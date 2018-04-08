2018年度商界木兰榜单发布：90后首次上榜

2018年度商界木兰榜单

文|徐征香

2018年，正值中国改革开放40周年，同时也是《中国企业家》发布“商界木兰—年度最具影响力的商界女性”榜单及木兰汇俱乐部成立10周年，除了发布年度商界木兰榜单，《中国企业家》还隆重推出了“10年·10人”评选活动，以表彰过去十年间那些对中国商业起到引领作用，同时又极具改革创新精神和企业家精神的女性企业家。

为保证评选的公平性和权威性，两大榜单评选结果均由线下评委评审和线上网络投票综合得出，参与评审的评委团人数多达23位，他们有以柳传志、宋志平、刘永好等为代表的企业家评委，以沈南鹏、万浩基、陈浩为代表的投资人评委，还有国内主流财经媒体代表及专家学者代表；此外，线上网络投票也得到了网民的积极参与，仅微信端投票数就突破了60000。相关评选流程和评分细则我们也都公布在2018年第7期（4月5日）杂志上。

通过对候选人所在企业的企业规模、营收状况、行业地位以及候选人本身所具有的社会影响力、对技术和商业模式的创新能力和履行的社会责任等行为的综合评审考量，最终有10位女性企业家脱颖而出，成为“10年·10人”的最佳代表，其中6位女企业家（董明珠、何巧女、陈爱莲、赵依芳、王静波和俞渝）所执掌的企业已经上市，总市值接近4000亿元，2位女企业家（彭蕾、柳青）所在企业已成长为超级独角兽，总估值超过1300亿美元（近8000亿人民币）。

“10年·10人”上榜者中排名第一的是格力电器董事长董明珠，她在评委投票环节中获得了最高的得票率，成为女性企业家群体的典型代表。2018年，董明珠独立执掌格力电器第6年，格力电器在市值、营业收入和净利润等方面均实现了跨越式增长。据第三方机构预测，2017年格力电器营收接近1500亿元，较2016年大幅提升，同时，董明珠还积极布局智能化和新能源领域，以“铁娘子”的魄力，不断创新的勇气坚守实业。

“10年·10人”同样见证了东方园林董事长何巧女不平凡的十年。2009年，何巧女所创办的东方园林上市，成为中国第一家园林行业上市公司，股价曾一度飙升至200元以上。2011年，何巧女又着手打造田园式生活体验和示范基地，建设美丽乡村；2014年开始做危废处理，并投身环保公益领域，进行“二次创业”。2017年，东方园林实现营收152.4亿元，同比增长77.95%，净利润21.81亿元，同比增长68.37%，业绩的稳步增长离不开何巧女独到的眼光和求新求变的勇气。

过去十年时间里，万丰集团董事局主席陈爱莲从轮毂制造起家，逐渐向航空和智能制造行业迈进，正在有条不紊、细致耐心地实现自己“以实业强国”的梦想；华策影视创始人、总裁赵依芳从体制内下海，创造了第一家以影视剧为主营业务的上市公司；蚂蚁金服董事长彭蕾接手了支付宝，通过不断的打磨和调整，最终打造出了一个庞大的金融生态系统——蚂蚁金服集团；还有出行领域的女性企业家代表——柳青，在她加入下的滴滴仅用5年时间就成为一家估值超500亿美元的超级独角兽公司……

“10年·10人”榜单

今年，我们对商界木兰评选标准也做出了调整，除了强调候选人必须具有影响力、领导力和创新力外，还添加了“共享力”这一指标，即考察候选人在推动企业文化多元化和员工福祉方面所做出的努力，是对女性企业家“软实力”的考量。

借助互联网的推广和运用，一批新生代女性企业家正在崛起。此次上榜的20位年度商界木兰中，80后女性企业家有两位，90后一位（首次上榜），她们分别是VIPKID创始人兼CEO米雯娟，蜜芽创始人兼CEO刘楠和快看漫画创始人陈安妮，如今VIPKID和蜜芽均已变成独角兽企业，而90后陈安妮创办的快看漫画估值也达到15亿人民币。这三家企业立足于互联网服务，创办的时间都不超过5年，属于高成长性企业。

此外，2018年度商界木兰榜单中还有不少新面孔。阳光印网董事长兼CEO张红梅，凭借敏锐的触觉，利用互联网+激活了传统的印刷行业，通过为企业提供非核心业务采购服务找准了创业方向；“苯胺女王”宋治平从老师到企业家，将康乃尔从一家小化工厂变成世界上最大的苯胺供应商；乐友孕婴童创始人胡超深耕母婴行业近20年，把乐友做成了全渠道母婴行业的一个标杆……

2018年度商界木兰榜单（20位）