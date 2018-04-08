欧盟将重罚科技公司违规泄露个人数据 或成全球标准

方向明

脸谱网（Facebook）在4月6日向欧委会提交了一封信，承认可能在欧盟内不当地分享了270万用户的个人数据。欧委会随即宣布将要求脸谱网进一步调查并公布结果。同时，欧盟将在5月底发布新的个人数据保护规定。

270万份个人数据

上周，欧盟就向脸谱网致信，要求其查清有多少欧盟公民在信息泄漏事件中受影响。

3月，媒体爆出英国战略实验室公司旗下的数据公司剑桥分析通过数据分析和建模，预测并影响了政治活动中公众的选择，并从2016年6月起受雇于特朗普的总统竞选团队，未经授权获取5000万脸谱网用户的数据，试图利用大数据技术影响美国总统选举结果。

但是，特朗普竞选团队否认曾使用过剑桥分析公司的数据。很快，脸谱网首席执行官马克·扎克伯格承认，脸谱网在保护用户数据方面犯了错误，并向美国国会当面解释。剑桥分析于2013年创立，目前在24个不同国家和地区拥有分部，曾在2014年参与了44场美国政治竞选。

欧盟也担心，脸谱网的数据泄漏是否也在欧洲造成了影响？影响有多大？毕竟，剑桥分析是一家英国公司，而且主张脱欧的英国独立党也承认，曾向剑桥分析公司提供过数据用于分析。3月底，曾在剑桥分析担任高层的布利塔尼·凯瑟（Brittany Kaiser）爆料，该公司曾为脱欧组织Leave.EU提供数据分析。

欧委会发言人克里斯蒂安·维甘德（Christian Wigand）称：“脸谱网向我们确认欧盟共计有270万人的个人信息可能曾被不当地共享给剑桥分析公司。”

这也是脸谱网对欧洲在事件中的受影响程度首次给出具体数字。此前，脸谱网在其博客公告中列举了10个受影响最大的国家，其中的欧洲部分，英国大概有100万人的个人信息被共享给了剑桥分析，德国最多有30万用户，意大利则有不超过21.4万用户。

80%受影响用户在美国

据了解，欧盟司法委员维拉·朱罗瓦（Vera Jourova）将在下周与脸谱网的首席运营官谢丽儿·桑德伯格（Sheryl Sandberg）会面，对该公司下一步将采取那些措施弥补漏洞进行讨论。

“我们会详细研究脸谱网向我们传达信息中的细节，但现在已经明确此事需要与脸谱网进一步商谈。”维甘德称。

上周，扎克伯格表示，全球至多大概有8700万人受到此次信息泄漏的影响，其中80%在美国。这番表态再次引发舆论震动，科技公司在数据保护方面的能力遭到严重质疑。

出于应对，欧盟方面表示准备在5月25日实施更严格的数据保护新规，违反规定的公司，将被处以相当于全球营业额4%的罚款。此外，根据新规，欧盟公民将被赋予权利知晓商业公司获取了他们的哪些个人数据，并有权索取一份数据副本，消费者也有权将个人信息同一家服务商转移到另一家。

外界认为，由于互联网并无边界，因此诞生于欧盟的新规有可能成为个人数据保护方面的新的全球标准。扎克伯格本人也对新规持积极看法，认为即便是非欧盟用户也会受益于新规。

“我们打算在所有地方都做相同的管控和设置，不止欧洲。是否完全一样的模式呢？那倒不一定。我们要看在不同市场怎样做才奏效，因为不同的地方有不同的法律。”扎克伯格表示。

根据Internet World Stats网站的数据，2017年中，欧盟共有大约2.5亿脸谱网用户，也就是说，欧盟人口中大约一半都有脸谱网账号。以此计算，如果脸谱网所称270万欧盟用户受影响，则占脸谱网欧盟用户的1%多一点。