乐视网逾56亿债务压顶 融创系高管将临危受命

每经记者 肖达明 每经编辑 赵 桥

借由与腾讯进行版权合作，并获供应商的债转股投资，乐视网（300104，SZ）的电视业务正试图脱困。乐视商城显示，乐视网已经在为4·14“乐迷节”做准备。日前，乐视网发布的公告显示，接替孙宏斌的新任董事长已经出现，这一危局仍由融创方面人马——具有财务和风险管控背景的刘淑青担任。

刘淑青的背景与乐视网当前的处境似乎极为相关，业务的复苏相比资金链的稳固来说只是相对小的问题。乐视网在公告中称，2018年融资类借款即将到期的债务有56.19亿元，公司存在较大的偿债风险。在关联方还债空间有限的情况下，除展期、续贷外，进一步加大借款规模来滚动债务将是解决问题的不二途径，而乐视网也宣布了最新一笔1.9亿元的贷款。

两位“新官”对应两大困局

4月4日晚，乐视网除宣布借款1.9亿元外，还公告其第三届董事会会议全票通过了选举新任董事长的议案，由刘淑青担任乐视网新任董事长，同时审议通过由李宇浩作为董事候选人，两项议案都需要交由股东大会投票通过。

履历显示，被推举出来的两人都背景“深厚”，虽然孙宏斌放弃了董事长的职位，但融创中国对乐视网却无法放弃，接替者刘淑青从2004年起就为融创中国效劳，最初为天津融创置地有限公司财务经理，截至2017年5月，其先后担任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监和风险管控中心高级总经理。而李宇浩在2017年9月前，曾先后担任联想控股有限公司投资总监，互联网投资部负责人。

也就是说，一个是资深的财务、风险管理高管，一个则倾向于经营互联网相关业务，分别对应了乐视网亟待解决的财务问题和互联网电视业务问题。从近期披露的一些情况来看，相比后者，前者更是乐视网今年生死攸关的问题。

就在公布新任董事长和董事候选人同日，乐视网还公告了收到高级管理人员金杰、谭殊的辞职报告。金杰、谭殊分别因个人原因向公司申请辞去乐视网副总经理职务，同时辞去在公司的其他职务，不再担任乐视网任何职务。

4月3日、4日，乐视网及其聘请的立信会计师事务所分别向深交所提交问询函回函。乐视网称，2017年12月31日，公司存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。

乐视网从财务角度提出三大举措试图解决问题：一是对其中的部分债务进行展期、续贷，使得巨额债务得以延后，在乐视网诸多业务持续亏损、质押物自身价值不稳定的情况下，这或许将是部分金融机构没有选择的选择；二是寻求第三方增资以解决资金压力。每日经济新闻此前报道，近期，乐视网针对其旗下电视业务主体新乐视智家，完成了部分债转股工作；三是协调关联方偿还债务，这一点能否实现命系乐视非上市体系，如今提及早已不新鲜，就2017年的债务清偿来看，前景可能并不光明。

截至2017年底，乐视网应收账款账面余额为71.81亿元（不含其他应收款，预付账款、发放贷款及垫款，下同），关联方应收账款占期末应收账款总额的比重为65.81%。截至目前，乐视网2017年期末应收账款回款情况为1811.62万元，其中关联方应收账款回款仅为6.79万元。

乐视网自身也不得不选择债转股的方式弥补。非上市体系的乐视金融以14亿元的估值签署了零对价的股权转让成为新乐视智家全资子公司，乐视电子商务有限公司经营的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产则以9290万元的价格以资抵债由新乐视智家受让。

乐视“乐迷节”营销仍在持续

实际上，在解决债务问题方面，乐视网还提出其主业经营改善的可能。

在提交给深交所的回复函中，乐视网表示：“公司目前整体资金安排存在较大困难，现金流极度紧张，如果再没有新进资金支持，公司经营将难以为继。”

新乐视智家已经同时成为乐视网复苏经营和处理债务的运作平台，是乐视网的命脉所在。因为，在乐视电视以外，乐视网的各项投资以及“生态”试验都看不到明朗的未来。

回复函显示，从2017年下半年开始，乐视手机已处于停产阶段。尚未结项的车联网、VR等项目其实际研发成果对公司未来经营发展不具备现实价值，已于2017年下半年中止研发。研发成果付之东流，被认为已经不符合资产确认条件，将转入当期费用核算。

此外，乐视网针对酷派集团8.88亿元的股权投资由于酷派集团股价持续下跌，损失超过一半。目前，乐视网通过基金进行的长期股权投资究竟该减值多少仍在核算中，但《每日经济新闻》此前报道，其投资的许多关键标的都不乐观，乐视VR作为其中一项，其主体甚至成为失信被执行人。

乐视电视业务2017年亏损颇大，但不论如何，其似乎已经没有再次失败的余地了。

电视业务前景几何？弘则研究发布的报告显示，2018年1~2月份平板电视自2017年下半年以来增速逐渐回暖，在年初出现了较为明显的价跌量升趋势，均价相较去年同期小幅下滑3%，销量则大幅增长近60%。弘则研究认为，电视行业逐渐进入周期性复苏期。

近期，新乐视智家与腾讯进行版权合作的消息给市场带来了一点曙光，在乐视商城中，4·14“乐迷节”正更新着产品预告。市场上针对乐视电视轻硬件、重软件的“互联网+”思维褒贬不一：一方面，有机构认为电视已经走入高端市场，硬件为王；另一方面，互联网资源版权的吸引力是客观存在的。无论孰是孰非，乐视网就看今年。

记者试图拨打乐视网董秘办电话采访，但截至发稿电话未能接通。