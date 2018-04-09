美国加密货币投资者将发币方告上法庭

Bianews 4月9日消息，根据4月5日签署的集体诉讼指控，Nano币投资者（XRB，以前称为Raiblocks）在纽约东区的美国地区法院提起了一项新的集体诉讼。

美国个人Alex Brola通过Silver Miller律师事务所提起诉讼，称Nano的核心团队出售未经注册证券违反了美国证券法，并且夸大了加密交易所BitGrail的可靠性，该交易所在2月中旬有大约1700万的Nano币（当时价值1870万美元）被盗。

该诉讼请求法院命令Nano发币方将投资者丢失的NANO转换为新的加密货币，以公平补偿受害人损失。

Nano投资者Alex Brola是该诉讼中的原告，据称在2017年12月10日购买了价值5万美元的Nano币。

Silver Miller律师事务所称计划联系“至少有数百人”。Silver Miller在集体诉讼通知中写道，他们“强烈支持受加密货币交易所和发行人的虚假描述和非法行为伤害的投资者”。该律师事务所目前正在对加密交易所和Coinbase，Kraken， BitConnect，Cryptsy和初始代币发行发起人Monkey Capital，Giga Watt、Tezos进行集体诉讼。（Bianews 编译，来源：cointelegraph网站）