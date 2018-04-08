新浪科技> 创业 > 正文

新华社：蹭热点、找背书 众多独角兽是否货真价实？

新华社：蹭热点、找背书 众多独角兽是否货真价实？
2018年04月08日 21:53 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新华社上海4月8日电 题：众多“独角兽”是否货真价实？

　　新华社“中国网事”记者桑彤 潘清

　　上市新规呼之欲出，将“独角兽”毫无悬念地顶上网络热搜榜，成为继“黑天鹅”“灰犀牛”“大白马”之后又一个与资本市场相关的刷屏词。

　　蹭热点、找背书……热潮中的众多“独角兽”是否货真价实？似是而非的高估值背后有多少水分？资本追逐之后会否出现“一地鸡毛”？市场在欢迎的同时也难免担忧。

　　蹭热点：分羹“独角兽”政策红利

　　3月30日，国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见》。这一新政的发布，不仅为优秀创新企业登陆资本市场开辟了“绿色通道”，也将今年以来持续升温的“独角兽”热推升到了新高度。

　　所谓“独角兽”企业，最初由种子轮风投Cowboy Ventures的创始人Aileen Lee在2013年提出，最初定义是“透过外部融资后估值达10亿美元以上的未上市初创企业”，并用“独角兽俱乐部”指代那些罕见的、发展快速、能带给投资人可观回报的初创企业。

　　2018年初，“独角兽”在中国迅速成为网络热词。大到BATJ（百度阿里巴巴腾讯京东）等海外上市的“巨无霸”，小到刚刚获得融资的各类“互联网+”企业，形形色色的“独角兽”概念让人眼花缭乱。

　　而在A股市场上，即将开席的资本盛宴也令各方垂涎。与小米等“独角兽”相关的概念股连登涨幅排行榜前列，多家上市公司便纷纷发布公告拉关系、“攀亲戚”。

　　事实上，业界对于“独角兽”的定义多沿用境外风投的共识，即成立未满10年、外部融资或估值10亿美元以上的未上市企业，估值超百亿美元的则被列为“超级独角兽”。渣打银行中国财富管理投资策略总监王昕杰认为，在美国上市的BATJ并不在“独角兽”范围之内，更不存在“独角兽”回归的议题。

　　多位业界人士则表示，对于试图从“独角兽”政策红利中分羹的蹭热点行为，投资者还需多留心，别被乱花迷了眼。

　　找“背书”：为未来上市获得优先条件

　　自从监管层就支持创新企业上市发出信号，各种“独角兽”榜单、名录就层出不穷。其中，3月下旬一份冠之以“科技部认定”的《2017年中国独角兽企业报告》，一度在网络上疯传。

　　在这份164家企业入选的名单中，互联网金融企业和电子商务企业占比超过30%，曾陷入舆论漩涡的多家P2P企业，以及与比特币挖矿相关的比特大陆赫然在列，引发网友争议。

　　尽管科技部此后澄清并未参与评选和发布“独角兽”企业榜单，这份标注着科技部下属事业单位之一“科技部火炬中心”字样的榜单仍被部分投资者视为“背书”。于是乎，入选企业弹冠相庆，落榜企业则纷纷打探如何挤进榜单，以便为日后上市攒下优先条件。

　　为吸引创新企业落户，多地政府也不约而同打出“独角兽”牌。成都欲打造全球首个“独角兽岛”，天津要建“独角兽大厦”，珠海设立“独角兽投资基金”……

　　是不是有了“背书”就能成为直通股市的“独角兽”？证监会公布的试点范围给出了答案：属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等7大产业，最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币的未上市企业。

　　星石投资合伙人、首席策略师刘可认为，明确行业范围和规模门槛有助于严防一些企业伪装成“独角兽”扰乱资本市场。

　　值得注意的是，与美国“独角兽”集中于以技术创新为主的人工智能、大数据、云计算以及医疗保健等领域不同，当下中国的“独角兽”更多来自文化娱乐、教育、游戏、出行、物流等消费、商业服务行业。在王昕杰看来，中国更应着眼于对新技术、新产业、新业态、新模式等“四新”产业的扶持。“这不仅有利于资本推动实体经济转型升级发展，也将更快推进中国经济结构与资本市场结构更加均衡。”

　　严防“独角兽陷阱”

　　监管层对于“独角兽”的“偏爱”，本意在于吸引国内优秀新经济企业登陆资本市场，也为鼓励一级市场更多地投资于创新型企业，培育、发掘更多的“独角兽”。

　　然而一些业界人士担忧，对于创新企业IPO“估值不低于200亿元”的界定标准，可能引发部分企业通过最后一轮融资“抱团取暖”，通过虚高估值的方式达到“独角兽”标准。

　　事实上，短短两三个月内，逾千亿资本密集涌入斗鱼直播、寒武纪科技等“独角兽”企业，这些企业的估值也随之水涨船高。

　　此外，《意见》规定尚未盈利试点企业的控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员，在试点企业实现盈利前不得减持上市前持有的股票，但对于突击入股者及股权投资机构则留下了可乘之机。

　　信达证券指出，对于未来可能通过IPO登陆A股的“独角兽”而言，没有盈利指标可能加大其发展不确定性和市场波动性，投资弹性和风险将同步提升。

　　一家创投机构合伙人表示，进入资本市场的“独角兽”应是在新兴行业中有一定影响力的企业。如果某些“独角兽”在自己所处的行业价值链中没有明确的地位，过热的投资和过高的估值或沦为“击鼓传花”的游戏。

　　原国泰君安证券总经济师谢荣兴则建议，针对可能存在的“独角兽陷阱”，监管层应在调整上市规则的同时同步修改减持标准，如规定创始股东、最后一轮融资方以及所有风投股东必须三年以后减持，控股股东包括最后一轮融资方应有三年业绩承诺，达不到预定目标则须按一定比例缩股。

　　如何保证进入“绿色通道”的“独角兽”货真价实？如何避免“准独角兽”做大估值蜂拥上市？如何防止企业上市后资本退出，给A股留下“一地鸡毛”？这不仅是市场关注的焦点，也是相关制度设计亟待解决的难点。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有