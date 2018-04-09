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媒体：美团拿下摩拜后 共享单车的战争才刚刚开始

媒体：美团拿下摩拜后 共享单车的战争才刚刚开始
2018年04月09日 01:52 新浪综合
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　　来源：北京晨报

资料图：北京街头停放的大量摩拜共享自行车。中新社记者 侯宇 摄 资料图：北京街头停放的大量摩拜共享自行车。中新社记者 侯宇 摄

　　摩拜改姓，王兴的王。当交易尘埃落定时，如果再去回味谈判桌上刚过法定票数的无奈，创始团队的悲情，多少显得有些“矫情”。更何况，局内人都已决定要“既往不恋、纵情向前”。格外寒冷的“清明小长假”也用凛冽的寒风去问候街头上显得没那么鲜艳的小橙车，这已经是商业丛林能给予“情怀”最大的抚慰。

　　选择了创业，就没有任性的权利。更何况，3年的时间，从无到有的共享单车真的已经得到了太多。

　　它不仅成为代表“新四大发明”之一的 “中国名片”，提升了用户的出行便利，也让投资链条上的玩家们名利双收。

　　它将年轻的创始人胡玮炜推向台前，人们一边焦虑地计算，这位80后创业者卖掉股份后，到底能赚多少个亿，又在羡慕之余，从心里佩服她的勇气、清醒和执行力。

　　在理想与商业之间，在初心与选择面前，共享单车再度讲述了一个波澜壮阔的商业故事。

　　那一夜，悲喜交加

　　摩拜最终还是选择了美团，37亿美元的总价，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。

　　数字背后，是谈判现场的紧张气氛和当局者复杂的心理活动。据悉，整个投票过程长达两个小时，摩拜部分创始团队不同意出局，过程激烈焦灼，同意美团收购议案的票数勉强通过法定票数。

　　悲壮，是大多数有机会独立却最终选择卖身的公司，在最后时刻的无奈旋律。

　　根据《第一财经日报》的报道，摩拜CEO王晓峰在投票最后发言称，“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”

　　看到媒体用“出局”评价摩拜的创始团队，摩拜总裁胡玮炜直接发了一条朋友圈回应：“大家都喜欢戏剧性，然而我更愿意积极看待一切。谢谢所有人把我们捧到改变世界的高度，也谢谢大家对摩拜的重新审视。”

　　但一切又能怎么样呢？刚刚超过规定的股东票数、创始人王晓峰“希望大家不后悔”的言论，在资本面前，没有傲娇的权利。

　　悲多于喜的还有蔚来汽车创始人、摩拜原董事长李斌。李斌在其朋友圈发布了几张图片，并配文：“继续爱mobike”。据悉，他已经从摩拜“完全退出”。李斌的妻子，前中央电视台CCTV News著名主持人王屹芝也在朋友圈感慨，过去几周李斌的唏嘘每天都在增长，昨晚股东会开完李斌给她的电话里也是悲多于喜。

　　然而，字还是签了，手还是握了。资本的车轮继续滚滚向前。而最能代表摩拜式情怀的总裁胡玮炜，据媒体报道，在最后时刻，投了赞成票。

　　留给温情和遗憾的情绪最多只有一夜。4日下午，美团和摩拜联合发出了一份“热情洋溢”的声明。

　　声明强调，摩拜在未来将保持独立品牌、独立运营。摩拜的管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，美团创始人王兴将出任摩拜董事长。

　　“机会永远属于敢冒险和能坚持的人。让我们一起，既往不恋，纵情向前！”王兴在内部信中表示。

　　相比美团“热烈欢迎新同学”的喜悦，摩拜的内部信更像一种自我暗示。“生活就像骑单车，为了保持平衡，我们必须不断前进。”

　　得与失

　　让A、B轮股东获得了堪比上市的超额回报，带领团队开辟了列入“新四大发明”的创新型产品，甚至把单车风刮向海外；获得了总理接见的机会，亲身参与到了一群聪明人的游戏之中，用户的出行效率也的确提升。这都是胡玮炜的“得”。

　　失去的，或许只是“带领公司独立上市”的原本设定，和创业前的那段日子中，关于梦想的定义和曾经的天真。

　　胡玮炜曾在接受吴晓波采访时表示，“资本和摩拜都是相互依存的，我们肯定是被资本助推了，但没有我们这样的产品和团队，其实它也没有办法助推。我自己的观点是，没有一家真正成功的企业最后成功的原因，完完全全只是因为资本。所以，资本是助推你的，但是最后，其实你都得还回去。”

　　用吴晓波的话说，胡玮炜是难得的还保有“一丝天真”的创业者。但这句话背后的现实恰恰正是，对于创业者而言，天真，只能是奢侈品。

　　美团得到了什么呢？当然是一个更完整的生态故事。

　　摩拜加入后，将成为美团到店、到家、旅行场景的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大地丰富了用户的消费场景。美团创始人王兴早以个人身份参与了摩拜C+轮投资，说明其个人对于摩拜的品牌和价值早已认可。再加上美团最近正在高调切入打车市场，控制摩拜之后，直接完善了其出行生态三公里内的布局。

　　对摩拜单车来说，得到的同样大于失去。

　　卖还是不卖？按照惯例，摩拜和ofo早晚要合并。虽然这一方案被双方创始团队强烈抵触，但并不意味他们就真的自由。从摩拜的现实运营情况来看，它能跟资本方任性的底气也没那么足。根据蓝鲸的报道，摩拜内部财务报表显示，截至当前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。另外，摩拜每月运营支出超过4亿元，2017年12月单月营收为1.1亿元人民币，每车每天仅周转1次。这样的财务数据不仅没法给投资人交待，也难以支撑后续激烈的市场竞争。

　　胡玮炜个人对王兴的管理风格一直比较认同。极客公园分析称，胡玮炜从当年做记者到创业，和王兴其实都保持着非常通畅的交流。况且，亟须在出行领域大展拳脚的美团能够给摩拜充分的独立性，因为两者的业务很互补。而如果选择坊间流传的另一家出价公司滴滴，不仅需要重新平衡跟ofo、小蓝单车以及滴滴自身孵化的青桔单车的关系，也难以保持团队的整体独立，内部的斗争在所难免。

资料图：北京街头停放的大量摩拜共享自行车。 中新社记者 侯宇 摄资料图：北京街头停放的大量摩拜共享自行车。 中新社记者 侯宇 摄

　　共享单车的战争停止了吗？

　　美团拿下摩拜后，共享单车的战争就停止了吗？答案当然是否定的，一切才刚刚开始。他们背后站着的资本，又该怎样衡量得与失？

　　先看美团和摩拜的背后站着的股东腾讯（T）。早在几年前，马化腾便通过开放，扶持一个基于微信的大生态。微信入口的巨大流量和微信支付的打通，让这个生态的商业逻辑形成了完美的闭环。这个生态里衣食住行都孕育出了独角兽。无论是财务角度，还是战略角度，对于腾讯，都是利好的。但近年来线上流量吃紧，驱使巨头纷纷瞄准线下流量。通过促使美团收购摩拜，腾讯再一次控制了线下最为重要的场景——“吃和远方”，还不必纠结在无休止的烧钱中，也让投资人落袋为安，这是腾讯的得。

　　对于目前唯一能够跟腾讯抗衡的资本阿里巴巴（A）而言，面对的是一个更加升级的战场。此前，阿里巴巴已经投资了ofo，蚂蚁金服投资了哈罗单车，并在支付宝上给多家单车品牌开通了骑行入口。显然，共享单车背后的用户数据，以及阿里巴巴已经建立起的用户信用体系是金矿。这已经不是共享单车领域的PK，而是阿里系与腾讯系的生态之争。阿里巴巴该怎么做？像收购饿了么一样继续全资买下ofo？还是笃定资金没那么宽裕的美团不会选择盲目在单车上烧钱，反而放手一搏让ofo独立发展，用时间换空间？

　　此前跟ofo关系交恶、扶持小蓝单车的滴滴，或许也将重新审视自己的战略布局。因为对于出行起家的滴滴来说，未收购摩拜之前的美团或许只是搅动市场的鲶鱼，未来打车+单车都要做的美团，将给滴滴造成很大的压力。滴滴会跟ofo重修旧好吗，双方联手形成“反美团联盟”，还是同样隔岸观火，让时间给出答案？

　　一切都可能是未知数。但随着摩拜归属的尘埃落定，经历了快速扩张、高额补贴、小玩家出局、盈利遥遥无期、资本不甘等待的共享单车行业的竞争已经从资本战变成了运营战。谁能更精细地运营？谁能获得用户的认可？谁能控制好成本和收益？谁才可能成为笑到最后的人。从这个角度看，无论是ofo的戴威还是摩拜单车的胡玮炜，都还得继续奋力向前。

　　北京晨报记者 韩元佳

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