“邻家姐姐”彭蕾卸任蚂蚁金服董事长前后

第一财经APP 关健

在一部分人眼里有“邻家姐姐”印象的彭蕾今天卸任了蚂蚁金服集团董事长，将这一职位交棒给该公司CEO井贤栋。蚂蚁金服也像阿里巴巴那样，完成了由创始人到“职业经理人”的过渡。井贤栋与张勇一样，都是CFO出身的“70后”。

马云今天通过内部信方式宣布了这一消息。在这家公司的历史上，他写这样的信并不多，此前分别是2009年阿里实行合伙人制度，2013年马云自己辞任公司CEO，同年任命陆兆禧接班，2015年任命张勇担任公司CEO，以及2016年宣布井贤栋接替彭蕾出任蚂蚁金服CEO。算上这次，一共6封信，都是围绕“传承”的重头戏。

对于彭蕾这位以“人情味”和“温度感”示人的女性高管，用有温度的文字来记录这一刻可能比较合适。彭蕾一向对媒体保持低调态度，很少露面，笔者没有单独采访过她，但仍通过一些活动现场、周围人私下聊天积累了有关她的碎片化印象，其中有两次最为深刻。

第一次是2015年10月，蚂蚁金服成立一周年时，彭蕾在上海音乐谷和十几位高管身穿白色体恤衫集体亮相，当时讲到了愈发庞大的“蚂蚁”让外界产生的担忧，并说出那句著名的“蚂蚁金服永远不会做大象”，要扮演“互联网推进器”而不是“颠覆者”的角色。这几年来，她的演讲风格没有太多变化，语速不快，逻辑清晰，有时候又有点女性独有的小俏皮。

最近一次是2017年12月阿里成立100亿元脱贫基金会的活动上，彭蕾以湖畔魔豆公益基金发起人的身份回顾了她深入农村帮困的一些感人经历，并讲述了自己的童年是怎样光着脚在重庆万州的山岭间穿行、成长。这时候她的业务重心已经更多转向了公益与女性创业，但很多记者感兴趣的仍是蚂蚁金服里的那个Lucy（彭蕾英文名）。

或许可以笼统、但并不全面地概括为，彭蕾搭建了蚂蚁金服的整个业务框架，并确立了支付宝的业内领先地位；井贤栋在此基础上将公司延伸到国际化、科技感的方向上，他对前沿科技的投入力度是这家公司以前不曾有过的。

从更“务虚”的角度看，一方面，在阿里巴巴早年创业时以“小土豆”名字扮演公司客服接线员的彭蕾是蚂蚁金服的产品体验官，她能从用户视角改进产品体验（比如快捷支付、水电煤支付等），并喜欢倾听刚入职公司的年轻人对产品的使用意见；另一方面，之前作为阿里的首席人力官，她后来亲自招聘了不少蚂蚁高管，并专注于人才培养与文化传承。

说到传承，无论是彭蕾还是井贤栋，始终贯穿的一个战略方向与形象打造是公司的“去金融化”，蚂蚁不是一家想拿遍所有金融牌照的金融公司，而是一家科技公司。马云在这封内部信中肯定了两人的工作，并说“蚂蚁从来不是为赚钱而生，是为了让普通消费者和中小企业能够享受大企业一样的金融服务而生”。

过去几年，支付宝与强劲的对手微信支付一起培养了中国内地的移动支付习惯，让它成为互联网领域为数不多能遥遥领先于美国的垂直行业，中美间50倍的年交易额差距（2017年）目前仍在扩大。从这个角度看，强劲的产品激发了强劲的对手，双方又一起开创了新的市场与时代。

这次卸任后，彭蕾的新角色是阿里并购的东南亚电商Lazada公司董事长，探索国际化并延续之前她在女性和儿童权益保护方面的工作。马云对此评价说，长江后浪推前浪，前浪方可闲庭信步。