猎聘网赴港IPO：营销开支居高不下 借资本烧钱扩张？

每经记者 刘春山 每经编辑 杨 军

近日，在线招聘网站猎聘主体公司“有才天下信息技术有限公司”已向港交所提交IPO招股书，有望成为内地首家在港交所上市的在线招聘类企业。

数据显示，猎聘去年营收为8.25亿元人民币，2015年和2016年分别亏损2.31亿元、1.4亿元，2017年盈利755万元。

据统计，目前国内招聘公司总数超过17000家，于2017年按收益计，前十大服务供应商仅占市场份额2.9%。国内招聘市场已经长期呈现严重分散、集中度不够的格局。这也使得在线招聘企业想要发展，在营销上必须下大力，而猎聘也曾花重金请来影星胡歌代言增加知名度。猎聘2017年的销售及营销开支达到4.87亿元，占营收的59.1%，2015年的销售及营销费用更是大于总营收。

主要向企业用户提供服务

相较于已经在美股上市的智联招聘、51job， 成立于2011年的猎聘主打高端在线招聘市场。猎聘在招股书中提到，2017年中国高端人才猎取服务市场规模达到约967亿元，2020年有望超过2400亿元。招股书显示，截至2017年12月31日，猎聘平台上聚集了3890万个人注册用户，24.86万企业用户和10.18万猎头。

在营利模式上，猎聘主要是通过向企业用户提供人才服务来实现。2015年到2017年间，猎聘向企业用户提供人才服务所取得的营收占比一直保持在96%以上，个人用户以及其他营收来源一直不足5%。2017年，猎聘企业用户收入占公司总收入的96.5%达7.96亿元。

根据招股书介绍，猎聘面向企业客户提供的服务，包括收取不同固定费用的定制订购套餐。另外，猎聘也通过向个人用户提供专业职业服务，比如高级会员服务及简历咨询服务产生少量收益，猎聘2017年来自个人用户的收入为2724万元。

速途研究院分析师范鸿燕对《每日经济新闻》记者表示，虽说我国劳动力人口基数大，但是中高端人才数量却无法与企业的实际需求相匹配；纵使数量达到，能够快速地将合适的人才放到合适的岗位也并不那么容易，这样的背景促使中高端招聘的需求增加。

前两年亏去年盈利755万

以往招聘季在各地铁站、楼宇等人员密集区域也能看到猎聘的广告。从猎聘的财报中就可以看出，“烧钱”营销已经不是新鲜事。

招股书显示，2015、2016年、2017年间猎聘的总营收分别为3.46亿元、5.87亿元、8.25亿元。2015年和2016年的亏损分别达到2.31亿元、1.40亿元，2017年猎聘盈利755万元。

在盈利能力尚未有所突破的情况下，猎聘的销售和营销费用为第一大成本支出项目。2015甚至出现了营收不抵销售和营销成本的情况，4.07亿元销售和营销成本占到营收的118%。2016年、2017年这一数据分别为4.82亿元、4.87亿元。

招聘平台的数量日益繁多，平台之间的竞争使得招聘平台需要投入更多的广告成本来获得足够的曝光度，甚至需要花费资金来创造自己的猎头资源以获取竞争优势。

瞄准高端人才市场一直是猎聘的差异化策略，而这也是成本增加的原因之一。范鸿燕对记者表示，从高端招聘角度来说，猎聘面向的是中高端人才，这部分人群的招聘需求无论从服务的专业性、职位资源、时效性、私密性等方面来说都提出了更高的要求。

同为在线招聘类企业，前程无忧2017财年总营收为人民币28.81亿元，净利润为3.72亿元人民币。在线招聘行业的“前辈”智联招聘，去年10月份完成从美股退市，根据其退市前的最后一份财报，其单季净利润也超过4.5亿元。

高营销费用就是用来竞争、抢用户，猎聘上市募资的用途是不是还要继续扩张营销，抢用户呢？猎聘并没有在招股书中表明募集资金的用途。《每日经济新闻》记者就此询问猎聘方面人士，其表示一切以招股书为准。