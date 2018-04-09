揭秘共享单车故障车“轮回”流程

来源：北京商报

北京商报讯（记者 魏蔚）禁投令阻断了共享单车的规模扩张，针对现有车辆的修护则成为保障规模优势的基础。4月8日，针对共享单车的首次产品质检结果出炉，不合格率为12.5%，涉及摩拜和优拜单车等，关注不合格车辆的同时，平台对于已投放市场的故障车辆处理流程同样引人注目。

4月8日，央视通报了共享单车产品质量专项抽查结果，这是国家相关部门首次开展对共享自行车产品的质量专项抽查。结果显示，在被抽查的24批次样品中，有3批次不合格，不合格率12.5%。高于近两年普通自行车的国抽不合格率。在本次抽查中，不合格的项目有反射器和脚凳间隙。

对此，摩拜方面对北京商报记者解释，“关于国家质检总局对共享单车的专项抽查结果，摩拜高度重视，并于2018年1月16日得到抽检结果当天，第一时间将该批次1240辆车全部下线。同时，全面细致地深入自查所有车型，确认各车型在各方面均符合国家标准，并已向质检部门提交了情况说明和整改报告”。

不过，有多位用户反馈，在骑行共享单车时遇到刹车不灵敏、车轮异响、脚蹬松动等情况，也曾多次发现无法扫码开锁的故障车。针对以上情况，ofo方面相关负责人对北京商报记者解释，“所有影响骑行体验，包括脏车都被ofo视为故障车，平台都会进行处理。如果发现有影响骑行但是依然可以扫开的情况，可能是用户未进行报修，或运维师傅没有发现，但不存在平台知道某辆车有故障但仍然投放在市场上供用户骑行的情况”。

同时，ofo详述了平台巡查故障的渠道。“目前有两个方式来巡查故障，用户报修和线下运维巡查。用户报修是，一旦一辆自行车被用户报修，我们的线下运维就会找到被报修车辆，做好标记；同时ofo在所有城市都施行网格化管理，将城市按照一定标准分为若干个网格，比如北京分为323个网格，每个网格里会配备一名运维师傅，负责在网格中的巡检和维持车辆整洁，发现问题车辆之后也会进行标记。”ofo方面进一步表示，“线下运维外，ofo另外有一个维修体系，每日会将故障车拉到中心维修仓集中标准化维修，维修完成后会重新投放市场。”

摩拜相关负责人则表示，“摩拜的报障渠道分为内部报障、客服电话、线上客服、运营日常维护等，其中App报障为主要渠道。用户在使用车辆发现有故障时，可通过App上传故障，后台识别通过后会通过物联网远程发出指令，将故障车辆远程锁定，用户即使遇到了故障车辆也无法扫码开锁，无法骑行这些车辆。运维人员将根据大数据优化的路径，及时更换、维修故障车辆”。不过，对于故障车的认定标准、报障处理的时间等细节未予透露。

2017年后半年，各大城市陆续发布共享单车禁投令，在不增加投放总量的情况下，“禁投的城市只能通过维修来解决”，一位不愿具名的业内人士透露。这意味着共享单车故障车辆的维修细节和比例直接决定着车辆动态规模。根据ofo此前提供的数据，截至2017年8月，ofo在北京的总投放量为70万辆。不过目前ofo并未透露目前平台的报修比例以及现在北京地区车辆投放总量。