传轻松筹水滴筹重启合并谈判 双方均给予否认

新浪科技讯 4月8日上午消息，针对近日有关轻松筹与水滴筹合并的传言，双方均给予否认。

水滴筹创始人沈鹏在朋友圈回应称，双方不需要合并，合并的意义并不大。并且表示市场需求很大，有信心成为独立生存的独角兽。

轻松筹方面则回应称，完全无意与水滴筹合并，并表示轻松筹拥有健康的财务状况和稳健的发展战略，目前正积极布局区块链产业和健康服务领域。

此前据自媒体报道，轻松筹与水滴筹的合并谈判重启，已经有些眉目了，水滴筹与轻松筹合并之后两家公司的股权比例约为2:1。

以下为沈鹏朋友圈全文：

不需要合并，合并的意义并不大。

水滴互助目前日订单量是轻松互助的3倍，水滴筹的日订单量占两家筹款平台日订单量总和的55%，并且领先优势还在拉大。

在团队价值观上，两个团队未必合得来。

理性来看业务，持续收取筹款手续费的轻松筹公司比坚持免手续费的水滴公司早成立两年，轻松筹公司账上自始至终是很不缺钱的，但在这种情况下轻松筹没有阻止水滴的全面反超，水滴团队更有信心可以赢得更多用户的认可，有信心成为独立生存的独角兽。

市场需求很大，认真深挖业务服务好用户才最靠谱！

以下为轻松筹回应全文：

针对网上流传的水滴筹与轻松筹合并的流言，轻松筹作出如下回应：

轻松筹完全无意合并水滴筹，轻松筹作为健康保障市场的领导者拥有超过50%的市场占有率，是绝对的市场第一。筹款总额是第二名的10倍。轻松互助运营2年来累计超过3500万会员，增速是第二名的3倍。保险业务是竞争对手的4倍。轻松筹拥有健康的财务状况和稳健的发展战略，在保持行业领先地位的同时，积极布局区块链产业和健康服务领域，为国人提供全方位的健康服务。