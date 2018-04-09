乐视危机又一个受伤者 毅昌股份去年净利同比降2575%

每经记者 陈鹏丽 每经编辑 任芷霓

一个乐视，再加一个看尚，让毅昌股份（002420，SZ）吃尽了苦头。

2017年以来，毅昌股份由于乐视和看尚的巨额应收款问题频频遭到监管机构的关注和问询。根据毅昌股份披露，整个2017年乐视网控股子公司——新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称新乐视智家）累计拖欠公司4.21亿元，该笔应收账款最后按照60%比例计提；此外，毅昌股份还“踩雷”环球智达科技（北京）有限公司（即看尚电视，以下简称环球智达），按100%比例计提了环球智达的1.18亿元应收账款。

这两个客户的巨额坏账计提，导致毅昌股份2017年净利润同比下跌2575.46%。《每日经济新闻》记者注意到，3月30日，毅昌股份再发布了一份子公司江苏设计谷科技有限公司（以下简称江苏设计谷）拟对新乐视智家债转股的公告。江苏设计谷将对新乐视智家到期债权中2.4亿元投入新乐视智家，增资后将持有新乐视智家2.4024%股权。

巨额坏账计提拖累毅昌股份

据官网显示，毅昌股份成立于1997年，是中国著名的工业设计产业集团，主营业务为电视机结构件产品、白电结构件以及汽车结构件等。2010年于深交所上市，彼时，被称作“工业设计第一股”。

而现在，如果不是因为乐视，毅昌股份可能不会被外界如此关注。

3月初，毅昌股份发布了一份计提巨额资产减值的公告，称公司董事会审议通过进一步计提应收账款坏账准备及存货跌价准备的相关事项。公司表示，要进一步加大对新乐视智家应收账款的计提比例，提高至60%；对环球智达的计提比例提升至100%。

其中，拟对新乐视智家的应收账款项计提总金额2.52亿元，对整机客户环球智达的应收账款整体计提坏账准备1.18亿元，对这两家公司总共就计提了3.7亿元的坏账准备。同时，毅昌股份还对于部分原材料和产成品计提了存货跌价准备4296.5万元。

受上述因素影响，公司2017年业绩陷入巨亏，毅昌股份也面临着上市以来最大的业绩危机。根据毅昌股份发布的业绩快报显示，公司营业总收入为56.74亿元，同比下降1.39%；归属上市公司股东的净利润为负4.75亿元，与上年相比，由盈转亏，降幅高达2575.46%；公司的利润总额更是同比下降了5934.83%。

记者注意到，毅昌股份追加计提比例也遭到监管机构的问询，3月17日，毅昌股份回复了深交所的问询函。记者从毅昌股份的回复中了解到，尽管新乐视智家拖欠公司大额未结应收款，但是毅昌股份2018年1~2月仍然向新乐视智家供货，不过改成现款现货的方式。根据公开披露，2018年前两个月，新乐视智家累计向毅昌股份支付货款1.17亿元，主要为现款现货采购电视机的货款，另外还有少量是此前的超期账款。

受乐视的拖累，毅昌股份的股价在今年2月份屡出现“闪崩”。2月7日毅昌股份盘中价格一度低至3.90元/股（前复权）。记者注意到，这是毅昌股份自2010年上市以来，股价的最低记录。截至4月4日收盘，毅昌股份的总市值仅为18.73亿元。

宣布债转股增资新乐视智家

据了解，新乐视智家是2016年公司新开发的客户，当年公司对其的销售额为10.79亿元。在拖欠巨额应收款之后，毅昌股份仍然坚持与乐视的业务来往。

值得注意的是，毅昌股份的存货还在不断增多。截至2017年6月底，毅昌股份的存货账面余额为10.95亿元，与2016年同期的9.71亿元相比，增加了12.8%。截至2017年6月底，公司的库存商品的期末账面余额为4.03亿元，同比也增加了4.4%。

不过，对于存货问题，毅昌股份则仍然乐观。公司在日前回复深交所的问询函中提到，“毅昌股份是其（新乐视智家）最主要供应商，乐视网目前对毅昌股份具有依赖性，毅昌股份预计对乐视网的备货存货可以逐渐通过现款现货销售予以消化。”

然而，《每日经济新闻》记者注意到，毅昌股份在对新乐视智家计提了巨额应收账款坏账准备后，并未对其提起诉讼，采取法律的手段追讨债务。相反地，毅昌股份在今年前两个月仍然以现货现款的方式向新乐视智家供货直到3月30日，毅昌股份才对外宣布了子公司江苏设计谷与新乐视智家签署债转股协议的消息，江苏设计谷拟将到期债权中的2.4亿元投入新乐视智家，成为其第八大股东。

公司称，本次债转股有利于解决江苏设计谷与新乐视智家之间债权债务问题，同时持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性。新乐视智家是公司近两年导入的战略性客户，销售额占比较高。本次增资完成后，可以提升新乐视智家经营实力，满足亟待解决的资金需求，优化新乐视智家债务结构。不过毅昌股份也坦言，本次公司债转股的风险主要是新乐视智家后续的经营问题。

根据公司披露，截至2017年底，公司对新乐视智家应收账款余额为4.21亿元，而毅昌股份对新乐视智家提供整机产品的货款期限一般是2个月。也就是说，除了本次债转股中的2.4亿元，剩余的应收款还存在着回款风险。

对看尚债务未以法律方式追讨

据了解，2016年毅昌股份根据指定的经营战略，大力发展整机业务。除了积极引进新乐视智家外，毅昌股份还新开拓了另一家互联网电视客户环球智达。环球智达的核心业务是旗下“看尚”品牌互联网电视。

根据毅昌股份的披露，2018年2月，环球智达向毅昌出具了其2017年年报，报告显示其2017年总亏损2.28亿元，2017年12月底净资产为负2.28亿元，已经处于严重资不抵债的状态，环球智达无法出具进一步回款计划。与此同时，毅昌股份按照审计程序向环球智达公司进行函证，得到快递公司“该公司无人签收邮件，人去楼空”的回复。

记者就此向环球智达的参股公司达华智能求证，达华智能证券事务代表张高利表示，对参股子公司经营不太清楚，有专门团队负责，他将在咨询相关团队后向记者反馈信息。不过截至发稿，记者未能收到回复。记者随后拨通看尚电视的客服中心电话，客服人员表示，“未接到通知，客服中心正常运营，正常为消费者提供售后服务”。

毅昌股份称，环球智达的应收款基本没有回收的可能性，不过在全额计提坏账准备后，毅昌股份也未对环球智达提起诉讼。

《每日经济新闻》记者就为何未采取法律手段追讨环球智达的欠款等问题多次与毅昌股份联系，并发去采访提纲。3月29日，毅昌股份董秘办工作人员杨小姐向记者确认，公司不对采访问题作出回答，以公告内容为准。