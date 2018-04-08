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为何京东涨运费被骂？因为动了消费者的“心理账户”

为何京东涨运费被骂？因为动了消费者的“心理账户”
2018年04月08日 20:41 新浪综合
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　　来源：微信公众号“运营研究社”（ID：U_quan）　

　　昨天是老婆大人生日，在京东买了本她最爱的电视同名小说《烈火如歌》，结账时发现印象中6元的运费变成了8元。上网一查果然有鬼，原来早在春节期间，京东就涨了一波运费。其中，不满49元收运费15元，如果是同城的话比顺丰还贵3块钱。

　　为了自建物流，京东亏了这么多年，现在涨点价，小编表示非常理解。但是，正如我所预料的，为数不少的网友对此难以接受，在网上把京东喷成了狗。

　　竞争对手见此良机，也跳出来踩上一脚，指责京东“无视规则、无视用户”，并郑重承诺“不涨价”。

　　平心而论，京东的送货体验非常值得赞赏，同城下单当日到，异地下单次日达，能与之匹敌的也只有物流巨头顺丰。

　　这就有意思了：服务质量相差无几，顺丰收费22元人们交口称赞，京东只是涨点价，最多也不过收费15元，就被骂得抬不起头，这要跟谁说理去？

　　01

　　首先声明，此事非常复杂，本文不求面面俱到，也不判断孰是孰非，只是试着从一个比较小的切入点来聊聊此事中消费者的心理。

　　笔者以为，京东是否挨骂，跟运费涨价的理由是否充分没有太大关系。即使京东有天大的理由，只要它涨运费，就一定会挨骂（当然，骂它的人群会不一样）。

　　为什么？

　　因为在很多消费者心里，我来你京东消费，就不该掏邮费。同一本书，虽然淘宝可能2天送到，京东当天送到，但是淘宝包邮了，你京东也必须包邮。

　　试想一下：你在淘宝买了一本书，但是急着要，卖家说你加8块钱，我给你寄顺丰，第二天就到。此时你会加8块钱吗？可能你不仅愿意加8块钱，而且还觉得这8块钱花得挺值得。其实这不就等于是在京东买了这本书吗？

　　是不是很有趣？即使服务质量差别再大，很多人还是会按同样的标准看待淘宝和京东。

　　只要人们还这样想，京东就永远别想轻易涨运费。

　　02

　　梳理一下有些人的认知：

　　甭管多快送到，反正淘宝、京东差不多，都要包邮。

　　虽然速度快，但是京东快递收8块钱是王八旦。

　　如果有急用，淘宝加8块钱寄顺丰很划算。

　　看起来，这样的认知非常离谱，但实际上，这是一种非常普遍的消费心理——心理账户。

　　在网上痛骂京东运费涨价的人，生活中未必缺这8块钱——也许他是一个成功的微商，刚刚喜提爱车。但是，他舍得花30万买车，不见得就舍得花8元钱付运费。在他心里，买车的消费和网购的消费，分属于不同的心理账户。

　　除了钱包里的钞票和银行卡这种实际账户外，在人的头脑里还存在着另一种心理账户，我们把钱分门别类地存放在不同的心理账户中，比如日常生活账户、享受消费账户、炫耀性消费账户、情感维系账户、自我投资账户等。

　　在淘宝、京东购物时，人们花的是‘日常生活账户’里的钱，这时你让人们多花8块钱买一个超快配送的增值服务，是试图从他们的‘享受消费账户’里掏钱，很多人当然接受不了。

　　03

　　有这样一个有趣的故事。

　　由于金融危机，2008年美国汽油价格大幅度下降，在短短几个月内下跌幅度超过了50%。

　　按理说，美国人民应该能够因此省下一大笔油费，但是统计结果让人大跌眼镜——美国人民花在汽油上的钱不降反增。原来，汽油降价后，大多数美国人选择购买更好、更贵的汽油（比如原本加93号汽油的现在改加97号）。

　　从‘心理账户’的角度，你就能理解美国人这种奇怪的行为。

　　对于家家有车的美国人来说，每个月花一笔固定的钱来加油已经形成习惯，在他们的头脑中已经有了专门的“加油账户”，无论油价是涨是跌，这笔钱都是要花出去的。

　　如果这个例子不好理解，我们可以假设一个场景：假如现在市面上所有的手机都打了5折。

　　你有可能选择省钱，用一半的钱买你现在的手机；但是你也有很大的可能花跟现在同样的钱，买一部原来舍不得买的高端机。

　　如果你选了后一种方案，可能说明你买手机的心理账户有一个底线，无论如何你也想把这个底线花出去。

　　04

　　同样是你加班熬夜挣来的血汗钱，当你在淘宝、京东买卫生纸时（日常生活账户），你用得非常抠门；而当你在苹果店买手机时（享受消费账户），你又花得特别豪爽。

　　同样的东西，被你如此区别对待，这种心理之荒诞，就像下面这幅漫画所反映的一样：

　　不过话说回来，站在营销的角度，我们又可以利用这种心理，达成异乎寻常的商业成就。

　　1）把产品定位往高消费偏好的心理账户引导

　　家父平时抽15块钱一包的烟，但是他过年给亲戚送礼时，送的都是65元一包的软中华。中国人送礼，往往送的是自己从来舍不得用的东西。

　　因此，如果你的产品定位比较高端，那就可以考虑引导消费者把它定位成“礼品”，而不是自己用的东西。比如最典型的，“孝敬爸妈脑白金”——爸妈自己可舍不得买。

　　再比如，钻石象征爱情，玉石可以转运，总之一定不能定位成正常的饰品。

　　知识服务商卖课时，大声疾呼“向终生学习者致敬”，痛心疾首地质问“你有多久没有投资你自己了？”，都是在把自己的产品往高消费偏好的心理账户引导。

　　2）把单次高消费拆成多次低消费

　　在各种知识付费的APP里买门课程，动不动就大几十甚至上百，说实话，还是有点贵的。比如说，一门《薛兆丰的经济学课》售价199元，够买好几本经济学经典名著了。但是，如果这样表述呢？

　　每天仅需0.5元，就能学到地道的经济学思维。

　　同样的道理，你要我花88元买网易云音乐的年度会员，我觉得有点小贵，但是拆成8元/月听起来就好接受得多（前提是自动续费，原因下面讲）。

　　3）把多次高消费合成单次高消费

　　如果在某个心理账户中，无论你玩什么花样，都很难让消费者觉得便宜，那就最好把所有的消费环节打包，让消费者只掏一次钱。

　　研究表明，在所有同档次的饮食消费中，自助餐的消费体验是最好的，就是这个原因。同理，跟团游中，消费体验最差的就是交一笔很便宜的报名费，然后各个景点单独收钱。

　　开车上下班的人很多，你问他们感觉开车贵不贵，一般也都觉得不算贵。但是，能以这么轻松的心态打车上下班的人，好像就没这么多了。实际上，如果你算一笔账，就会发现，打车其实比开车便宜多了。（每天花100，一年也才2万多）

　　05

　　总结一下，除了钱包里的钞票和银行卡这种实际账户外，在人的头脑里还存在着另一种心理账户，我们把钱分门别类地存放在不同的心理账户中，比如日常生活账户、享受消费账户、炫耀性消费账户、情感维系账户、自我投资账户等。

　　作为商家，我们可以从3个方面来利用这种效应，实现很好的营销效果。

　　1）把产品定位往高消费偏好的心理账户引导

　　2）把单次高消费拆成多次低消费

　　3）把多次高消费合成单次高消费

　　京东涨运费挨骂，在某种意义上，就是因为动了不该动的心理账户里的钱。同一件夹克，标价199元包邮，和标价187元+12元运费，给人的感觉是完全不同的。

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