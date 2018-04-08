优酷诉遨游不正当竞争索赔200万 因浏览器屏蔽广告

新浪科技讯 4月8日上午消息，北京海淀法院发布案件快报称，因认为遨游浏览器屏蔽优酷视频的广告造成其利益受损及竞争力降低，优酷公司将遨游浏览器的运营商北京遨游公司、网际遨游公司诉至法院，索赔200万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告优酷公司诉称，其系优酷网站的合法经营人，依法享有该网站的经营收益权。“遨游浏览器”软件系北京遨游公司、网际遨游公司所开发运营，该软件产品拥有较为众多的用户群。经过公证证实，“遨游浏览器”设置有广告过滤功能，用户使用该功能后可以有效屏蔽优酷网站影片播放时的片头广告及暂停广告。北京遨游公司、网际遨游公司的该行为使得优酷公司不能就网站影片的片头广告及暂停广告获取直接收益，使优酷公司遭受了利益上的损失，降低了优酷公司在市场上的竞争力。

优酷公司认为，北京遨游公司、网际遨游公司通过“遨游浏览器”过滤广告的功能提高了用户的体验度，使其自身的商业价值获得提升。北京遨游公司、网际遨游公司妨碍并破坏了优酷公司的正常服务，极大地损害了优酷公司的合法权益。因此，优酷公司诉至法院，请求法院判令北京遨游公司、网际遨游公司停止不正当竞争行为、赔偿其经济损失及合理支出200万元。

目前，此案正在进一步审理中。