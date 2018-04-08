快手火山小视频被被约谈 禁止未成年人注册网络主播

“快手”“火山小视频”被国家网信办责令全面整改后表示——

禁止未成年人注册网络主播

本报讯（记者 刘婧）北京青年报记者从国家网信办获悉，国家网信办近日约谈“快手”和今日头条旗下“火山小视频”相关负责人，责令全面进行整改。两家相关负责人表示完全接受处罚，同时提出禁止未满18周岁的未成年人注册网络主播，已有账号一律关停。

国家网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，要求“快手”“火山小视频”暂停有关算法推荐功能，并将“王乐乐”“杨青柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。“快手”及“火山小视频”相关负责人表示完全接受处罚，将进行彻底整改，暂停更新有关频道5天，禁止未满18周岁的未成年人注册网络主播，已有账号一律关停，进一步完善审核管理机制，建立未成年人保护体系，用正确的价值观指导算法，积极传播正能量。

国家网信办相关负责人指出，各地直播短视频平台应引以为戒、举一反三，主动加强自查自纠，及时处置违法违规及低俗不良信息。今年3月以来，国家网信办已依法关停“夜车直播”“月光秀场”等70款涉黄涉赌直播类应用程序。相关平台累计封禁涉未成年人主播账号近5000个，删除相关短视频约30万条。下一步，国家网信办将继续会同有关部门加大对网络直播和短视频的监督管理，净化网络环境，为广大网民特别是青少年营造风清气正的网络空间。

北京青年报记者从快手App上发现，4月5日上午9时起，快手“发现”页面已经有固定的视频引导，视频内容多为风景、正能量人物，以及书画、武术等和中国传统文化相关的内容。据官方介绍，这种“视频引导”将从5日起持续五天时间。快手CEO宿华发文称，“不会推诿责任和逃避监管，将重整社区运行规则，坚决抵制和删除违法违规及色情低俗视频，建立专门的青少年保护体系，打造一个风清气朗、健康向上的负责任的互联网社区。”4月6日深夜，快手在微博上发布整改措施，称会采取多项措施进行整改。快手表示，将会加强审核队伍，将目前的2000人扩大至5000人，同时强化审核人员培训，坚决打击色情低俗、炫富炒作等违法违规等内容。除此以外，快手对于未成年人将会限制观看内容，并且对视频进行分级管理，严禁未满18岁用户直播。优化举报处置流程，加强举报处置团队建设，着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。