新浪科技> 互联网 > 正文

独角兽WiFi万能钥匙踩坑背后：共享WiFi存变现难题

独角兽WiFi万能钥匙踩坑背后：共享WiFi存变现难题
2018年04月09日 00:23 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　每经记者 张虹蕾 每经编辑 赵 桥

　　喜欢蹭网的，注意了。日前，工信部网络安全管理局（以下简称网安局）发布了关于“蹭网”类移动应用程序的通报，让“WiFi万能钥匙”处于风口浪尖。除了被人们热议的共享WiFi个人信息问题，共享WiFi的盈利模式也成为业界关注话题。

　　据了解，WiFi万能钥匙主体公司为上海连尚网络科技有限公司（以下简称连尚网络），其创始人兼CEO陈大年最早在中国引入“共享软件”概念。而WiFi万能钥匙2017年还在独角兽榜单中。

　　电商行业专家、上海万擎商务咨询有限公司CEO鲁振旺对《每日经济新闻》记者表示，随着网络资费下调，一些相关用户也会逐渐流失，共享WiFi未来不一定能走得远。

　　“是热点共享，不是破解”

　　4月2日，工信部网安局发布关于“蹭网”类移动应用程序的通报。工信部网安局的调查源于有关媒体报道。3月29日晚间，央视《经济半小时》栏目报道了WiFi万能钥匙APP，称其“从个人到商场，从外交大楼到金融重地，万能钥匙统统可以轻松窃取密码”。

　　WiFi万能钥匙的主体公司连尚网络一时间备受关注。连尚网络官网显示，2015年初，连尚网络以10亿美元的估值获得5200万美元的A轮融资，创造了境内互联网行业A轮融资额和估值的纪录。同年6月，连尚网络的股权众筹，以认购额超77亿元人民币、超募237倍以及融资6500万元的成绩创造了境内股权众筹的三项纪录。

　　陈大年1998年在中国引入“共享软件”概念，还曾创立盛大网络和掌门科技集团。2004年，26岁的陈大年和哥哥陈天桥及陈天桥妻子以约合90亿元人民币的身家，成为中国首富。

　　不仅在2015年就已经成为独角兽，在《中国分享经济发展报告2016》报告中，WiFi万能钥匙还与滴滴出行、Uber、Airbnb等一同列为“共享经济”模式的典型代表；《2017胡润大中华区独角兽指数》榜单显示，WiFi万能钥匙企业估值达70亿元。

　　WiFi万能钥匙虽然被列为共享经济，但鲁振旺对《每日经济新闻》记者表示，不同于共享单车等被业界公认的典型共享经济，共享WiFi存在流量是否允许被共享、用户网络莫名其妙被共享的争议情况。

　　资深电商分析师李成东也表示，相比于共享单车，共享WiFi有时候存在“未提醒”被共享的情况。

　　就经济半小时栏目的相关报道，WiFi万能钥匙公开声明称，WiFi万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式。WiFi万能钥匙一直重视对密码的保护。公司已成立专门工作小组，继续优化现有产品的流程。

　　业内称共享WiFi变现难

　　“曾经有个产品经理拿着共享WiFi的APP找到我，说他们的用户数量已经超过了微信。”一位互联网观察人士向《每日经济新闻》记者回忆道。

　　鲁振旺表示，受制于此前网络资费较高和一些用户的需求，免费共享WiFi一般在三、四线城市有较大的需求，目前储备了较强的用户基数。

　　连尚网络官网显示，截至2016年10月，WiFi万能钥匙海外用户已经超过1亿，日活跃用户超过2000万，覆盖223个国家及地区。

　　不过，即便用户基数强大，盈利模式却一直是共享WiFi不得不面对的问题。

　　“很多人最开始抱着（尝试）新鲜的态度安装了共享WiFi软件，但随着网络资费的下调又卸载了。”李成东表示，随着网络的升级和技术迭代，共享WiFi存在变现难等问题。

　　陈大年也曾在2017年初接受《中国经营报》采访时表示，“目前赚钱不是我最关注的，我会努力地让公司尽量不要亏损。我们的首要目标依然是给用户提供免费上网服务。”

　　此外，在陈大年看来，从商业的角度，连接人与场景这一定是下一步WiFi万能钥匙的发展方向。

　　电子商务研究中心主任曹磊对《每日经济新闻》记者表示，共享WiFi商业模式非常简单，即流量变现。一是接入电商、广告导流分成；二是通过分析用户的行为轨迹进行精准营销；三是通过数据挖掘分析推出数据产品。

　　在曹磊看来，共享WiFi目前存在一定用户和流量入口，一旦找到好的变现模式，或许有一定的前景。但另一方面，随着严格的监管，共享WiFi一些打擦边球的行为将会受到怎样的管制，还有待进一步观察。

　　记者就安全隐患和盈利模式相关问题发送至连尚网络邮箱，但截至发稿前，尚未获得回应。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有