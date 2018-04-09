Facebook将于周一开始公布哪些用户信息被窃取

新浪科技讯 北京时间4月9日晚间消息，Facebook马上就会告诉用户他们的数据是否被Cambridge Analytica所盗取。从周一开始，可能受到Cambridge Analytica事件影响的8700万用户将会在自己的News Feed中收到提醒。Facebook表示，大多数受影响的用户（超过7000万）来自美国本土，还有超过100万用户来自菲律宾、印度尼西亚和英国等国家。

除此之外，全部22亿Facebook用户将会收到一个名为“保护你的信息”的提醒，这个提醒将会附带一个链接，打开链接后用户可以看到他们正在与哪些应用分享个人信息，以及都分享了哪些个人信息。如果用户需要，他们可以选择关闭与某个第三方应用的信息分享；用户也可以彻底关闭信息分享，让任何第三方应用都无法获取其个人信息。

目前Facebook正在承受公司成立以来最严重的一次用户隐私危机，一家名为Cambridge Analytica的机构盗取了大量用户隐私信息，并且为美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的竞选活动提供了帮助。目前Facebook正在进行全面的灾难控制。该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）向公众承认自己犯了一个“巨大的错误”，他表示该公司没能承担起自己应有的责任。扎克伯格预计将于下周前往美国国会进行作证。

数据分析师克里斯托弗·怀利（Christopher Wylie）此前曾表示，Cambridge Analytica可能利用了一个性格测试应用秘密收集了超过5000万Facebook用户的个人信息。在上周日接受CNBC采访的时候，他表示从目前来看，信息被盗的用户数量最多可能达到8700万。

这个Facebook平台应用名为“这是你的数字生活（This is Your Digital Life)”，该应用是一个性格测试应用，与2014年由学术研究人员亚历山大·科根（Aleksander Kogan）所开发。共有大约27万名Facebook用户参与了这个测试。之后这个应用不仅悄悄收集了参与测试的用户的信息，还收集了这些用户好友的信息。

Facebook之后限制了可以访问用户个人信息的第三方应用的数量，但是显然已经为时已晚。

扎克伯格表示，根据参与了这个测试的用户的数量，以及这些用户的好友数量来判断，最多可能有8700万用户的信息被盗取。扎克伯格表示，事件发生的时候，Facebook方面并没有进行数据记录，因此他们无法准确判断究竟有多少用户受到了影响。

Cambridge Analytica方面于上周三发表了一份声明，他们在这份声明中表示自己仅获得了3000万Facebook用户的信息。(行云)