者 张虹蕾 每经编辑 赵 桥

喜欢蹭网的，注意了。日前，工信部网络安全管理局（以下简称网安局）发布了关于“蹭网”类移动应用程序的通报，让“WiFi万能钥匙”处于风口浪尖。除了被人们热议的共享WiFi个人信息问题，共享WiFi的盈利模式也成为业界关注话题。

据了解，WiFi万能钥匙主体公司为上海连尚网络科技有限公司（以下简称连尚网络），其创始人兼CEO陈大年最早在中国引入“共享软件”概念。而WiFi万能钥匙2017年还在独角兽榜单中。

电商行业专家、上海万擎商务咨询有限公司CEO鲁振旺对《每日经济新闻》记者表示，随着网络资费下调，一些相关用户也会逐渐流失，共享WiFi未来不一定能走得远。

“是热点共享，不是破解”

4月2日，工信部网安局发布关于“蹭网”类移动应用程序的通报。工信部网安局的调查源于有关媒体报道。3月29日晚间，央视《经济半小时》栏目报道了WiFi万能钥匙APP，称其“从个人到商场，从外交大楼到金融重地，万能钥匙统统可以轻松窃取密码”。

WiFi万能钥匙的主体公司连尚网络一时间备受关注。连尚网络官网显示，2015年初，连尚网络以10亿美元的估值获得5200万美元的A轮融资，创造了境内互联网行业A轮融资额和估值的纪录。同年6月，连尚网络的股权众筹，以认购额超77亿元人民币、超募237倍以及融资6500万元的成绩创造了境内股权众筹的三项纪录。

陈大年1998年在中国引入“共享软件”概念，还曾创立盛大网络和掌门科技集团。2004年，26岁的陈大年和哥哥陈天桥及陈天桥妻子以约合90亿元人民币的身家，成为中国首富。

不仅在2015年就已经成为独角兽，在《中国分享经济发展报告2016》报告中，WiFi万能钥匙还与滴滴出行、Uber、Airbnb等一同列为“共享经济”模式的典型代表；《2017胡润大中华区独角兽指数》榜单显示，WiFi万能钥匙企业估值达70亿元。

WiFi万能钥匙虽然被列为共享经济，但鲁振旺对《每日经济新闻》记者表示，不同于共享单车等被业界公认的典型共享经济，共享WiFi存在流量是否允许被共享、用户网络莫名其妙被共享的争议情况。

资深电商分析师李成东也表示，相比于共享单车，共享WiFi有时候存在“未提醒”被共享的情况。

就经济半小时栏目的相关报道，WiFi万能钥匙公开声明称，WiFi万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式。WiFi万能钥匙一直重视对密码的保护。公司已成立专门工作小组，继续优化现有产品的流程。

业内称共享WiFi变现难

“曾经有个产品经理拿着共享WiFi的APP找到我，说他们的用户数量已经超过了微信。”一位互联网观察人士向《每日经济新闻》记者回忆道。

鲁振旺表示，受制于此前网络资费较高和一些用户的需求，免费共享WiFi一般在三、四线城市有较大的需求，目前储备了较强的用户基数。

连尚网络官网显示，截至2016年10月，WiFi万能钥匙海外用户已经超过1亿，日活跃用户超过2000万，覆盖223个国家及地区。

不过，即便用户基数强大，盈利模式却一直是共享WiFi不得不面对的问题。

“很多人最开始抱着（尝试）新鲜的态度安装了共享WiFi软件，但随着网络资费的下调又卸载了。”李成东表示，随着网络的升级和技术迭代，共享WiFi存在变现难等问题。

陈大年也曾在2017年初接受《中国经营报》采访时表示，“目前赚钱不是我最关注的，我会努力地让公司尽量不要亏损。我们的首要目标依然是给用户提供免费上网服务。”

此外，在陈大年看来，从商业的角度，连接人与场景这一定是下一步WiFi万能钥匙的发展方向。

电子商务研究中心主任曹磊对《每日经济新闻》记者表示，共享WiFi商业模式非常简单，即流量变现。一是接入电商、广告导流分成；二是通过分析用户的行为轨迹进行精准营销；三是通过数据挖掘分析推出数据产品。

在曹磊看来，共享WiFi目前存在一定用户和流量入口，一旦找到好的变现模式，或许有一定的前景。但另一方面，随着严格的监管，共享WiFi一些打擦边球的行为将会受到怎样的管制，还有待进一步观察。

记者就安全隐患和盈利模式相关问题发送至连尚网络邮箱，但截至发稿前，尚未获得回应。