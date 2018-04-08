摩拜回应有产品不合格：已下线1240辆单车并致歉

相关新闻：共享自行车国抽结果首次发布 摩拜有产品不合格

每经记者 李少婷 每经编辑 郭鑫

国家质量监督检验检疫总局官网消息披露，原质检总局组织对共享自行车产品开展了产品质量国家监督专项抽查（以下简称“专项抽查”），包括摩拜、ofo、Hellobike等共7个运营品牌的24批次共享自行车产品，抽样地点所在地遍及天津、广东、江苏等地区的10个城市，检验了产品的制动性能、握闸尺寸等14个项目。经检验，有5个运营品牌的21批次产品合格，产品抽查批次合格率为87.5%。3个运营品牌的3批次产品不合格，不合格产品批次检出率为12.5%。

来源：国家质量监督检验检疫总局

值得注意的是，本次专项抽查重点抽查了摩拜、ofo、Hellobike三个品牌的产品，其中仅有摩拜产品抽查批次合格率88.9%，其余两个品牌合格率均为100%，摩拜抽查不合格的1批次产品为待投放于广州市的产品，共享单车型号为lite2.2Plus，不合格项目为脚蹬间隙（地面距离）。

根据相关规定，针对抽查中发现共享自行车运营企业产品质量不符合国家强制标准要求的，要依法责令企业停止运营不合格产品。4月8日，《每日经济新闻》记者向摩拜单车方面寻求回应，对方称，“对于此次抽检结果，摩拜向用户和社会各界致歉。我们将继续对产品质量进行严格管控，为用户提供更高质量的产品和服务。”

对于处理整改，摩拜方表示，“摩拜高度重视，并于2018年1月16日得到抽检结果当天，第一时间将该批次1240辆车全部下线。同时，全面细致地深入自查所有车型，确认各车型在各方面均符合国家标准，并已向质检部门提交了情况说明和整改报告。”

另外，专项抽查通报情况还称，其对全国64个品牌的共享自行车运营企业进行了走访调查，正常运营的企业22家，仅占全部调查企业的34.4%。在正常运营的22家企业中，近期无投放新车计划的运营企业18家，近期有新车投放计划的运营企业只有4家。